Chuẩn bị tốt các điều kiện khởi công dự án Cảng Hàng không quốc tế Gia Bình

Ngày 17/8, tại buổi kiểm tra tình hình triển khai dự án Cảng Hàng không quốc tế Gia Bình và chuẩn bị các điều kiện để khởi công dự án vào ngày 19/8, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn yêu cầu các ngành, đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương thống kê hiện trạng, xử lý triệt để những hạng mục hạ tầng cũ, tổ chức dọn dẹp cảnh quan, bảo đảm môi trường xanh-sạch-đẹp, đồng thời chuẩn bị tốt nhất các điều kiện phục vụ cho lễ khởi công dự án Cảng Hàng không quốc tế Gia Bình.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn cũng yêu cầu nhà đầu tư và các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ đẩy nhanh các công việc chuẩn bị cho lễ khởi công.

Trong quá trình thực hiện cần bảo đảm an toàn, kỹ thuật, mỹ thuật theo đúng phương án thiết kế được duyệt. Đồng thời, tập trung xử lý các vướng mắc, tiến hành chỉnh trang khu vực cổng và đường vào khu vực diễn ra lễ khởi công.

Cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh và các đại biểu đến thăm, tặng quà Giáo xứ Tử Nê (xã Lương Tài). Tại đây, ông Vương Quốc Tuấn đã thông tin đến Linh mục và các giáo dân chủ trương của Đảng và Nhà nước về dự án đầu tư xây dựng Cảng Hàng không quốc tế Gia Bình cũng như các tuyến đường kết nối.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh, đây là công trình thế kỷ, mang tính biểu tượng vươn mình của đất nước, phấn đấu trở thành một trong 10 sân bay đẹp và hiện đại nhất thế giới. Hiện nay, các cấp chính quyền cũng như nhà đầu tư đang tích cực đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án cũng như công tác chuẩn bị cho lễ khởi công Cảng Hàng không quốc tế Gia Bình.

Việc triển khai dự án trên quy mô rộng sẽ tác động đến nhiều hộ dân, cơ sở tôn giáo, điểm thờ tự, tỉnh đã quan tâm tối đa đến quyền lợi của nhân dân với việc bố trí đất tái định cư theo tinh thần khu tái định cư phải tốt hơn, đẹp hơn chỗ ở cũ, đầy đủ các công trình tôn giáo, nơi thờ tự để người dân sinh hoạt.

Thay mặt Giáo xứ Tử Nê, Linh mục Nguyễn Văn Thiêm khẳng định, Giáo xứ, các chức sắc và bà con giáo dân hoàn toàn ủng hộ công trình trọng điểm của quốc gia và của tỉnh, đồng thời mong muốn chính quyền xem xét, bố trí vị trí đất tái định cư có cơ sở hạ tầng đồng bộ để giáo dân sớm ổn định cuộc sống, có nhà thờ để giáo dân sinh hoạt.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn ghi nhận tinh thần đồng thuận của Giáo xứ trong việc giải phóng mặt bằng đáp ứng tiến độ dự án; đồng thời khẳng định tinh thần chỉ đạo chung của tỉnh là khu tái định cư phải đầy đủ các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, công trình tôn giáo, thờ tự của người dân.

Thời gian tới, việc triển khai các khu tái định cư sẽ được thực hiện khẩn trương. Trên cơ sở dữ liệu thống kê hiện có, Sở Xây dựng Bắc Ninh sẽ quy hoạch chi tiết và xác định các vị trí tái định cư với diện tích tương ứng hoặc rộng hơn để bảo đảm mỗi cộng đồng giáo dân sẽ có nơi thờ tự theo đặc điểm khu vực dân cư cũ.

Phối cảnh Cảng hàng không quốc tế Gia Bình. (Ảnh: TTXVN phát)

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh bày tỏ mong muốn, các cấp, ngành, chính quyền địa phương cùng các tổ chức tôn giáo, linh mục tiếp tục phát huy vai trò, uy tín, vận động người dân đoàn kết, đồng thuận trong quá trình triển khai dự án. Sự đồng lòng, ủng hộ của toàn thể nhân dân sẽ là yếu tố quyết định để dự án được thực hiện thuận lợi, đóng góp quan trọng vào sự phát triển bền vững của Bắc Ninh trong tương lai.

Dự án Cảng Hàng không quốc tế Gia Bình và tuyến đường kết nối Thủ đô Hà Nội có quy mô hơn 1.964ha, được đầu tư theo tiêu chuẩn 5 sao, hướng tới trở thành một trong 10 sân bay hiện đại nhất thế giới.

Công trình được kỳ vọng sẽ tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Bắc Ninh và khu vực lân cận, đặc biệt là vùng Thủ đô, đồng thời góp phần giảm tải cho sân bay Nội Bài.

Tại địa điểm sắp diễn ra Lễ khởi công Cảng Hàng không quốc tế Gia Bình (thôn Thủ Pháp, xã Gia Bình) các đơn vị đang khẩn trương chuẩn bị cho buổi lễ. Công an tỉnh Bắc Ninh đã có phương án bảo đảm an ninh trật tự cho sự kiện.

Nhà đầu tư và các nhà thầu tập trung hoàn thiện khu rạp trung tâm; phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam thống nhất chương trình, kịch bản buổi lễ./.

Sân bay Gia Bình được điều chỉnh quy hoạch, công suất tới 50 triệu khách Cảng Hàng không quốc tế Gia Bình (tỉnh Bắc Ninh) vừa được Bộ Xây dựng điều chỉnh quy hoạch và công suất khai thác tầm nhìn đến năm 2050 lên tới 50 triệu khách/năm.