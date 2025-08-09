Thủ tướng: Đến ngày 19/8 phải hoàn thành dự án đường dây 500kv Lào Cai-Vĩnh Yên

Sáng 9/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã kiểm tra, đôn đốc triển khai dự án Đường dây tải điện 500kV Lào Cai-Vĩnh Yên.

Dự án Đường dây 500kV Lào Cai-Vĩnh Yên là dự án quan trọng quốc gia, được Thủ tướng Chính phủ giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 7.410 tỷ đồng, có tổng chiều dài khoảng 229,5km đi qua địa phận 31 xã thuộc 2 tỉnh Lào Cai và Phú Thọ, có tổng số 468 vị trí móng cột điện. Dự án ảnh hưởng đến 2.189 hộ dân, trong đó có 213 hộ phải tái định cư.

Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng hoàn thành 468/468 vị trí móng cột; bàn giao mặt bằng hành lang tuyến được 196/242 khoảng néo, đạt 81%.

Các đơn vị thi công đã hoàn thành 468/468 vị trí móng cột; lắp dựng cột thép được 306/468 vị trí cột, đang vận chuyển tập kết và lắp dựng 162 còn lại. Cùng với đó, đang tiến hành rải và kéo dây tại 22/242 khoảng néo.

Dự án Đường dây 500kV Lào Cai-Vĩnh Yên đang thi công trên địa bàn xã Thái Hòa, tỉnh Phú Thọ. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

EVN cho biết công tác triển khai dự án đang gặp một số khó khăn, vướng mắc chính như: điều kiện thời tiết, địa hình bất lợi; lực lượng nhân công của nhà thầu không đáp ứng đủ nhu cầu của Dự án trong điều kiện cường độ thi công cao, thời gian ngắn và triển khai đồng thời nhiều công việc; công tác giải phóng mặt bằng chưa hoàn thành, thậm chí một số hộ dân gây khó khăn, cản trở thi công.

Kiểm tra tại vị trí móng cột VT404 trên địa bàn xã Thái Hoà, tặng quà động viên các lực lượng thi công tại công trường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương tinh thần lao động hăng say của công nhân, người lao động, cũng như sự hỗ trợ, động viên có hiệu quả của lực lượng dân quân, cựu chiến binh, công an và các tổ chức chính trị xã hội như thanh niên, hội phụ nữ… để đến nay việc lắp dựng cột VT404 cao 98m đã hoàn thành, với tổng khối lượng 300 tấn sắt thép; đang tiến hành kéo dây.

Kiểm tra dự án tại vị trí cột móng VT369 trên địa bàn xã Dân Chủ - cột điện cao nhất dự án vượt sông Lô, cao 130m, nặng 360 tấn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương tinh thần chủ động, quyết tâm cao nhất, quyết liệt hoàn thành nhiệm vụ được giao của các địa phương và các lực lượng tham gia dự án; đề nghị các chủ thể liên quan tiếp tục quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt thúc đẩy triển khai dự án.

Sau khi thị sát công trường, Thủ tướng Chính phủ đã có buổi làm việc với lãnh đạo các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực – chủ đầu tư, các nhà thầu và lãnh đạo 2 tỉnh Lào Cai, Phú Thọ giải quyết các khó khăn, vướng mắc, quyết tâm sớm hoàn thành dự án.

Nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của dự án, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương các bộ, ngành Trung ương; cấp uỷ, chính quyền, nhân dân 2 tỉnh Lào Cai, Phú Thọ; các lực lượng Quân đội, Công an và sự quyết tâm, nỗ lực của Tập đoàn Điện lực - chủ đầu tư và các nhà thầu trong triển khai dự án.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ thi công Dự án Đường dây 500kV Lào Cai-Vĩnh Yên trên địa bàn xã Thái Hòa, tỉnh Phú Thọ. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu dứt khoát đến 19/8/2025 phải hoàn thành dự án để tăng cường khả năng vận hành an toàn, ổn định của Hệ thống điện quốc gia, giải tỏa công suất các nhà máy thủy điện khu vực Tây Bắc và các tỉnh lân cận.

Do đó, các chủ thể liên quan “đã quyết tâm rồi, quyết tâm cao hơn nữa; đã cố gắng rồi, cố gắng hơn nữa; đã quyết liệt rồi, quyết liệt hơn nữa; đã tập trung trọng tâm, trọng điểm rồi, tập trung trọng điểm hơn nữa” để thúc đẩy đảm bảo tiến độ, chất lượng, kỹ mỹ thuật, an toàn lao động, bảo vệ môi trường trên toàn tuyến; đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần nhân dân bị ảnh hưởng bởi dự án.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu cả hệ thống chính trị phải vào cuộc, khẩn trương hoàn thành giải phóng mặt bằng; huy động các lực lượng tại chỗ, tổ chức chính trị xã hội, hỗ trợ, động viên lực lượng thi công trên công trường; phát huy tinh thần làm chủ của nhân dân; thành lập tổ chỉ huy tiền phương để chỉ đạo triển khai dự án; huy động nhà thầu phụ tại địa phương; điều chuyển lực lượng từ các vùng đơn vị, các vùng miền cho dự án; huy động sự hỗ trợ về lực lượng, máy móc của các doanh nghiệp, lực lượng như Công an, Quân đội, viễn thông chi viện cho dự án; tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp”, “làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm, làm thêm ngày nghỉ” để hoàn thành dự án./.