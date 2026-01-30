Tạo đồng thuận với các dự án liên quan đến Cảng hàng không quốc tế Gia Bình

Ngày 30/1, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Phan Thế Tuấn đã chủ trì buổi làm việc với các xã: Đông Cứu, Đại Lai, Nhân Thắng về một số dự án liên quan đến Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Phan Thế Tuấn ghi nhận và đánh giá cao tinh thần làm việc tích cực, trách nhiệm cũng như sự phối hợp chặt chẽ của nhà đầu tư đối với các nhiệm vụ của dự án liên quan đến Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, nhất là trong hoạt động giải phóng mặt bằng; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các nghĩa trang phục vụ di chuyển mộ; bảo đảm an ninh địa phương ổn định.

Nhấn mạnh dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình mở ra những cơ hội phát triển mới của quốc gia và địa phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đề nghị, các xã tiếp tục tăng cường sự phối hợp; nắm chắc tình hình tư tưởng của nhân dân và an ninh, trật tự tại địa phương; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhằm tạo sự đồng thuận của nhân dân, tránh để phát sinh điểm nóng. Đồng thời, tập trung thẩm định hồ sơ thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Các sở, ngành tiếp tục hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình bồi thường, giải phóng mặt bằng khi thực hiện dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các dự án liên quan. Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc tiếp tục quan tâm, phối hợp ở các địa phương để tổ chức tốt cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân sắp tới.

Đối với nhà đầu tư, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh yêu cầu tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương trong thực hiện các công việc, nhất là phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh và Ủy ban Nhân dân các xã đẩy nhanh tiến độ chi trả tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng; đồng thời, đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục đã được bàn giao mặt bằng.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình đã thực hiện kê khai, kiểm kê toàn bộ diện tích đất nông nghiệp. Dự án đang tập trung rà soát, xác minh nguồn gốc sử dụng đất, giải quyết các tồn tại để lập phương án và ứng chi trả tiền.

Đến nay, dự án đã lập phương án tạm tính và ứng chi trả tiền được khoảng 3.115,52 tỷ đồng, cho khoảng 6.537 hộ, diện tích đạt khoảng 58,2%.

Trong số đó, đối với địa bàn xã Nhân Thắng đã lập phương án tạm tính và ứng chi trả tiền được khoảng 22,317 tỷ đồng cho 124/124 lượt hộ, đạt 100%.

Bí thư Đảng ủy xã Đông Cứu Nguyễn Bá Tài cho biết, đối với các dự án xây dựng nghĩa trang tại xã Đông Cứu có diện tích khoảng 11,9 ha của 289 hộ dân thuộc các thôn Yên Việt, Cứu Sơn.

Đến nay, đã thực hiện kê khai, kiểm kê, thông báo thu hồi đất toàn bộ diện tích đất nông nghiệp, còn 14 hộ chưa nhận tiền theo phương án tạm tính.

Tại xã Đại Lai có diện tích 45,21 ha, khoảng 463 hộ, đã thông báo thu hồi đất và thực hiện ứng trả tiền cho 77/133 hộ thôn Chi Nhị (tổng là 418 hộ), diện tích 6,7ha, kinh phí khoảng 21,16 tỷ đồng.

Ngoài ra, đã hoàn thiện thủ tục để kiểm đếm bắt buộc đối với các hộ không đồng thuận, đăng tải công khai./.

