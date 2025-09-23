Thông qua chính sách đặc thù Dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình

Chiều 23/9, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị chuyên đề tháng 9 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vương Quốc Tuấn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thông qua dự thảo Quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh về Chính sách đặc thù về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Tỉnh hỗ trợ bằng 30% giá đất ở theo bảng giá đất của thửa đất đó hoặc thửa đất ở liền kề đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở; hỗ trợ bằng 10% giá đất ở theo bảng giá đất của thửa đất đó hoặc thửa đất ở liền kề đối với phần diện tích ngoài hạn mức giao đất ở nhưng không vượt quá 600 m2. Đối với phần diện tích lớn hơn 600 m2 không được hỗ trợ.

Trường hợp thu hồi đất ở, người có đất bị thu hồi sẽ được hỗ trợ tiền thuê nhà trong thời gian chờ bố trí tái định cư. Cụ thể mức hỗ trợ là 1,5 triệu đồng/nhân khẩu/tháng; hộ gia đình chỉ có một nhân khẩu được hỗ trợ 3 triệu đồng/tháng.

Thời gian hỗ trợ 12 tháng kể từ thời điểm người có đất bị thu hồi bàn giao mặt bằng, di dời chỗ ở.

Đối tượng nhân khẩu được hỗ trợ là các nhân khẩu có đăng ký thường trú trong hộ gia đình tại thời điểm phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất đối với vật nuôi là thủy sản chưa có quy trình sản xuất được cấp có thẩm quyền ban hành mà không thể di chuyển bằng 9.000 đồng/m2 (diện tích đất nuôi trồng thuỷ sản bị thu hồi).

Ngoài các chính sách đặc thù trên, các nội dung khác về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án thực hiện theo quy định tại Luật Đất đai năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; các Quyết định quy định cụ thể về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư do Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn yêu cầu các chính sách ban hành cho việc thu hồi, giải phóng mặt bằng giai đoạn 2 dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình với quy mô rộng lớn hơn cần phải mang tính chất đặc thù hơn, hướng dẫn cụ thể hơn trên tinh thần mang lại lợi ích lớn nhất cho người dân và trong khuôn khổ của pháp luật.

Đồng thời đề nghị các cơ quan chuyên môn khẩn trương hoàn thiện dự thảo chính sách và ban hành hướng dẫn cụ thể để có hành lang pháp lý triển khai thực hiện.

Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình được quy hoạch trên diện tích gần 2.000 ha, thuộc địa bàn các xã: Gia Bình, Lương Tài, Nhân Thắng và Lâm Thao.

Theo tờ trình của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh, Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội theo quy định của Luật Đầu tư, được Chính phủ ban hành Nghị quyết số 03/2025/NQ-CP ngày 14/8/2025 về cơ chế, chính sách đặc thù.

Đây là Dự án phải di chuyển cả cộng đồng dân cư, làm ảnh hưởng đến toàn bộ đời sống, kinh tế, xã hội, truyền thống văn hóa của cộng đồng và cần có chính sách đặc thù về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Do đó, Dự án thuộc trường hợp phải quyết định chính sách đặc thù về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định tại khoản 1 Điều 92 Luật Đất đai năm 2024; khoản 1 Điều 7 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; khoản 1 Điều 8 Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai.

Tổng diện tích đất dự kiến phải thu hồi để thực hiện Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình khoảng 1.884,88 ha; trong đó, đất ở là 159,4 ha; đất sản xuất nông nghiệp là 1.184,78 ha; đất phi nông nghiệp là 415,9 ha; đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh là 124,8 ha.

Tổng số hộ gia đình, cá nhân, tổ chức dự kiến bị ảnh hưởng do việc thu hồi đất để xây dựng dự án khoảng 7.100 hộ gia đình, cá nhân và 118 tổ chức; trong đó có khoảng 5.800 hộ gia đình, cá nhân phải di dời, tái định cư.

Tổng số mộ cần di chuyển khoảng 18.800 mộ (chưa bao gồm số lượng mộ vô chủ không xác định được).

Dự kiến tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho toàn bộ dự án được xây dựng dựa trên cơ sở khối lượng khảo sát sơ bộ và các quy định về chính sách, đơn giá bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh, tham vấn các bên có liên quan, và các quy định hiện hành về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khoảng 29.511 tỷ đồng; trong đó, bồi thường, hỗ trợ đất khoảng 16.135 tỷ đồng; bồi thường, hỗ trợ tài sản khoảng 13.376 tỷ đồng. Nguồn vốn ngân sách Nhà nước (Nhà đầu tư ứng trước tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư)./.

