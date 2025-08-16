Không khí thi công cầu Phong Châu mới ở Phú Thọ: Đại công trường không ngủ

Những ngày giữa tháng Tám, không khí thi công tại công trường xây dựng cầu Phong Châu mới - nối hai xã Phùng Nguyên và Vạn Xuân của tỉnh Phú Thọ như một đại công trường "không ngủ."

Bộ đội công binh Trường Sơn cùng các lực lượng của Ban Quản lý dự án Thăng Long đang gấp rút chạy đua với thời gian, thực hiện chiến dịch cao điểm “30 ngày đêm thần tốc-quyết thắng” (từ ngày 10/8 đến ngày 10/9/2025) nhằm hợp long cầu vào ngày 28/8/2025, vượt gần 2 tháng so với kế hoạch ban đầu.

Công trình trọng điểm, kỳ vọng kết nối vùng

Là công trình giao thông trọng điểm thực hiện theo lệnh khẩn cấp của Thủ tướng Chính phủ, cầu Phong Châu không chỉ là tuyến kết nối huyết mạch giữa các địa phương vùng trung du mà còn mang theo kỳ vọng phục hồi và phát triển sau những đợt thiên tai.

Từ khi khởi công vào tháng 12/2024, đặc biệt từ tháng 2/2025 khi chính thức triển khai thi công, Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thi công “3 ca, 4 kíp” bất kể ngày đêm, lễ Tết.

Theo Trưởng Ban điều hành, Giám đốc Quản lý dự án cầu Phong Châu, tiến độ nhiều hạng mục được rút ngắn vượt bậc. Đơn cử, hạng mục thi công cọc khoan nhồi dưới sông vốn rất phức tạp với chiều dài trung bình 55-60m, đường kính 2m, được nhà thầu hoàn thành trước thời điểm lũ tiểu mãn gần nửa tháng.

Khối bêtông K0 đỉnh trụ, vốn phải mất tới gần 2 tháng để thi công, nhưng tại dự án cầu Phong Châu, các đơn vị liên quan đã hoàn thành chỉ trong 22 ngày, nhờ áp dụng kinh nghiệm từ các công trình lớn như cao tốc Bắc-Nam trước đó.

Thượng tá Trần Đăng Tuấn, Chỉ huy công trường thi công cầu Phong Châu, chia sẻ cầu Phong Châu là công trình có điều kiện thi công khó khăn, đặc biệt ở khu vực lòng sông có dòng chảy mạnh, thay đổi liên tục. Bởi vậy, Ban Điều hành xác định muốn về đích sớm, phải vượt khó ngay từ đầu.

Cầu được xây dựng vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực với bề rộng 20,5m, phù hợp với bề rộng nền đường, tổng mức đầu tư dự án là hơn 635 tỷ đồng. (Ảnh: Tạ Toàn/TTXVN)

Hệ thống thiết bị được chia làm 4 mũi, triển khai đồng loạt. Công tác đúc hẫng cân bằng thay vì 7 ngày/đốt như thông lệ, nhờ sự phối hợp nhuần nhuyễn, tinh thần kỷ luật cao của cán bộ, kỹ sư, công nhân công trường nên các đốt đúc hẫng chỉ triển khai làm mất có 5-5,5 ngày/đốt...

Tính đến ngày 15/8/2025, công trường đã hoàn thành khoảng 80% khối lượng công việc, trong đó các hạng mục phần dưới cầu, kết cấu nhịp và hệ thống dầm chính đã cơ bản xong. Sau hợp long cầu dự kiến vào ngày 28/8, nhà thầu sẽ tiếp tục hoàn thiện các hạng mục còn lại như thảm bêtông nhựa mặt cầu, khe co giãn, lan can, chiếu sáng… để kịp đưa công trình vào khai thác đầu tháng 10 - vượt tiến độ yêu cầu hơn 2 tháng.

Chia sẻ về nỗ lực vượt tiến độ, anh Bùi Đức Huân, Đội phó đội thi công Công ty xây dựng và Thương mại Trung Chính cho hay làm việc trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nhiều hôm phải thi công giữa trưa nắng 40 độ C nhưng anh em luôn động viên nhau cố gắng. Tất cả đều có chung một niềm tin là cầu Phong Châu mới sẽ sớm nối đôi bờ, phục vụ nhân dân và phát triển kinh tế vùng.

Trong chuyến thăm và kiểm tra công trường cầu Phong Châu, tỉnh Phú Thọ ngày 9/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã biểu dương tinh thần “vượt nắng, thắng mưa” của cán bộ, chiến sỹ, kỹ sư, công nhân trên công trường.

Thủ tướng nhấn mạnh cầu Phong Châu không chỉ là công trình giao thông, mà còn là biểu tượng của khát vọng vươn lên, phát triển bền vững của vùng trung du Bắc Bộ. Thủ tướng nhắc lại tinh thần “Vinh quang chỉ đến với người đúng hẹn”; mong các đơn vị nỗ lực hợp long cầu, hoàn thành thông xe đúng tiến độ, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại.

Giữ vững chất lượng, ưu tiên an toàn

Tiến độ thần tốc, nhưng yêu cầu về chất lượng và an toàn vẫn luôn được đặt lên hàng đầu. Theo đại diện Ban Quản lý dự án Thăng Long, toàn bộ vật liệu xây dựng, thiết bị lắp đặt đều được kiểm định chất lượng tại hiện trường theo đúng quy chuẩn. Nhà thầu áp dụng nhiều công nghệ thi công hiện đại như đúc hẫng cân bằng, lắp ghép dầm T33m bằng xe cẩu tải trọng lớn, sử dụng bêtông mác cao…

Quá trình thi công cũng tuân thủ nghiêm ngặt quy trình an toàn lao động. Trên công trường, các biển cảnh báo, hệ thống cứu hộ, thiết bị phòng cháy chữa cháy được bố trí đầy đủ. Mỗi tổ đội thi công đều có cán bộ giám sát chuyên trách, có nhật ký ghi chép hàng ngày và báo cáo định kỳ lên Ban chỉ huy.

Kỹ sư Nguyễn Duy Tiến, Tư vấn trưởng Công ty cổ phần Tư vấn giám sát chất lượng công trình Thăng Long, đơn vị tư vấn giám sát dự án cho hay: "Chúng tôi luôn quan niệm an toàn là yếu tố sống còn của công trình. Không vì chạy theo tiến độ mà chủ quan, làm ẩu. Bất kỳ công đoạn nào không đạt yêu cầu, đều phải xử lý triệt để trước khi chuyển sang bước tiếp theo."

Hàng chục cán bộ, chiến sỹ, công nhân làm việc liên tục ngày, đêm để sớm hoàn thành cầu, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. (Ảnh: Tạ Toàn/TTXVN)

Cùng với đó, công tác phối hợp giữa các lực lượng cũng được triển khai bài bản. Ban quản lý dự án Thăng Long, Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ và chính quyền địa phương thường xuyên tổ chức giao ban, kiểm tra hiện trường định kỳ, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình thi công như điều tiết giao thông, vận chuyển thiết bị siêu trường siêu trọng, huy động nhân lực…

Tại buổi kiểm tra tiến độ thi công chiều 5/8, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông, đề nghị các đơn vị cần phát huy tinh thần trách nhiệm, thi công ngày đêm, 3 ca, 4 kíp hoàn thành công trình theo đúng tiến độ đề ra.

Sở Xây dựng cùng các sở, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ để giải quyết kịp thời các vướng mắc cũng như kiến nghị đề xuất của chủ đầu tư; tính toán cụ thể giá nguyên vật liệu, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế ở từng thời điểm; rà soát các mỏ trên địa bàn tỉnh, cung cấp đá hộc để thi công kè và lập bổ sung dự toán cho công trình; tính toán hỗ trợ kinh phí làm 3 ca, 4 kíp cho dự án cầu Phong Châu mới để hỗ trợ, động viên cán bộ, chiến sỹ và người lao động trên công trường.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông khẳng định cầu Phong Châu là biểu tượng cho sự đổi mới và phát triển của hạ tầng giao thông tỉnh.

Với sự vào cuộc quyết liệt của các bên, sự đồng thuận của người dân và nỗ lực bền bỉ của các kỹ sư, công nhân, tỉnh Phú Thọ tin tưởng công trình sẽ hoàn thành đúng kế hoạch, đảm bảo chất lượng, sớm đưa vào khai thác, phục vụ nhân dân./.

