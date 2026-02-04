Xã hội

TP Hồ Chí Minh miễn vé xe buýt ngày thứ Sáu khi thanh toán qua ví điện tử

Hành khách thanh toán vé xe buýt bằng các ví điện tử VNPT Money, Viettel Money, ShopeePay, ZaloPay được miễn 100% giá vé, tối đa 4 lượt/người/ngày.

Tiến Lực
Hành khách sẽ được miễn 100% giá vé xe buýt vào ngày thứ Sáu hàng tuần trong năm 2026 nếu thanh toán không tiền mặt qua ví điện tử. (Ảnh: Tiến Lực/TTXVN)
Chiều 4/2, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng (Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết hành khách sẽ được miễn 100% giá vé xe buýt vào ngày thứ Sáu hàng tuần trong năm 2026 nếu thanh toán không tiền mặt qua ví điện tử.

Nhằm thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trong giao thông công cộng, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng phối hợp cùng các đơn vị cung ứng ví điện tử gồm VNPT Money, Viettel Money, ShopeePay và ZaloPay triển khai chuỗi chương trình ưu đãi dành cho hành khách đi xe buýt trong năm 2026.

Chương trình "Thứ Sáu không tiền mặt - đi buýt 0 đồng" áp dụng vào thứ Sáu hằng tuần, từ tháng Hai đến hết tháng 12/2026. Hành khách thanh toán vé xe buýt bằng các ví điện tử tham gia chương trình được miễn 100% giá vé, tối đa 4 lượt/người/ngày. Các ví điện tử áp dụng gồm: VNPT Money, Viettel Money, ShopeePay, ZaloPay.

Bên cạnh đó, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng cũng tiếp tục triển khai ưu đãi miễn 100% giá vé xe buýt trong các dịp lễ lớn của đất nước như: ngày 30/4 và 1/5, Quốc khánh 2/9, Tết Dương lịch và các sự kiện chính trị-xã hội quan trọng khác trong năm 2026.

Theo Trung tâm Quản lý giao thông công cộng, thông qua các chương trình ưu đãi, đơn vị muốn truyền tải thông điệp xe buýt không chỉ là phương tiện đi lại mà từng bước trở thành lựa chọn di chuyển thông minh, thân thiện môi trường và tiện ích cho người dân đô thị. Điều này góp phần hình thành thói quen thanh toán số, nâng cao chất lượng phục vụ và thể hiện rõ nét sự chuyển mình hiện đại của hệ thống giao thông công cộng Thành phố./.

