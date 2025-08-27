Phú Thọ: Hợp long cầu Phong Châu mới trên Quốc lộ 32C

Sáng 27/8, Bộ Xây dựng, Bộ Quốc phòng và tỉnh Phú Thọ tổ chức lễ hợp long cầu Phong Châu mới trên Quốc lộ 32C, bắc qua sông Hồng, nối xã Phùng Nguyên và xã Vạn Xuân, tỉnh Phú Thọ.

Đại tá Trần Ngọc Tuấn, Giám đốc Ban điều hành Trường Sơn 9 (Binh Đoàn 12), cho biết trong bối cảnh mùa mưa bão đang diễn ra, việc hợp long sớm cầu Phong Châu có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo đảm giao thông thông suốt, kịp thời phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn khi có thiên tai xảy ra.

Đây cũng là minh chứng cho sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Bộ Xây dựng, Bộ Quốc phòng và của tỉnh Phú Thọ cùng các đơn vị thi công nhằm nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định đời sống nhân dân.

Cầu Phong Châu mới được xây dựng thay thế cầu cũ bị sập nhịp vào tháng 9/2024, gây đứt gãy trụ cầu giao thông huyết mạch nối trung tâm tỉnh Phú Thọ với các huyện của tỉnh Phú Thọ và các tỉnh, thành lân cận.

Công trình có tổng chiều dài 653m, bề rộng 20,5m, quy mô 4 làn xe cơ giới, kết cấu dầm bê tông cốt thép dự ứng lực.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 635 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2024, do Ban Quản lý dự án Thăng Long làm chủ đầu tư, Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn (Binh đoàn 12) thi công.

Các công nhân của Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn (Binh đoàn 12) thực hiện hợp long cầu Phong Châu mới. (Ảnh: Tạ Toàn/TTXVN)

Công trình khởi công ngày 21/12/2024, sau gần 9 tháng thi công thần tốc “3 ca, 4 kíp” đã hoàn thành toàn bộ kết cấu nhịp chính để hợp long, vượt tiến độ gần 2 tháng so với kế hoạch.

Ngay sau khi hợp long, các đơn vị thi công tiếp tục triển khai hạng mục hoàn thiện mặt cầu, khe co giãn, lan can, chiếu sáng và đường dẫn hai đầu cầu.

Dự kiến, cầu Phong Châu mới sẽ được đưa vào khai thác đầu tháng 10/2025, sớm hơn kế hoạch đề ra gần 3 tháng.

Cầu Phong Châu mới có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc khôi phục tuyến Quốc lộ 32C, bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa, cứu hộ cứu nạn trong mùa mưa bão.

Công trình không chỉ tháo gỡ “điểm nghẽn” hạ tầng mà còn tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội, thu hút đầu tư và du lịch cho tỉnh Phú Thọ và các địa phương lân cận./.

