Các gói thầu tại dự án cao tốc vượt tiến độ có được thưởng hợp đồng?

Bộ Xây dựng vừa có văn bản báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc thưởng hợp đồng đối với gói thầu xây lắp theo quy định tại Nghị định số 15/2023.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, đến nay, Dự án cao tốc Bắc-Nam đoạn Vân Phong-Nha Trang do Ban Quản lý dự án 7 làm chủ đầu tư, gói thầu XL-01 (tổng chiều dài 52,5km) do Công ty cổ phần Lizen-Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Phương Thành-Công ty cổ phần Hải Đăng-Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Kỹ thuật VNCN E&C thực hiện khởi công ngày 15/2/2023.

Trong đó, đoạn tuyến 39,5km do Công ty cổ phần Lizen và Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Phương Thành thi công đã hoàn thành được nghiệm thu, bàn giao cho đơn vị tiếp nhận khai thác từ ngày 18/4/2025, rút ngắn khoảng 225 ngày so với hợp đồng. Chủ đầu tư đang đề xuất khen thưởng.

Đoạn tuyến 13km còn lại do Công ty cổ phần Hải Đăng và Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Kỹ thuật VNCN E&C đến cuối tháng 11/2025 mới bàn giao đưa vào sử dụng theo đúng tiến độ trong hợp đồng đã ký, do đó không thuộc đối tượng được xem xét thưởng.

Gói thầu XL-02 do liên danh nhà thầu Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex)-Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Sơn Hải thi công đã nghiệm thu hoàn thành, bàn giao từ ngày 18/4/2025, thời gian rút ngắn so với hợp đồng khoảng 190 ngày.

Ngày 30/12/2025, chủ đầu tư đã có quyết định thưởng cho nhà thầu hơn 145,8 tỷ đồng (khoảng 4,68% giá gói thầu theo dự toán được duyệt). Trong đó, số tiền thưởng mới chi cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Sơn Hải là 100,248 tỷ đồng, chưa chi tiền thưởng cho Vinaconex do nhà thầu này chưa hoàn thiện xong hồ sơ thanh toán tiền thưởng.

Ngoài hai dự án trên, có 4 gói thầu có khả năng rút ngắn tiến độ tại 3 dự án thành phần chủ đầu tư sẽ xem xét thưởng khi công trình hoàn thành và đủ điều kiện.

Cụ thể, gói thầu XL3 dự án cao tốc Bắc-Nam đoạn Quảng Ngãi-Hoài Nhơn đang trong quá trình triển khai thi công gấp rút (dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 27/8/2026). Ban Quản lý dự án 2 sẽ đánh giá và đăng ký khen thưởng khi gói thầu hoàn thành.

Dự án cao tốc Bắc-Nam đoạn Hàm Nghi-Vũng Áng do Ban Quản lý dự án Thăng Long làm chủ đầu tư đã được chủ đầu tư thực hiện thưởng hợp đồng đối với 2 gói thầu xây lắp.

Tại gói thầu 11-XL do liên danh Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Xuân Trường-Công ty cổ phần 471-Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Tự Lập-Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Huy thực hiện hoàn thành ngày 12/5/2025, rút ngắn 158 ngày so với hợp đồng. Số tiền thưởng là hơn 126,7 tỷ đồng (khoảng 3,6% giá gói thầu theo dự toán được duyệt) đã được chủ đầu tư thực hiện thưởng trong tháng 8/2025.

Tại gói thầu 12-XL do liên danh Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Xuân Trường-Công ty cổ phần Xây lắp 368-Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và phát triển Việt Đức Anh thực hiện hoàn thành ngày 12/5/2025, rút ngắn 198 ngày so với hợp đồng. Số tiền thưởng là hơn 127,8 tỷ đồng (khoảng 4,6% giá gói thầu theo dự toán được duyệt) đã được chủ đầu tư đã thực hiện thưởng trong tháng 8/2025.

Dự án thành phần 3 cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu giai đoạn 1 do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh là cơ quan chủ quản gồm 1 gói thầu xây lắp (gói thầu số 11) đang triển khai thi công để đưa vào khai thác trước Tết Nguyên đán 2026. Sau khi hoàn thành, chủ đầu tư sẽ xem xét thưởng hợp đồng theo quy định.

Dự án thành phần 3 thuộc dự án cao tốc Khánh Hoà-Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 có 2/3 gói thầu xây lắp của dự án (gói thầu số 1 và số 2) sẽ hoàn thành vượt tiến độ. Đến nay, các gói thầu này chưa đủ điều kiện để xét thưởng hợp đồng (do chưa có thông báo chấp thuận kết quả nghiệm thu để đưa vào sử dụng của cấp có thẩm quyền). Chủ đầu tư sẽ đánh giá việc xét thưởng hợp đồng sau khi đủ điều kiện theo quy định.

Trên cơ sở đó, Bộ Xây dựng kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính (trước đây là Bộ Kế hoạch và Đầu tư) với vai trò là cơ quan tham mưu cho Chính phủ ban hành Nghị định số 15/2023 chủ trì, xem xét, đề xuất giải pháp tháo gỡ để kịp thời động viên, khích lệ các nhà thầu có thành tích tốt, thi công vượt tiến độ, sớm hoàn thành công trình đưa vào khai thác hiệu quả, bảo đảm sự công khai, minh bạch, công bằng./.

Từ kỳ tích 3.000km cao tốc đến “bệ phóng” hiện thực hóa 5.000km cao tốc Mỗi tuyến cao tốc mới được đầu tư xây dựng đã tạo nên mạng lưới hạ tầng đường bộ hiện đại, hình thành trục phát triển chiến lược, lan tỏa động lực tăng trưởng trên phạm vi cả nước.