Cầu Phong Châu mới hoàn thành: Biểu tượng của sự hồi sinh nối đôi bờ

Cách đây một năm, cầu Phong Châu cũ bất ngờ bị sập do ảnh hưởng siêu bão Yagi, làm 8 người chết và mất tích. Sau hơn 9 tháng khởi công, Dự án cầu Phong Châu mới bắc qua sông Hồng trên Quốc lộ 32C tại tỉnh Phú Thọ, sẽ được thông xe vào ngày 28/9, vượt tiến độ 3 tháng so với hợp đồng.

Cầu Phong Châu mới khi đưa vào sử dụng sẽ đáp ứng mong mỏi, kỳ vọng của người dân hai bên bờ sông Hồng, đồng thời khôi phục tuyến Quốc lộ 32C bị gián đoạn suốt thời gian qua.

Vượt tiến độ 3 tháng

Được khởi công từ ngày 21/12/2024 và thi công theo Lệnh khẩn cấp, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải (nay là Bộ Xây dựng), công trình phải hoàn thành vào cuối năm 2025.

Tuy nhiên, tại buổi kiểm tra tiến độ xây dựng cầu Phong Châu mới vào đầu tháng 3/2025, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã yêu cầu quyết tâm hoàn thành cầu Phong Châu mới vào đầu tháng 10/2025, về đích trước 2 tháng so với kế hoạch ban đầu, phục nhu cầu đi lại của người dân và chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội.

Triển khai chỉ đạo và nhiệm vụ trên, ông Lương Văn Long, Giám đốc Ban điều hành Dự án cầu Phong Châu (Ban Quản lý dự án Thăng Long-chủ đầu tư) cho biết đến nay, các hạng mục cuối cùng đang được gấp rút hoàn thiện để chuẩn bị cho lễ khánh thành.

Cụ thể, các hạng mục chính như kết cấu, mặt cầu, lan can, hệ thống chiếu sáng đã xong, công tác kẻ vạch, lắp khe co giãn và hệ thống thoát nước, hiệu chỉnh dải phân cách giữa được gấp rút hoàn thiện trong ngày 25/9, sau đó dành vài ngày cuối để dọn dẹp công trường.

Nhớ lại quãng thời gian thi công xuyên lễ, xuyên Tết, làm việc “3 ca, 4 kíp” để đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện cầu, ông Long chia sẻ, một số hạng mục “khó nhằn” như cọc khoan nhồi, đổ bê tông bệ, thân trụ T4 và T5 dưới sông vượt trước lũ tiểu mãn (khoảng giữa tháng 4/2025) phải hoàn thành sớm mới đáp ứng được tiến độ dự án.

Không khí thi công cầu Phong Châu mới ở Phú Thọ: Đại công trường không ngủ Bộ đội công binh Trường Sơn cùng các lực lượng của Ban Quản lý dự án Thăng Long đang gấp rút chạy đua với thời gian, thực hiện chiến dịch cao điểm nhằm hợp long cầu Phong Châu mới vào ngày 28/8.

“Cầu có 79 cọc khoan nhồi với đường kính 1,5-2m, sâu 40-55m. Với địa chất dưới lòng sông đá cứng, bùn lầy, nếu khoan cọc có vấn đề thì việc xử lý sẽ rất khó khăn và tốn thời gian cả tháng. Do đó, mỗi một mũi cọc khoan nhồi xong thì cả chủ đầu tư và nhà thầu đều thở phào nhẹ nhõm. Hạng mục cọc khoan nhồi vốn được xác định hoàn thành đúng kế hoạch đã khó, thực tế vượt tiến độ gần nửa tháng,” ông Long nói.

Cầu Phong Châu mới có tổng thời gian thi công cầu thực tế chỉ là 9 tháng và 7 ngày, thay vì 1,5-2 năm như nhiều công trình tương tự. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Đặc biệt, hạng mục đổ bê tông bệ, thân trụ cầu và khối K0 đỉnh trụ (rộng 20,5m, cao 7m) thông thường khoảng 45-60 ngày. Tuy nhiên, tại dự án này, Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn thi công chỉ mất 28 ngày. Mỗi đốt đúc hẫng cân bằng thay vì cần 7 ngày, nhà thầu đã tính toán chỉ tốn 5-5,5 ngày. Vào giai đoạn đúc hẫng cầu mùa Hè tới, nhà thầu sẽ làm mái che trên giàn đúc để quá trình thi công không bị ảnh hưởng mưa nắng.

Dù công trình cầu không lớn nhưng sức ép về tiến độ và trách nhiệm phải hoàn thành phục nhu cầu đi lại của người dân, nhà thầu đã huy động hàng trăm máy móc thiết bị, lượng nhân công tăng gấp 2 so với cam kết hợp đồng, sự nhịp nhàng giữa các hạng mục triển khai.

“Tổng thời gian thi công cầu thực tế chỉ là 9 tháng và 7 ngày, thay vì 1,5-2 năm như nhiều công trình tương tự. Đây có thể xem là một trong những kỷ lục mới về thi công cầu và là kết quả mà chủ đầu tư và nhà thầu chưa từng dám nghĩ tới tại thời điểm lên khảo sát địa hình với muôn vàn gian khó trước mắt,” ông Long nói.

Thi công chưa có ngày, giờ nào nghỉ ngơi

Là nhà thầu đảm nhận thi công cầu Phong Châu, theo Đại tá Nguyễn Tuấn Anh, Phó Tư lệnh Binh đoàn 12 (Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn, ngay sau khi khởi công, đơn vị đã triển khai 60 đầu thiết bị, máy móc chuyên dụng, công suất lớn và huy động nhân lực gần 200 người tiến hành phá dỡ, thanh thải cầu cũ để kịp thi công ngay cầu mới.

Chỉ trong thời gian ngắn, nhà thầu đã hoàn thành tháo dỡ giàn thép nhịp 5 nặng hơn 500 tấn, phá dỡ 2 mố, 4 trụ cầu Phong Châu cũ. Dự án gặp thuận lợi về mặt bằng, chính quyền và người dân ủng hộ nên nhịp độ thi công, khí thế công trường lúc nào cũng sôi động, hối hả.

Đại tá Tuấn Anh cho biết ngày khởi công, nhìn hiện trạng công trường ngổn ngang, khối lượng công việc quá lớn, nhiều người dân địa phương tỏ vẻ nghi ngờ, làm sao có thể làm xong cây cầu trong một năm. Lãnh đạo xã Vạn Xuân cũng không thể tin cầu vượt tiến độ về đích mà chỉ mong hoàn thành sớm vì cầu phao hoạt động theo giờ và phụ thuộc vào dòng nước, nên nhiều khi phải đi vòng đường khác gần 40km mới sang được bên kia sông.

Nhà thầu thi công Dự án cầu Phong Châu là Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn làm 3 ca liên tục, chưa có ngày, giờ nào nghỉ để hoàn thành công trình vượt tiến độ, về đích sớm. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Trong suốt thời gian thi công, từ lãnh đạo chỉ huy đến công nhân Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn đều thể hiện quyết tâm cao ngay từ những ngày đầu, gác lại việc riêng để bám trụ công trường. Công trình khác thi công “3 ca, 4 kíp”, nhưng với dự án cầu Phong Châu làm 3 ca liên tục, chưa có ngày, giờ nào nghỉ (đêm 30 Tết đổ bê tông cọc khoan nhồi trụ P4, chiều mùng 1 Tết đổ cọc khoan nhồi trụ P5), ngày mưa vẫn làm vì có mái che.

“Với 30 năm làm nhiều dự án giao thông nhưng riêng với dự án này, bản thân cảm thấy xúc động, tự hào, hãnh diện và cũng không thể tin sẽ hoàn thành trong 9 tháng 7 ngày. Có được kết quả này nhờ vào sự phối hợp chặt chẽ từ chủ đầu tư, ban quản lý dự án tư vấn giám sát, nhà thầu xử lý từ hiện trường,” Đại tá Tuấn Anh nhấn mạnh.

Nhìn lại về thời gian thi công cầu, vị Phó Tư lệnh Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn cảm thấy xúc động khi người dân địa phương mang đồ ăn, nước uống cho công nhân lao động trong những ngày mưa, nắng. Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ cũng rất quan tâm, động viên anh em công trường chính là động lực để đơn vị thi công không dám chậm một ngày.

“Dự án cầu Phong Châu được khởi công trong bối cảnh đặc biệt, sau sự cố sập cầu làm gián đoạn tuyến giao thông huyết mạch. Công trình không chỉ mang ý nghĩa hạ tầng mà còn là một sứ mệnh chính trị đặc biệt, là mệnh lệnh từ trái tim, biểu tượng cho tinh thần nỗ lực vượt khó, tái thiết thần tốc của chính quyền và người dân sau sự cố sập cầu,” Đại tá Nguyễn Tuấn Anh nhấn mạnh./.

Dự án Đầu tư xây dựng cầu Phong Châu mới có điểm đầu Km0+00 (khoảng Km21+50 trên Quốc lộ 32C tránh thành phố Việt Trì), thuộc địa phận xã Phùng Nguyên. Điểm cuối Km0+652,88 (khoảng Km18+551,4 trên Quốc lộ 32C), thuộc địa phận xã Vạn Xuân, tỉnh Phú Thọ. Cầu Phong Châu mới có chiều dài 653m, trong đó chiều dài cầu tính đến đuôi mố khoảng 383m; rộng 20,5m gồm 4 làn xe cơ giới, xây dựng theo quy mô vĩnh cửu, tổng mức đầu tư 692,5 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương. Phần đường đầu cầu được xây dựng theo tiêu chuẩn đường cấp 3 đồng bằng, chiều dài khoảng 270m; bề rộng nền đường 20,5m; bề rộng mặt đường 15m,vận tốc thiết kế 80km/h.

