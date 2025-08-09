Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát, kiểm tra tiến độ thi công cầu Phong Châu mới

Sáng 9/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã kiểm tra công trường xây dựng cầu Phong Châu mới và khảo sát hướng tuyến xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng đoạn qua tỉnh Phú Thọ.

Thị sát, kiểm tra tiến độ thi công cầu Phong Châu mới, Thủ tướng hoan nghênh sự chỉ đạo quyết liệt của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, sự vào cuộc quyết liệt của Binh đoàn 12 với tinh thần làm xuyên Tết, xuyên ngày nghỉ, bảo đảm tiến độ đi đôi chất lượng công trình.

Thủ tướng đề nghị Bộ Quốc phòng biểu dương, khen thưởng ngay Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn; đồng ý lấy khoản tiết kiệm được trong thi công cầu để mở rộng thi công, hoàn thiện hệ thống đường kết nối đồng bộ với cầu chính./.