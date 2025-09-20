Mở rộng đầu tư vào cảng Cái Mép Hạ để phát triển kinh tế biển TP Hồ Chí Minh

Ngày 20/9, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được cùng đoàn công tác Ủy ban Nhân dân Thành phố đã có chuyến khảo sát khu vực cảng Cái Mép Hạ (phường Tân Phước); thăm, làm việc với chủ dự án Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn (xã Long Sơn) để đánh giá tiềm năng, cơ hội và tìm hiểu những mong muốn của nhà đầu tư tại khu vực biển quan trọng này của Thành phố.

Tại buổi khảo sát, trao đổi với lãnh đạo cảng Germalink (cảng biển nước sâu lớn nhất khu vực Cái Mép-Thị Vải) và Công ty trách nhiệm hữu hạn Hóa dầu Long Sơn (LSP) quản lý Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được cho biết Thành phố Hồ Chí Minh sau hợp nhất được định hướng quy hoạch thành 3 vùng: Thành phố Hồ Chí Minh cũ là trung tâm tài chính-công nghệ cao; Bình Dương cũ là vùng công nghiệp công nghệ cao và Bà Rịa-Vũng Tàu là vùng kinh tế biển, trong đó lõi kinh tế biển vùng mậu dịch tự do Cái Mép Hạ và lọc hóa dầu.

Ông Nguyễn Văn Được đánh giá kinh tế biển có vai trò hết sức quan trọng trong sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước thời gian tới. Qua khảo sát, tìm hiểu, nghiên cứu các quy hoạch về cụm cảng Cái Mép-Thị Vải và cảng biển Cần Giờ, các tuyến giao thông kết nối, khu thương mại tự do, logistics... cho thấy khu vực này đang hình thành sức hút, sự phát triển mạnh mẽ cho Thành phố trong tương lai gần.

Toàn cảnh Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn (xã Long Sơn). (Ảnh: Đoàn Mạnh Dương/TTXVN)

Khu vực xã Long Sơn là địa điểm lý tưởng để phát triển ngành lọc, hóa dầu. LSP đã phát triển tại đây Tổ hợp hóa dầu hiện đại trị giá hơn 5 tỷ USD, hàng năm đóng góp cho ngân sách Thành phố khoảng 150 triệu USD và tạo việc làm cho hơn 1.000 lao động trình độ cao.

Trong thời gian tới, Thành phố sẽ tiếp tục mời gọi đầu tư lĩnh vực này và đề nghị LSP nghiên cứu tiếp tục mở rộng sản xuất, đóng góp vào sự phát triển của Thành phố.

Ông Kulachet Dharachandra, Giám đốc Quốc gia của Tập đoàn SCG tại Việt Nam kiêm Tổng Giám đốc LSP, cho biết hiện công ty đang bắt tay vào một dự án phát triển chiến lược - Dự án cải tạo LSP (LSPE) với tổng mức đầu tư 500 triệu USD để xây dựng 2 kho chứa Ethane sử dụng làm nguyên liệu đầu vào cho tổ hợp có tính cạnh tranh cao.

LSPE sẽ là một bước đột phá để giảm thiểu chi phí sản xuất, giảm phát thải khí nhà kính và nâng cao tính bền vững lâu dài của quá trình vận hành.

Hiện giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (sửa đổi) lần thứ 11 liên quan đến dự án đang được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xem xét và phía Công ty mong muốn sớm được chấp thuận vào tháng 10 tới.

Ngoài ra, để triển khai những dự án mới, công nghệ hiện đại vào Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn, tới đây, LSP sẽ phải kêu gọi đầu tư, thành lập các liên doanh nên rất cần được Ủy ban Nhân dân Thành phố tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn về thủ tục, giấy phép.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được khảo sát khu bến cảng Cái Mép Hạ. (Ảnh: Đoàn Mạnh Dương/TTXVN)

Ông Cao Hồng Phong, Phó Giám đốc cảng Gemalink, nhận định với tuyến bến khu vực Cái Mép-Thị Vải được quy hoạch liền mạch, điều kiện tự nhiên tốt cũng như nguồn hàng sẵn có, khu vực Cái Mép-Thị Vải hoàn toàn có thể cạnh tranh với Singapore.

Mới đây, cảng Gemalink đã có công văn đề xuất được tiếp tục đầu tư vào dự án cảng tổng hợp Cái Mép Hạ, với sự cam kết về nguồn hàng ngay lập tức từ các đối tác hiện hữu cũng như tương lai.

Ông Cao Hồng Phong cho biết thêm cảng Gemalink là một trong 19 cảng trên thế giới có khả năng tiếp nhận tàu container trọng tải đến 250.000 DWT tương đương 24.000 TEUs.

Năm 2024, cảng Gemalink giai đoạn 1 đã tiếp nhận 525 chuyến tàu với sản lượng 1,75 triệu TEUs và năm 2025, dự kiến sẽ đạt gần 2 triệu TEUs.

Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, Bộ Xây dựng đang đề xuất điều chỉnh tăng chiều dài tuyến bến từ 510m thành 900m, đảm bảo tiếp nhận đồng thời hai tàu 250.000 DWT.

Theo ông Cao Hồng Phong, với quy hoạch nêu trên, toàn bộ khu vực từ bến cảng CMIT hiện hữu đến bến cảng Cái Mép Hạ hạ lưu sẽ có tuyến bến dài khoảng 22km, lớn hơn quy mô cảng Singapore. Khi đó, khu vực Cái Mép sẽ có lợi thế không quốc gia nào trên thế giới có được về chiều dài tuyến bến và khả năng tiếp nhận tàu kích cỡ lớn nhất./.

Cảng quốc tế Tân Cảng-Cái Mép đón chuyến tàu đầu tiên của Liên minh Premier Chuyến tàu đầu tiên mang tên ONE EAGLE có sức chở 14.000 TEUS của Liên minh Premier cập cảng Tân Cảng-Cái Mép, cùng với PS3, FP2 và MS2 kết nối Việt Nam với các thị trường Bắc Mỹ và châu Âu.