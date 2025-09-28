Cầu Phong Châu hàn gắn vết thương và nhen lên niềm tin, hạnh phúc

Việc đưa cầu Phong Châu mới vào sử dụng thể hiện nhiều ý nghĩa, là nhịp cầu nối liền, gắn kết giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước; gắn kết giữa con người với con người, giữa nhân dân với Quân đội.

Sáng 28/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ khánh thành cầu Phong Châu mới-Quốc lộ 32C, tỉnh Phú Thọ.

Cùng dự có Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và tỉnh Phú Thọ.

Dự án đầu tư xây dựng cầu Phong Châu mới-Quốc lộ 32C, tỉnh Phú Thọ được đầu tư theo Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp, sau sự cố sập cầu Phong Châu cũ vào 9/9/2024.

Dự án có tổng mức đầu tư 635,392 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách Trung ương, do Ban quản lý dự án Thăng Long làm chủ đầu tư. Nhà thầu thi công là Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn.

Phát biểu tại Lễ khánh thành, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, ngay sau sự cố sập cầu Phong Châu, Tổng Bí thư Tô Lâm đã kiểm tra và chỉ đạo khắc phục hậu quả; Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng, Bộ Quốc phòng và các bộ, ngành liên quan chỉ đạo sát sao, bắt tay ngay vào khắc phục sự cố; Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ và chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ để triển khai xây dựng và hôm nay khánh thành cầu Phong Châu mới.

Thủ tướng Chính phủ cho rằng, việc đưa cầu Phong Châu mới vào sử dụng thể hiện nhiều ý nghĩa, là nhịp cầu nối liền và gắn kết giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước; nhịp cầu gắn kết giữa con người với con người; gắn kết giữa nhân dân với Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng; nhịp cầu hàn gắn vết thương và nhân lên niềm hạnh phúc, sự tự hào và niềm tin; nhịp cầu gắn kết giữa sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các bộ, các ngành dưới sự giúp đỡ, tạo điều kiện của các cơ quan, đặc biệt là nhân dân.

Thủ tướng khẳng định, việc đưa cầu Phong Châu vào khai thác thể hiện ý chí, tinh thần của quân đội ta là “đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất,” “nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng,” “đã ra quân là chiến thắng;” đã thể hiện và khẳng định “Quân đội và Nhân dân là 1 ý chí; ý Đảng hợp lòng dân” thì không có gì là không thể.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị và tỉnh Phú Thọ khẩn trương hoàn thiện các phần việc còn lại; thanh, quyết toán, bàn giao công trình theo đúng quy định của pháp luật; tổ chức khai thác hiệu quả công trình, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước và sự mong mỏi, nguyện vọng của người dân./.