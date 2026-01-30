Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án cảng Cái Mép Hạ

Ngày 30/1, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Lộc Hà đã ký Quyết định số 703/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư và nhà đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Cảng Tổng hợp và Container Cái Mép Hạ với tổng vốn đầu tư hơn 50.800 tỷ đồng.

Theo Quyết định số 703/QĐ-UBND ngày 30/1/2026, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã chấp thuận cho liên danh nhà đầu tư gồm: Tập đoàn Geleximco-Công ty Cổ phần, Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Quốc tế (ITC CORP) và Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) thực hiện dự án trọng điểm này.

Dự án có tổng diện tích là 351,2 ha; trong đó, khu cảng container có diện tích 229,4 ha, bao gồm: bến cảng dài 2,9km có khả năng tiếp nhận tàu container trọng tải lên đến 250.000 DWT (tương ứng 24.000 TEU); bến cảng dài 1,5km tiếp nhận tàu container trọng tải đến 120.000 DWT (tương đương 9.000 TEU); bến cảng dài 1,9km tiếp nhận tàu feeder trọng tải đến 50.000 DWT (tương đương 4.000 TEU); 1,2km bến tàu, sà lan trọng tải từ 5.000 DWT đến 7.000 DWT đảm nhận thu gom hàng hóa ven biển, thủy nội địa; và hệ thống bãi container, kho hàng, khu chiếu xạ, công trình phụ trợ. Phần diện tích còn lại 121,8 ha là khu nước trước bến phục vụ neo đậu tàu. Khi hoàn thiện, tổng công suất thiết kế của cảng đạt 10,8 triệu TEU/năm.

Dự án nằm trên địa bàn phường Tân Phước, Thành phố Hồ Chí Minh và với quy mô dự án được xác định là cảng cửa ngõ, kết hợp trung chuyển quốc tế hiện đại của Thành phố và cả khu vực phía Nam.

Cảng có chức năng phục vụ bốc dỡ hàng hóa container xuất nhập khẩu cho các tuyến biển xa, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế biển Việt Nam theo chiến lược đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tổng vốn đầu tư của dự án là 50.820 tỷ đồng (tương đương khoảng 1,97 tỷ USD). Trong số đó, vốn góp của nhà đầu tư là 7.623 tỷ đồng (chiếm 15%), còn lại là vốn huy động. Cụ thể, Tập đoàn Geleximco góp 35% vốn, Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Quốc tế góp 40% và SCIC góp 25% trong tổng cơ cấu vốn góp của nhà đầu tư.

Dự án được phân kỳ đầu tư thành 3 giai đoạn chính gồm giai đoạn 1 (2025-2030) tập trung chuẩn bị đầu tư, thiết kế và khởi công xây dựng từ quý 3/2026, dự kiến đưa bến cảng vào khai thác từ Quý 4/2028. Giai đoạn 2 (2031-2040) tiếp tục mở rộng các hạng mục bến cảng và hạ tầng hậu cần. Giai đoạn 3 (2041-2050) hoàn thiện toàn bộ dự án để đạt công suất thiết kế tối đa.

Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được cấp có thẩm quyền ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất.

Dự án Cảng Tổng hợp và Container Cái Mép Hạ được kỳ vọng sẽ tạo thêm nhiều việc làm cho lao động địa phương, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước và nâng cao năng lực cạnh tranh cho ngành logistics và dịch vụ hàng hải của khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam./.

