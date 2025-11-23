Bảo đảm quyền lợi người dân khi thực hiện dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình

Tại buổi kiểm tra tình hình thực hiện dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các dự án liên quan ngày 23/11, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn đã yêu cầu các địa phương có liên quan đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, làm rõ nguồn gốc đất, thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định; bảo đảm đầy đủ quyền lợi chính đáng của người dân.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh khẳng định, giải phóng mặt bằng có ý nghĩa quan trọng trong việc triển khai dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các dự án liên quan.

Vì vậy, các đơn vị, địa phương phải phối hợp chặt chẽ, nâng cao tinh thần trách nhiệm và quyết tâm hoàn thành theo đúng tiến độ, mục tiêu đề ra.

Ông Phạm Hoàng Sơn cũng đề nghị các nhà đầu tư phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương hoàn thiện hồ sơ giải phóng mặt bằng, tổ chức cắm mốc ranh giới dự án và chủ động đề xuất giải pháp đẩy nhanh tiến độ.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng Bắc Ninh, tổng diện tích giải phóng mặt bằng của dự án Cảng hàng không Quốc tế Gia Bình là gần 2.000 ha, thuộc địa bàn các xã Gia Bình, Nhân Thắng, Lương Tài và Lâm Thao.

Đến nay, các địa phương đã kê khai hơn 6.690/7.980 lượt hộ; chi trả tạm ứng trên 2.400 tỷ đồng cho gần 4.830 lượt hộ, tương ứng 533,6 ha; đồng thời kiểm kê khoảng 7.500 ngôi mộ để phục vụ công tác di dời.

Nhiều xã như Gia Bình, Lương Tài đã niêm yết công khai thông báo thu hồi đất, tổ chức kiểm kê tài sản, hỗ trợ người dân hoàn thiện hồ sơ pháp lý. Các trường hợp liên quan đất giao thầu, đất công ích, đất chuyển đổi cơ cấu cây trồng tiếp tục được rà soát để xác định nguồn gốc và xây dựng phương án bồi thường phù hợp.

Về các dự án liên quan đến Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, các sở, ngành, địa phương đang tích cực triển khai dự án tái định cư; lập quy hoạch phân khu đô thị, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 công viên nghĩa trang tại xã Đại Lai, khu tái định cư và công viên nghĩa trang tại xã Trung Chính và xã Lương Tài, khu tái định cư tại xã Gia Bình.

Đối với tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội (đoạn qua địa bàn tỉnh Bắc Ninh), Sở Xây dựng đã xác định phạm vi ảnh hưởng của tuyến đường qua các xã, phường; giới thiệu địa điểm, thống nhất vị trí khu tái định cư, cải tạo mở rộng nghĩa trang…

Đơn vị thực hiện giải phóng mặt bằng đang phối hợp với các địa phương tiến hành điều tra, đo đạc, khảo sát, xác minh diện tích, nguồn gốc sử dụng đất cần thu hồi để thực hiện dự án./.

