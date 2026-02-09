Bổ sung vốn cho Phú Thọ mở rộng đường nối cầu Phong Châu với đường liên vùng

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc vừa ký Quyết định số 262/QĐ-TTg ngày 9/2/2026 về việc điều chỉnh nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2024 đã giao cho Bộ Xây dựng để bổ sung có mục tiêu tương ứng cho tỉnh Phú Thọ.

Điều chuyển hơn 196 tỷ đồng bổ sung thực hiện dự án

Cụ thể, điều chuyển 196,596 tỷ đồng nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2024 đã giao cho Bộ Xây dựng tại Quyết định số 1389/QĐ-TTg ngày 15/11/2024 của Thủ tướng Chính phủ để bổ sung có mục tiêu tương ứng cho tỉnh Phú Thọ để thực hiện dự án mở rộng đường kết nối cầu Phong Châu đến đường liên kết vùng.

Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ thông báo hoặc quyết định phân bổ chi tiết số vốn được bổ sung có mục tiêu nêu trên cho cơ quan, đơn vị trực thuộc theo đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, đầu tư công và các quy định của pháp luật có liên quan.

Đồng thời, Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư, giao kế hoạch vốn theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công và các quy định pháp luật có liên quan, bảo đảm hiệu quả, chất lượng, đúng mục đích, đối tượng sử dụng; tổ chức thực hiện và giải ngân vốn bổ sung có mục tiêu nêu trên theo đúng quy định pháp luật; chịu trách nhiệm về kết quả giải ngân vốn của Dự án.

Tỉnh Phú Thọ chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung, số liệu báo cáo và mức vốn bố trí cho dự án

Ngoài ra, tỉnh Phú Thọ chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và cơ quan liên quan về tính chính xác của các nội dung, số liệu báo cáo, danh mục dự án và mức vốn bố trí cho Dự án bảo đảm đúng quy định của pháp luật; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định hiện hành.

Định kỳ hằng tháng, quý và cả năm, tỉnh Phú Thọ có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân số vốn bổ sung có mục tiêu nêu trên gửi Bộ Tài chính theo quy định.

Thời gian thực hiện và giải ngân nguồn vốn bổ sung có mục tiêu nêu trên cho dự án đến hết ngày 31/12/2026. Trường hợp không sử dụng hết, số vốn còn lại sẽ bị hủy dự toán theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn.

Dự án Đường giao thông liên vùng kết nối đường Hồ Chí Minh với Quốc lộ 70B, Quốc lộ 32C tỉnh Phú Thọ đi Yên Bái - với tổng mức đầu tư sau điều chỉnh là 2.120 tỷ đồng đã có hơn 53km được bàn giao, đưa vào sử dụng.

Hiện, dự án đang tiếp tục triển khai xây dựng tuyến nhánh để kết nối từ tuyến chính (tại Km23+920) đến khu công nghiệp Cẩm Khê, xây dựng tuyến đường kéo dài từ điểm đầu của tuyến chính (tại Km0) đến Quốc lộ 32 (tại Km76+150).

Với tuyến đường kéo dài từ điểm đầu của tuyến chính đến Quốc lộ 32 (gần cầu Phong Châu), có tổng chiều dài 3,726km, được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, tốc độ thiết kế 80 km/giờ.

Đoạn tuyến này thuộc Gói thầu số 60 - thi công xây dựng tuyến đường kéo dài, với giá trúng thầu gần 97,6 tỷ đồng, triển khai từ tháng 5/2025./.

