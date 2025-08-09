Thủ tướng kiểm tra, thúc đẩy triển khai các dự án hạ tầng trên địa bàn Phú Thọ

Sáng 9/8, tiếp tục kiểm tra, thúc đẩy triển khai các dự án hạ tầng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã kiểm tra công trường xây dựng cầu Phong Châu mới và khảo sát hướng tuyến xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng đoạn qua tỉnh Phú Thọ.

Dự án cầu Phong Châu mới được xây dựng bắc qua sông Hồng, nằm trên quốc lộ 32C, nối hai xã Phùng Nguyên và Vạn Xuân của tỉnh Phú Thọ, có chiều dài 383m và đường dẫn 2 đầu cầu mỗi bên hơn 110m.

Dự án được triển khai từ cuối năm 2024 theo Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp; có tổng mức đầu tư hơn 635 tỷ đồng từ nguồn vốn dự phòng ngân sách Trung ương. Ban Quản lý dự án Thăng Long, thuộc Bộ Xây dựng là Chủ đầu tư dự án, đơn vị thi công là Binh đoàn 12-Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn.

Đến nay, các hạng mục trọng yếu như cọc khoan nhồi, trụ, dầm chữ T đều đã hoàn thành, công tác đúc hẫng cân bằng các nhịp chính đang được triển khai nhanh chóng... Tổng giá trị thực hiện dự án đạt trên 75%. Chủ đầu tư và đơn vị thi công quyết tâm hợp long cầu đúng dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Thị sát, kiểm tra tiến độ thi công cầu Phong Châu mới, Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo khẩn cấp xây dựng cầu, phục vụ người dân; tiết kiệm thời gian thi công 3 tháng, tiết kiệm chi phí lớn so với dự toán ban đầu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ thi công cầu Phong Châu mới trên Quốc lộ 32C, tỉnh Phú Thọ. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Biểu dương sự chỉ đạo quyết liệt của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, sự vào cuộc quyết liệt của Binh đoàn 12 với tinh thần làm xuyên Tết, xuyên ngày nghỉ, bảo đảm tiến độ đi đôi chất lượng công trình, Thủ tướng đề nghị Bộ Quốc phòng biểu dương, khen thưởng ngay Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn; đồng ý lấy khoản tiết kiệm được trong thi công cầu để mở rộng thi công, hoàn thiện hệ thống đường kết nối đồng bộ với cầu chính.

Thủ tướng nhắc lại tinh thần “Vinh quang chỉ đến với người đúng hẹn”; mong các đơn vị nỗ lực hợp long cầu, hoàn thành thông xe đúng tiến độ, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại.

Tại vị trí giữa cầu, nơi các đơn vị đang ngày đêm thực hiện các hạng mục chuẩn bị hợp long, thay mặt Tổng Bí thư Tô Lâm, Chính phủ, Thủ tướng biểu dương, đánh giá cao tinh thần cống hiến, xả thân vì nhân dân của đội ngũ kỹ sư, công nhân; mong các đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần này, hoàn thành công trình đúng tiến độ, chất lượng.

Tiếp đó, thăm, tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 249, Binh chủng Công binh (Bộ Quốc phòng) - đơn vị đang đảm nhiệm vận hành cầu phao Phong Châu, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương nỗ lực của đơn vị ngày đêm không ngừng nghỉ, bảo đảm lưu thông cho nhân dân kể từ khi cầu Phong Châu cũ bị sập; động viên cán bộ, chiến sĩ đơn vị nỗ lực hơn nữa phục vụ nhân dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Cũng trong sáng 9/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã khảo sát hướng tuyến xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng đoạn qua tỉnh Phú Thọ.

Dự án tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng dài khoảng 419km có điểm đầu tại vị trí nối ray qua biên giới tỉnh Lào Cai, điểm cuối tại ga Lạch Huyện, thành phố Hải Phòng, với tổng vốn hơn 203 ngàn tỷ đồng, tương đương 8,37 tỷ USD.

Theo Nghị quyết của Quốc hội dự án sẽ được khởi công trong tháng 12/2025 và phấn đấu hoàn thành chậm nhất vào năm 2030. Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng đoạn qua tỉnh Phú Thọ dài hơn 99km, đi qua 20 xã, phường; dự kiến phải thu hồi 621 ha đất; hơn 1.800 hộ dân phải di dời tái định cư phục vụ dự án.

Khảo sát hướng tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết đây là tuyến đường sắt chiến lược trong hành lang kinh tế Côn Minh-Hà Nội-Hải Phòng, kết nối với Trung Quốc-Trung Á và châu Âu. Do đó, dự án sớm triển khai, hoàn thành ngày nào thì mang lại lợi ích ngày đó.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát Dự án đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng đoạn qua tỉnh Phú Thọ. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Nhấn mạnh công tác giải phóng mặt bằng có vai trò quan trọng, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tỉnh Phú Thọ xây dựng đề án về giải phóng phóng mặt bằng, tách khỏi dự án chung; tổ chức khởi công giải phóng mặt bằng vào ngày 19/8.

Cùng với đó, phối hợp với các bộ, ngành, đơn vị liên quan rà soát, xây dựng quy hoạch các ga, khu logictics, cảng cạn, khu đô thị dọc tuyến đường sắt; đồng thời tiến hành triển khai các tuyến giao thông kết nối để phát huy tối đa hiệu quả dự án.

Trưa cùng ngày, Thủ tướng khảo sát, nghe báo cáo về đề xuất của tỉnh Phú Thọ liên quan việc xây dựng tuyến đường dài 54km nối phường Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình cũ) với phường Việt Trì (tỉnh Phú Thọ cũ).

Đánh giá cao đề xuất, Thủ tướng cho rằng tuyến đường sẽ mở ra không gian phát triển mới, hành lang phát triển dọc sông Đà, nhất là khi 3 tỉnh trước đây gồm Hòa Bình, Phú Thọ và Vĩnh Phúc được sáp nhập thành tỉnh Phú Thọ mới, đặt ra yêu cầu đẩy mạnh kết nối giao thông.

Thủ tướng đồng ý về chủ trương, giao Bộ Xây dựng xây dựng quy hoạch tuyến đường theo hướng cao tốc, kết nối với cao tốc Hòa Bình-Mộc Châu; phối hợp với tỉnh Phú Thọ lập dự án; hoàn thành các thủ tục trong vòng 1 năm; các cơ quan tính toán nguồn vốn, khả năng thực hiện dự án hợp tác công tư, cân đối nguồn vốn đầu tư công của Trung ương và địa phương; tỉnh Phú Thọ làm chủ đầu tư triển khai dự án./.

