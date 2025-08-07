Thành phố Hồ Chí Minh: Một phường chấm dứt thu tiền mặt tại trụ sở

Ngày 7/8, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tam Thắng (Thành phố Hồ Chí Minh) Hà Hữu Dũng cho biết đơn vị này đã có văn bản chính thức thông báo chấm dứt việc thu tiền mặt tại trụ sở Ủy ban Nhân dân phường đối với các khoản thuế, phí, lệ phí và xử phạt vi phạm hành chính từ ngày 1/8/2025.

Các cá nhân, tổ chức, đơn vị sẽ thực hiện nghĩa vụ tài chính tại Ủy ban Nhân dân phường Tam Thắng thông qua hệ thống một số ngân hàng thương mại đã ký kết phối hợp thu với Kho bạc Nhà nước Khu vực II tại Phòng Giao dịch số 15.

Các ngân hàng thương mại để các cá nhân, các tổ chức, đơn vị thực hiện nghĩa vụ tài chính gồm: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Agribank-Chi nhánh Vũng Tàu; Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank-Chi nhánh Bà Rịa-Vũng Tàu; Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV-Chi nhánh Bà Rịa- Vũng Tàu; Ngân hàng thương mại Cổ phần xuất, nhập khẩu Việt Nam Eximbank Chi nhánh Vũng Tàu; Ngân hàng Lộc Phát-Chi nhánh Vũng Tàu.

Theo ông Hà Hữu Dũng, quyết định này nhằm thúc đẩy, hiện thực hóa việc thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực Kho bạc Nhà nước và các lĩnh vực khác trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước, phù hợp với chủ trương chuyển đổi số và hiện đại hóa nền hành chính công.

Ủy ban Nhân dân phường đã yêu cầu các phòng chuyên môn khi ban hành các thông báo liên quan đến nghĩa vụ tài chính phải ghi rõ địa điểm nộp là các ngân hàng nói trên.

Trong quá trình triển khai, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, Ủy ban Nhân dân phường sẽ phối hợp chặt chẽ với các ngân hàng liên kết và Phòng Giao dịch số 15 Kho bạc Nhà nước Khu vực II để xử lý kịp thời, đảm bảo thuận tiện tối đa cho người dân và doanh nghiệp.

Ủy ban Nhân dân phường Tam Thắng đã giao Trung tâm Phục vụ hành chính công của phường hướng dẫn người dân, tổ chức, đơn vị thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt và niêm yết công khai danh sách các điểm thu tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả./.

