Gia Lai: Đèo An Khê vẫn chưa thể bàn giao vì vừa làm xong đã xuống cấp

Đèo An Khê thuộc Dự án Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên mặc dù vừa mới hoàn thành, nhưng khi chưa bàn giao cho địa phương quản lý thì đã bị hư hỏng mặt đường. Nhiều đoạn bị bong tróc, sóng lượn, gây nguy hiểm cho người dân.

Ban Quản lý dự án 2 (Bộ Xây dựng) - chủ đầu tư dự án Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên, Sở Xây dựng và chính quyền địa phương đã yêu cầu Công ty cổ phần Bắc Trung Nam (đơn vị thi công) sửa chữa triệt để trong tháng 1/2026, nhưng đến nay, nhiều vị trí hư hỏng nghiêm trọng trên đèo An Khê (Quốc lộ 19, qua địa bàn tỉnh Gia Lai) vẫn chưa được nhà thầu khắc phục, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, nhất là trong cao điểm đi lại dịp Tết Nguyên đán.

Theo ghi nhận, tại cung đường đèo An Khê, nhiều đoạn xuất hiện ổ gà, ổ voi, bong tróc bêtông nhựa; nhiều đoạn lún võng, gờ cao, tạo sóng trên mặt đường. Hệ thống rãnh thoát nước, hộ lan, cọc tiêu tại một số vị trí cũng bị hư hỏng cục bộ, chưa được sửa chữa.

Theo nhiều lái xe hàng ngày đi qua tuyến đường này, chỉ ngay sau khi hoàn thành vài tuần, đoạn đường đèo An Khê đã xuống cấp nghiêm trọng. Trong khi đó, toàn tuyến chỉ có đoạn đường đèo An Khê mới có hiện tượng bong tróc và lún mặt đường tạo sóng.

Anh Võ Văn Hòa (35 tuổi) tài xế tuyến xe khách Quảng Ngãi-Đăk Lăk cho biết, nhiều đoạn trên tuyến vẫn hư hỏng nặng, ổ gà, ổ voi dày đặc khiến việc lưu thông gặp rất nhiều khó khăn. “Ban đêm chạy xe qua những đoạn đường bị hư, dễ sụp ổ gà, phanh không kịp là có thể xảy ra va chạm giao thông,” anh Hòa bức xúc.

Cùng chung với lo lắng của anh Hòa, anh Trần Nhật Anh (40 tuổi), tài xế chạy tuyến KBang-Quy Nhơn cho biết, tình trạng hư hỏng mặt đường đèo An Khê xuất hiện từ sau các đợt mưa bão nhưng đến nay vẫn chưa được khắc phục.

Trong khi đó, tuyến đèo có nhiều khúc cua hẹp, cua cùi chỏ, khi gặp ổ gà, phương tiện buộc phải lách tránh rất dễ lấn làn, va chạm xe ngược chiều. Đặc biệt, xe tải nặng lên dốc, xuống đèo dễ mất trớn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho các phương tiện phía sau.

Ban Quản lý dự án 2 (Bộ Xây dựng) - chủ đầu tư dự án Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên đã có văn bản yêu cầu nhà thầu Bắc Trung Nam khẩn trương xử lý các khiếm khuyết hiện trường, phục vụ công tác nghiệm thu, bàn giao gói thầu; trong đó, yêu cầu nhà thầu phải sửa chữa triệt để và hoàn thành toàn bộ trong tháng 1/2026. Tuy nhiên, đến nay khi tháng 1 đã kết thúc, công tác sửa chữa vẫn chưa được triển khai trên thực địa.

Lý giải nguyên nhân chậm trễ khắc phục, đại diện đơn vị thi công cho biết, đơn vị đang gặp khó khăn trong việc huy động bê tông nhựa do phụ thuộc vào các trạm trộn trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Hiện trong khu vực xung quanh các điểm hư hỏng, chỉ có 4 trạm trộn bê tông nhựa và các trạm này không trộn bê tông do điều kiện thời tiết. Do đó, đơn vị không thể có vật liệu để khắc phục sửa chữa các hư hỏng.

Nhiều đoạn, mặt đường bị cày xới, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. (Ảnh: Sỹ Thắng/TTXVN)

Nhà thầu cũng lý giải nguyên nhân mặt đường nhanh xuống cấp do tuyến đường chỉ cho xe có tải trọng 30 tấn, nhưng thực tế nhiều phương tiện vượt tải trọng. Tuy nhiên, để phục vụ người dân đi lại thuận tiện trong dịp Tết, dự kiến trong tuần tới đơn vị sẽ sửa chữa và cố gắng hoàn trả mặt đường êm thuận trước Tết Âm lịch.

Chính quyền địa phương cũng đã nhiều lần có công văn yêu cầu đề nghị đơn vị thi công sớm sửa chữa để hoàn thành công tác bàn giao và tạo sự an toàn cho người tham gia trên tuyến đường này, nhất là trong dịp Tết nguyên đán sắp tới.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bình Khê, ông Đỗ Đình Tuấn cho biết, trong thời gian vừa qua, do ảnh hưởng của mưa bão, một số vị trí trên tuyến Quốc lộ 19 đi qua địa bàn xã Bình Khê đã có hiện tượng hư hỏng, bong tróc. UBND đã chủ động liên hệ với chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án 2 và Sở Xây dựng cũng như nhà thầu thi công để sớm khắc phục những hư hỏng trên tuyến quốc lộ này. Dự kiến trong tuần tới, trước khi bàn giao công trình đi vào vận hành, khai thác sẽ tiến hành sửa chữa.

Sở Xây dựng cũng đã có nhiều văn bản yêu cầu đơn vị thi công kịp thời sửa chữa, khắc phục các bất cập gây mất an toàn giao thông, trong đó tập trung xử lý các vị trí mặt đường hư hỏng cục bộ, ổ gà, bong bật, đặc biệt là các điểm hư hỏng trên đèo An Khê nhằm đảm bảo giao thông luôn an toàn, êm thuận, thông suốt. Công tác khắc phục phải hoàn thành trước Tết nguyên đán tới.

Quốc lộ 19 là tuyến giao thông huyết mạch nối Quy Nhơn-Pleiku và được nâng cấp sửa chữa vào đầu năm 2021 với Dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên trên Quốc lộ 19 được đầu tư với tổng mức đầu tư hơn 3.654 tỷ đồng, sử dụng vốn vay WB và vốn đối ứng trong nước.

Dự án có chiều dài 143 km, đi qua địa bàn tỉnh Gia Lai (dài 126 km) và Bình Định cũ (dài 17 km), thiết kế tốc độ 80 km/h./.

