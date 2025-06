Nỗ lực đưa dự án đường dây 500kV Lào Cai-Vĩnh Yên 'về đích' đúng hẹn

Những ngày này, tranh thủ thời tiết thuận lợi, tỉnh Yên Bái và các đơn vị nhà thầu thi công đang dồn lực huy động tối đa nhân lực, vật lực để giải phóng mặt bằng và thi công các móng cột nhằm đưa công trình về đích đúng hẹn.

Ngày đêm trên công trường

Dự án đường dây 500kV Lào Cai-Vĩnh Yên là dự án trọng điểm quốc gia được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư và giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư.

Dự án có tổng chiều dài 229,5km, với 468 vị trí móng cột điện và đi qua 4 tỉnh: Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc.

Dự án Đường dây 500kV Lào Cai-Vĩnh Yên đoạn qua tỉnh Yên Bái có chiều dài khoảng 90km, với 173 móng cột (từ cột số cột 102 đến số cột 274), diện tích đất thu hồi 24,31ha. Phần diện tích hành lang tuyến khoảng 220ha.

Những ngày đầu tháng Sáu, theo ghi nhận của phóng viên tại xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình (Yên Bái), không khí làm việc hối hả, khẩn trương của các công nhân trên công trường thi công móng cột VT258 và móng cột VT260 thuộc Dự án đường dây 500kV Lào Cai-Vĩnh Yên.

Công nhân khẩn trương hoàn thiện những phần việc chuẩn bị cho việc đổ bê tông hố cột VT260. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Tại đây, các công nhân tất bật với các công việc như đổ bêtông móng cột, cắt thép, ép khung và lắp ráp những mố cột cuối cùng để dựng cột. Bên cạnh đó, các phương tiện cũng được huy động tối đa như máy xúc, máy cẩu và ôtô.

Chia sẻ với phóng viên, anh Nguyễn Khắc Thể, công nhân đội thi công của Công ty Sông Đà 11 hồ hởi cho biết anh đến từ huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Những ngày qua, mưa nhiều quá nên anh em đều nghỉ không làm được. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, anh em tập trung nhân lực, máy móc để lắp ráp, dựng cột VT258.

Anh Ninh Văn Phương, đến từ Bình Định, tâm sự để hoàn thành công trình theo đúng tiến độ, tranh thủ những ngày nắng, anh em trên công trường làm việc đến tận khuya. Dù có khó khăn vất vả nhưng được góp sức của bản thân vào dự án trọng điểm quốc gia, anh thấy rất vui và cố gắng hoàn thành xong dự án để về với gia đình.

Gói thầu 6 thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 có 19 móng cột với hơn 150 công nhân và 20 máy móc, phương tiện phục vụ thi công.

Anh Vũ Xuân Trường, Chỉ huy trưởng gói thầu 6, cho biết đến nay, đơn vị hoàn thành 10 vị trí móng cột, đơn vị dự kiến đến 10/6 sẽ hoàn thành 100% phần móng cột. Sau đó, đơn vị chuyển sang công đoạn lắp dựng cột và kéo dây. Đơn vị phấn đấu trước 15/8 sẽ hoàn thành gói thầu để phục vụ công tác đóng điện.

Vị trí cột VT258, tại xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình đang được công nhân dựng cột. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Tuy nhiên, quá trình thi công đơn vị gặp nhiều khó khăn do thời tiết mưa nhiều, không thể thi công thường xuyên; nhiều vị trí móng cột nằm ở trên cao, không có đường vào gây ảnh hưởng đến tiến độ.

Hơn nữa, có một số móng cột nằm giáp với sông Chảy, gần thủy điện Thác Bà, chủ yếu là bùn lầy và đất tạm. Do đó, việc thi công cần triển khai một cách chi tiết, tỉ mỉ từ hố móng.

Theo ông Nguyễn Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, Dự án Đường dây 500kV Lào Cai-Vĩnh Yên qua địa xã có 13 móng cột từ VT248 đến VT260. Đến thời điểm hiện tại, địa phương đã bàn giao đầy đủ mặt bằng vị trí móng cột cho nhà thầu thi công.

Ông Tạ Hữu Tình, Tổ trưởng Tổ chuyên trách giúp việc Hội đồng giải phóng mặt bằng Dự án Đường dây 500kV huyện Yên Bình cho biết khi triển khai dự án, người dân trên địa bàn huyện Yên Bình đồng thuận rất cao. Đến hiện tại, mặt bằng 91/91 vị trí cột đã được bàn giao cho nhà thầu thi công.

Địa phương đang đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng hành lang an toàn lưới điện và hoàn thiện một số nội dung liên quan đến quy hoạch các khu tái định cư để thực hiện dự án.

Gỡ khó để hoàn thành mục tiêu

Ông Lã Tuấn Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Yên Bình, cho biết Dự án đường dây 500kV Lào Cai-Vĩnh Yên đoạn qua huyện Yên Bình có chiều dài 50,51km, với 91 móng cột và hơn 13ha diện tích đất thu hồi; tuyến đi qua 12 xã và một thị trấn, dự kiến 34 hộ phải tái định cư.

Trong quá trình triển khai, huyện luôn nhận được sự ủng hộ, đồng thuận của nhân dân. Tuy nhiên, hiện nay còn một số vị trí hành lang tuyến thu hồi đất ở của các hộ gia đình, cá nhân còn thiếu so với thực tế; hơn nữa đơn vị đo đạc xác định nhầm một chủ sử dụng đất phải di chuyển ra khỏi phạm vi hành lang đường điện.

Một khó khăn nữa, một trạm tại thôn Trung Tâm, xã Yên Thành chưa có bản đồ thu hồi đất nên huyện chưa làm việc được với một số hộ gia đình để vận động thu hồi đất.

Huyện Yên Bình đề nghị chủ đầu tư chỉ đạo đơn vị tư vấn phối hợp với Hội đồng bồi thường và các xã, thị trấn rà soát các vị trí chưa chính xác để chỉnh lý bản đồ thu hồi đất, điều chỉnh một số vị trí ranh giới cho phù hợp với điều kiện thực tế.

Huyện đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh và Sở Nông nghiệp và Môi trường cho chủ trương cho phép nhà thầu thi công được tổ chức thi công các móng cột điện có rừng tự nhiên trong thời gian thực hiện thủ tục đấu giá tài sản để đảm bảo tiến độ thi công theo đề xuất của chủ đầu tư.

Đơn vị chủ đầu tư (Ban quản lý Dự án điện 1) chỉ đạo đơn vị tư vấn lập bản đồ thu hồi đất trạm lặp quang tại thôn Trung Tâm, xã Yên Thành để làm cơ sở cho Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tổ chức thực hiện công việc tiếp theo.

Tại huyện Lục Yên, Dự án có chiều dài 39,55km, gồm 82 vị trí móng cột với diện tích thu hồi 10,97ha; tuyến đi qua 10 xã, có 25 hộ phải tái định cư.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lục Yên Hoàng Mạnh Hà, đến ngày 5/6, huyện đã bàn giao 82 vị trí cho nhà thầu thi công.

Về việc lập phương án, huyện đã thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường cho 4 xã; đang hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định phương án 4 xã. Đối với 2 xã còn lại, huyện đã gửi hồ sơ cho chủ đầu tư ký xác nhận phương án bồi thường, sau khi nhận lại hồ sơ tiếp tục hoàn thiện và trình thẩm định theo quy định. Dự kiến 9/6, huyện trình thẩm định.

Đường dây 500kV Lào Cai-Vĩnh Yên, đoạn qua địa phận tỉnh Yên Bái đang được các nhà thầu khẩn trương thi công. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Đối với hành lang tuyến, huyện đã kiểm kê được 432 hộ của 10 xã. Đến nay, huyện đã lập được 337/432 hộ được kiểm kê; đang kiểm tra, rà soát đối chiếu chi tiết phương án đã lập đối với quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Tuy nhiên, huyện Lục Yên gặp một số khó khăn do nhà thầu thi công thuê đất của dân làm đường công vụ thi công móng cột giá cao hơn so với giá đền bù móng cột, dẫn đến các hộ dân so sánh mức bồi thường; một số hộ gia đình có đất ở (không có nhà trên đất) dưới hành lang đường điện đề nghị được chuyển mục đích đất ở sang vị trí khác; đất trồng cây hằng năm nhưng trồng cây lâu năm; công tác quy chủ sử dụng đất khi xây dựng bản đồ thu hồi phần chân móng cột và hành lang tuyến còn có sai sót (có sự biến động về thông tin của hồ sơ ban đầu cần phải điều chỉnh cho phù hợp và đúng quy định dẫn đến kéo dài thời gian thực hiện).

Hiện nay, Yên Bái đã bàn giao mặt bằng 173/173 vị trí móng cột cho nhà thầu thi công; các nhà thầu đang triển thi công 155/173 vị trí móng cột; thi công đường công vụ 165/173 vị trí. Tuy nhiên, đã bắt đầu vào mùa mưa bão, sạt lở đất, thời tiết không thuận lợi cho thi công ở vùng rừng núi cao, đòi hỏi các nhà thầu thi công phải quyết tâm rất cao, có nhiều giải pháp sáng tạo mới kịp tiến độ đề ra.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái Ngô Hạnh Phúc, để đảm bảo tiến độ thi công theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, việc thực hiện các trình tự, thủ tục trong công tác giải phóng mặt bằng đang được địa phương thực hiện song song, vừa làm vừa hoàn thiện hồ sơ, nên một số công tác chưa đảm bảo trình tự theo quy định.

Cùng đó, tuyến đường dây đi qua địa phận tỉnh Yên Bái dài nhất, khối lượng công việc lớn; tiến độ thi công một số vị trí móng cột chậm; một số vị trí các hộ dân yêu cầu hỗ trợ tiền mượn đường quá cao.

Thời gian tới, tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các huyện khẩn trương phê duyệt giá đất cụ thể, phương án bồi thường đối với phần diện tích xây dựng các vị trí móng cột, tổ chức chi trả cho người dân; tập trung huy động nhân lực hoàn thành công tác kiểm kê, lập phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư đối với phần hành lang tuyến; tổ chức chi trả tiền đền bù cho người dân và bàn giao toàn bộ mặt bằng tuyến.

Tỉnh tiếp tục chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các xã (chủ rừng) đẩy nhanh tiến độ xác định giá và phương án xử lý tài sản rừng, bán đấu giá, khai thác tận thu lâm sản và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư; tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ dân bàn giao mặt bằng vị trí xây dựng trạm lặp quang.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đề nghị chủ đầu tư cần bố trí đầy đủ nhân sự, phối hợp với Ủy ban Nhân dân các huyện Lục Yên, Yên Bình trong công tác thu hồi, giải phóng mặt bằng; chỉ đạo các nhà thầu thi công tập trung nhân lực, vật lực, máy móc, thiết bị thi công toàn bộ các vị trí móng cột đã được bàn giao mặt bằng, đảm bảo công tác an toàn trong quá trình triển khai thi công dự án; phối hợp, hỗ trợ với Ủy ban Nhân dân các xã xác định giá và phương án xử lý tài sản, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định./.