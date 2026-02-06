Sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến đón khoảng 145.000 lượt khách mỗi ngày dịp Tết

Chiều 6/2, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, dự kiến trung bình mỗi ngày sân bay Tân Sơn Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh) phục vụ khoảng 145.000 lượt khách, ngày cao điểm nhất lên tới 165.000 lượt khách.

Thời gian khai thác cao điểm dịp Tết Nguyên đán tại sân bay Tân Sơn Nhất là từ ngày 14/2 – 22/2/2026. Dự kiến, sân bay mỗi ngày có 940 chuyến bay, với khoảng 340 chuyến bay quốc tế và 600 chuyến bay quốc nội. Tổng số chuyến bay tăng khoảng 25% so với lịch bay hiện tại (754 chuyến bay/ngày) và tăng 7% so với cùng kỳ 2025.

Hai ngày cao điểm nhất giai đoạn trước Tết là ngày 13, 14/2 (nhằm ngày 26, 27 tháng Chạp), dự kiến sân bay có 1.017 chuyến bay. Trong khi đó, hai ngày cao điểm nhất giai đoạn sau Tết là ngày 22, 23/2 (nhằm ngày 6, 7 tháng Giêng) với khoảng 1.025 chuyến bay.

Trung bình một ngày sân bay phục vụ khoảng 145.000 hành khách, trong đó khách quốc tế là 60.000 lượt và quốc nội khoảng 85.000 lượt. So với hiện tại (120.000 khách/ngày), lượng hành khách tăng khoảng 20% và tăng khoảng 8% so với cùng kỳ 2025. Dự kiến hai ngày cao điểm nhất trong dịp Tết năm nay là ngày 21, 22/2 (nhằm ngày 5, 6 tháng Giêng), sân bay có thể phục vụ hơn 165.000 khách.

Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị xây dựng kế hoạch, phương án phục vụ hành khách, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn khai thác trong dịp Tết Âm lịch Bính Ngọ.

Cảng luôn cập nhật thông tin trên hệ thống FIDS, hiển thị đầy đủ các chuyến bay tại nhà ga T1 và T3. Việc này nhằm bảo đảm hành khách nắm rõ thông tin, đặc biệt trong trường hợp đi nhầm nhà ga.

Quầy thủ tục, băng chuyền hành lý và cửa khởi hành cũng khai thác linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế tại các nhà ga T1, T2 và T3.

Cảng cũng phối hợp với các đơn vị phục vụ mặt đất để xây dựng kế hoạch phục vụ các chuyến bay, đặc biệt là các chuyến bay khai thác vào khung giờ đêm, bảo đảm đầy đủ các điều kiện về an toàn và năng lực khai thác.

Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cũng lưu ý hành khách chuẩn bị đầy đủ giấy tờ tùy thân; chủ động lên sớm (có mặt trước giờ bay 2 tiếng đối với chuyến bay nội địa, 3 tiếng đối với chuyến bay quốc tế) để tránh nguy cơ chậm chuyến do ùn tắc giao thông trên đường di chuyển đến sân bay hoặc ùn ứ cục bộ tại nhà ga trong một số khung giờ “vàng.”

Hành khách cũng được khuyến khích làm thủ tục web check-in hoặc tự check-in tại các kiosk ở nhà ga.

Hành khách cũng tìm hiểu kỹ các thông tin quy định khi đi tàu bay, tuyệt đối tránh các hành vi vi phạm an ninh trật tự, an toàn, an ninh hàng không (ví dụ những vụ việc vi phạm mới nổi gần đây như đi, đứng, nằm, ngồi lên băng chuyền hành lý; nhảy múa, check-in trong khu vực sân đỗ máy bay; mang các vật cấm lên tàu bay…)

Trong năm 2025, sân bay Tân Sơn Nhất có 255.376 chuyến bay (quốc tế là 109.652 chuyến và quốc nội 145.724 chuyến). Tổng số khách trong năm 2025 là hơn 42,4 triệu lượt hành khách (quốc tế hơn 17,8 triệu lượt và quốc nội gần 24,6 triệu lượt khách).

Hiện các đơn vị đã hoàn tất công tác chuyển đổi các chuyến bay nội địa tại sân bay Tân Sơn Nhất. Các hãng hàng không Vietnam Airlines, Pacific Airlines, Vasco, Bamboo Airways, Vietravel Airlines, Sun PhuQuoc Airways khai thác chuyến bay nội địa tại Nhà ga T3. Các chuyến bay nội địa của VietJet Air vẫn khai thác tại Nhà ga T1.

Đây là năm đầu tiên Nhà ga T3 được đưa vào khai thác phục vụ Tết Nguyên đán; các tuyến đường kết nối sân bay cũng thuận lợi hơn. Bên cạnh đó, các bộ ngành cũng cho phép tăng tần suất bay vào các khung giờ đêm và sáng sớm để tối đa hóa năng lực khai thác; đưa vào hoạt động hệ thống xác thực sinh trắc học tại các điểm kiểm tra an ninh, hệ thống làm thủ tục trực tuyến trên các ứng dụng.

Theo Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, Theo Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, việc này giúp tăng sản lượng hành khách, đồng thời làm khu vực Nhà ga T1 và T2 sân bay Tân Sơn Nhất thông thoáng hơn đáng kể, góp phần giải quyết ùn tắc cục bộ tại khu vực soi chiếu, sảnh chờ và giao thông kết nối bên ngoài so với các năm trước.

Sở Xây dựng dự báo, Tết năm nay, sân bay Tân Sơn Nhất sẽ hoạt động với tần suất rất cao, gây áp lực lớn lên công tác điều phối, giải tỏa hành khách và giao thông kết nối khu vực sân bay.

Thành phố sẽ tiếp tục phát huy tổ công tác liên ngành giảm ùn tắc khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, chuẩn bị các phương án giải pháp để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết.

Phương án tăng cường các loại phương tiện như xe buýt, taxi, xe hợp đồng cũng được Sở Xây dựng cùng các đơn vị đưa ra để kịp thời giải tỏa khách tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất theo lịch bay của ngành hàng không./.

Sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến đón 131.000 khách mỗi ngày dịp Tết Dương lịch Hai ngày khai thác cao điểm nhất trong dịp Tết Dương lịch là ngày 1/1 và ngày 4/1/2026 dự kiến 786 chuyến bay, với khoảng 135.000 lượt khách mỗi ngày. Đây là 2 ngày đầu và cuối của kỳ nghỉ lễ năm nay.