Thủ tướng: Cầu Phong Châu mới là nhịp cầu hàn gắn vết thương, nhen lên niềm tin

Sáng 28/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ khánh thành cầu Phong Châu mới - Quốc lộ 32C, tỉnh Phú Thọ.

Cùng dự có Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh; Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Đặng Xuân Phong; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và tỉnh Phú Thọ.

Dự án đầu tư xây dựng cầu Phong Châu mới - Quốc lộ 32C, tỉnh Phú Thọ được đầu tư theo Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp, sau sự cố sập cầu Phong Châu cũ vào ngày 9/9/2024.

Dự án có tổng mức đầu tư 635,392 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách Trung ương, do Ban quản lý dự án Thăng Long làm chủ đầu tư. Nhà thầu thi công là Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn. Cầu Phong Châu mới được khởi công vào ngày 21/12/2024.

Cầu Phong Châu mới và đường dẫn có chiều dài khoảng 652m (cầu dài 383m), rộng 20,5m với 4 làn xe cơ giới, nằm trên Quốc lộ 32C, bắc qua sông Hồng đoạn qua tỉnh Phú Thọ, có điểm đầu thuộc địa phận xã Phùng Nguyên và điểm cuối thuộc địa phận xã Vạn Xuân.

Dự án được đầu tư nhằm kịp thời xử lý sự cố sập cầu Phong Châu cũ trên Quốc lộ 32C, đảm bảo tính cấp thiết, nhanh chóng giải quyết tình trạng đứt gãy giao thông, khắc phục hậu quả bão lũ; sớm kết nối mạng lưới giao thông trong khu vực, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân lưu thông, hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trong khu vực.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu cắt băng khánh thành cầu Phong Châu mới - Quốc lộ 32C. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Do tính chất cấp bách, dự án được sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng, Bộ Quốc phòng và các bộ, ngành liên quan; sự phối hợp chặt chẽ của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ và chính quyền địa phương.

Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát và Nhà thầu thi công là Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn đã tổ chức thi công với tinh thần “3 ca, 4 kíp", “vượt nắng, thắng mưa, không thua bão gió”, “ăn tranh thủ ngủ khẩn trương”, “làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm”, “chỉ bàn làm không bàn lùi.”

Đến nay, Dự án đã được thi công hoàn thành trong khoảng thời gian 9 tháng rút ngắn 3 tháng so với hợp đồng. Đặc biệt, dự kiến tổng kinh phí xây dựng cầu hết khoảng 438,796 tỷ đồng, tiết kiệm được so với tổng mức đầu tư ban đầu hơn 196 tỷ đồng.

Tại buổi lễ, Thủ tướng cùng các đại biểu đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ những đồng bào đã thiệt mạng do sự cố sập cầu Phong Châu cũ cách đây đúng 1 năm.

Thủ tướng nhắc lại sự cố sập cầu Phong Châu cũ do ảnh hưởng bão Yagi lịch sử đã để lại thiệt hại nặng nề về người và của; ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống người dân hai bên bờ sông Hồng; kinh tế, giao thương, thương mại, sản xuất của vùng chịu sự tác động lớn.

Ngay sau sự cố, Tổng Bí thư Tô Lâm đã kiểm tra và chỉ đạo khắc phục hậu quả; Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng, Bộ Quốc phòng và các bộ, ngành liên quan chỉ đạo sát sao, bắt tay ngay vào khắc phục sự cố. Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ và chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ để triển khai xây dựng và hôm nay khánh thành cầu Phong Châu mới.

Xúc động chứng kiến những giọt nước mắt của niềm tin, hy vọng, tự hào của người dân ngày hôm nay, thay vì giọt nước mắt của đau đớn cách đây đúng 1 năm, Thủ tướng cho rằng cầu Phong Châu mới là nhịp cầu gắn kết giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước; gắn kết giữa con người với con người; nhịp cầu gắn kết giữa nhân dân với Quân đội Việt Nam anh hùng; hàn gắn vết thương và nhen lên niềm tin, hạnh phúc; gắn kết chặt chẽ giữa các bộ, ngành, cơ quan, địa phương và nhân dân.

Thủ tướng nhiệt liệt biểu dương và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, vào cuộc khẩn trương trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện của Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng); sự phối hợp hiệu quả, đồng hành sát sao của Bộ Quốc phòng, Tỉnh ủy-Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ, các bộ, ngành liên quan, các đơn vị Tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát trong quá trình triển khai dự án.

Thủ tướng ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công Binh 249 - Binh chủng Công Binh đã vượt qua mọi khó khăn, gian khổ triển khai cầu phao, bảo đảm lưu thông cho nhân dân trong suốt một năm qua.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà cho nhà thầu và các đơn vị thi công dự án cầu Phong Châu mới. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính đặc biệt biểu dương và khen ngợi cán bộ, chiến sỹ Binh đoàn 12 - Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn đã phát huy cao độ phẩm chất Bộ đội cụ Hồ, truyền thống bộ đội Trường Sơn anh hùng, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, thi công ngày đêm, để ngày hôm nay, cầu Phong Châu được khánh thành theo đúng cam kết, trong niềm hân hoan, vui mừng của đông đảo nhân dân; cảm ơn nhân dân địa phương - những người đã đồng hành, chia sẻ, động viên các lực lượng thi công.

Nêu ý nghĩa quan trọng của cầu Phong Châu mới, Thủ tướng cho rằng chúng ta đã nhanh chóng khắc phục hậu quả do bão Yagi để lại; kết nối giao thông, kết nối kinh tế liên vùng; đảm bảo an ninh, quốc phòng; đảm bảo đi lại, đời sống của người dân; thể hiện ý chí, tinh thần của quân đội ta là “đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất”, “nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng,” “đã ra quân là chiến thắng.”

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng bằng khen cho đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó Tư lệnh Binh đoàn 12, Bộ Quốc phòng có thành tích xuất sắc trong tổ chức thi công dự án cầu Phong Châu mới. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Đặc biệt, công trình đã thể hiện và khẳng định “Quân đội và Nhân dân là một ý chí; ý Đảng hợp lòng dân” thì không có gì là không thể. Việc quyết định giao cho Bộ Xây dựng, Bộ Quốc phòng, tỉnh Phú Thọ đầu tư cầu Phong Châu mới theo Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp là quyết định đúng đắn, phù hợp thực tế; có sự phối hợp chặt chẽ, chung sức, đồng lòng giữa các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị địa phương, thực hiện tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao. Công trình được triển khai vượt tiến độ, đảm bảo chất lượng, an toàn, tiết kiệm được thời gian, kinh phí.

Phát lệnh khánh thành cầu Phong Châu mới đúng vào thời khắc cách đây tròn 1 năm (tính theo âm lịch) xảy ra sự cố sập cầu Phong Châu cũ, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị và tỉnh Phú Thọ khẩn trương hoàn thiện các phần việc còn lại; thanh, quyết toán, bàn giao công trình theo đúng quy định của pháp luật; tổ chức khai thác hiệu quả công trình, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước và sự mong mỏi, nguyện vọng của người dân./.

