Bắc Ninh: 80 ngày đêm giải phóng mặt bằng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình

Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh là công trình trọng điểm quốc gia, mang tầm vóc quốc tế, có vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ thống quy hoạch tổng thể cảng hàng không, sân bay toàn quốc và được định vị là sân bay lưỡng dụng chiến lược cho vùng Thủ đô.

Với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm, kỷ cương, tại các địa phương, không khí giải phóng mặt bằng, thi công hoàn thành các dự án liên quan và đường kết nối sân bay với Thủ đô Hà Nội đang gấp rút được triển khai.

Khi cả hệ thống cùng vào cuộc

Ngay sau khi dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình chính thức khởi công ngày 19/8/2025, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành Kế hoạch số 54, phát động phong trào thi đua “80 ngày đêm cao điểm giải phóng mặt bằng, 256 ngày đêm hoàn thành các dự án liên quan và 468 ngày đêm hoàn thành tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội, đoạn qua địa phận tỉnh Bắc Ninh”.

Phong trào bắt đầu từ ngày 4/9/2025 và sẽ tổng kết vào tháng 12/2026, trở thành thước đo tinh thần trách nhiệm, quyết tâm hành động của Bắc Ninh.

Mục tiêu xuyên suốt của phong trào là phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các cơ quan, đơn vị, địa phương, tập thể, cá nhân trong vùng dự án thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, đưa sân bay và tuyến đường kết nối vào vận hành trong năm 2026.

Các mốc thời gian cũng được tỉnh Bắc Ninh cụ thể hóa từng ngày, từng giờ. Theo đó, tỉnh phấn đấu hoàn thành giải phóng mặt bằng khu tái định cư và diện tích đối ứng trước ngày 15/10/2025; hoàn thành toàn bộ giải phóng đất nông nghiệp liên quan trước ngày 20/11/2025; di dời, giải phóng mặt bằng toàn bộ các khu nghĩa trang xong trước ngày 20/9/2025, đồng thời hoàn thiện hạ tầng nghĩa trang mới trước ngày 30/10/2025; hoàn thành hạ tầng khu tái định cư để người dân xây dựng nhà ở trước ngày 30/1/2026; xây dựng trường học, trạm y tế, các công trình hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật trong vòng 6 tháng kể từ ngày hoàn thành giải phóng mặt bằng.

Các đơn vị thi công triển khai thi công Cảng hàng không quốc tế Gia Bình. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

Tại xã Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, nơi có 760 ha; trong đó có 67,4 ha đất ở với khoảng trên 2.000 hộ bị thu hồi; 405 ha đất trồng lúa; 126 ha đất nông nghiệp khác; 143,9 ha đất giao thông, thủy lợi, đất chưa sử dụng; 6,7 ha đất nghĩa trang, nghĩa địa; 2,9 ha đất cơ sở tôn giáo tín ngưỡng; còn lại là đất giáo dục, trụ sở cơ quan… phải thu hồi để thực hiện Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình giai đoạn 2 trên địa bàn xã Gia Bình, toàn bộ hệ thống chính trị đang căng mình cùng nhân dân sớm hoàn thành giải phóng mặt bằng.

Ông Lương Trung Hậu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh cho biết, địa phương luôn được xác định giải phóng mặt bằng là một trong những nhiệm vụ then chốt, có tính chất quyết định đến tiến độ triển khai dự án.

Nhận thức rõ trách nhiệm đó, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân xã Gia Bình đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, sát sao, sớm thành lập Ban chỉ đạo và các Tổ công tác, phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bắc Ninh, Chi nhánh trung tâm Phát triển Quỹ đất khu vực Gia Thuận, nhà đầu tư và các đơn vị liên quan, thường xuyên tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân phối hợp với đơn vị tư vấn, nhà đầu tư để thực hiện việc kiểm đếm, xác định diện tích, loại đất để thực việc bồi thường giải phóng mặt bằng, bảo đảm đúng các quy định của pháp luật, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân.

Với tinh thần vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương đã tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp Nhân dân. Nhiều gia đình tự nguyện bàn giao diện tích đất lớn.

Tiên phong trong giải phóng mặt bằng, ông Trịnh Xuân Hòa, thôn Định Mỗ, xã Gia Bình chia sẻ: "Qua quá trình tuyên truyền, vận động của các cấp chính quyền tôi đã hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng của Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Dự án được triển khai, không chỉ mang ý nghĩa là công trình trọng điểm quốc gia, mà còn góp phần thay đổi bộ mặt quê hương, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân."

Trong giai đoạn 1 và 2 của dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, gia đình ông tự nguyện bàn giao hơn 3.000 m2 đất. Ông Hòa cũng tin tưởng khu tái định cư mới sẽ có đầy đủ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, sớm được triển khai để người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Còn với ông Nguyễn Văn Tá, thôn Mỹ Thôn, xã Gia Bình cho biết: Tại Dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình giai đoạn 1, gia đình có gần 4.000m2 đất nông nghiệp vào trong quy hoạch. Giai đoạn 2 này, gia đình không chỉ có đất nông nghiệp mà còn đất thổ cư, toàn bộ nhà cửa, ruộng vườn đều thuộc phạm vi dự án.

Với tinh thần đồng thuận vì sự phát triển chung, ông Tá đã vận động con cháu, người dân địa phương đồng lòng giao đất. Bản thân gia đình ông, có 7 ngôi mộ của tổ tiên nằm trong quy hoạch, chỉ trong vòng chưa đầy 1 năm ông Tá đã 2 lần quyết định chuyển mộ sớm bàn giao đất cho Nhà nước. Ông cũng mong muốn các cơ quan chức năng thực hiện dự án nhanh chóng, minh bạch, bảo đảm lợi ích chính đáng của người dân.

Vững bước tiến vào kỷ nguyên mới

Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình được quy hoạch trên diện tích gần 2.000 ha thuộc các xã: Gia Bình, Lương Tài, Nhân Thắng, Lâm Thao, tác động đến gần 70 thôn, hơn 4.500 hộ dân…

Cảng hàng không quốc tế Gia Bình là dự án trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về hạ tầng giao thông, kết nối các vùng kinh tế, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, đồng thời bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước và của tỉnh Bắc Ninh. Đây là sân bay quốc tế dùng chung cho cả mục đích dân dụng và quốc phòng.

Theo quy hoạch thời kỳ 2021-2030, Cảng hàng không quốc tế Gia Bình đạt cấp 4E, với công suất khoảng 30 triệu hành khách và 1,6 triệu tấn hàng hóa mỗi năm; tầm nhìn đến năm 2050 đạt khoảng 50 triệu hành khách và 2,5 triệu tấn hàng hóa/năm.

Cùng với sân bay, nhiều dự án hạ tầng quan trọng được triển khai đồng bộ như: Tuyến đường kết nối Gia Bình-Hà Nội, tuyến đường tỉnh 285B nối vào cảng hàng không, tuyến đường xuyên tâm dự án, các khu tái định cư, công trình di dời, hoàn trả hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

Với quy mô và tầm vóc của một đại dự án, Ban Chỉ đạo tỉnh xác định sẽ có không ít khó khăn, thách thức, nhất là sức ép tiến độ. Tuy nhiên, quyết tâm chính trị của Đảng, Nhà nước và của tỉnh Bắc Ninh là hoàn thành dự án, đưa sân bay vào vận hành trong năm 2026, kịp phục vụ sự kiện Hội nghị thượng đỉnh APEC đầu năm 2027.

Để bảo đảm tiến độ dự án, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn đã phát động phong trào thi đua “80 ngày đêm cao điểm giải phóng mặt bằng, 256 ngày đêm hoàn thành các dự án liên quan và 468 ngày đêm hoàn thành tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội, đoạn qua địa phận tỉnh Bắc Ninh”; trong đó xác định thi đua lao động sáng tạo trong giải phóng mặt bằng, thi công công trình, quản lý dự án, tư vấn giám sát bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình, dự án, kỹ thuật, mỹ thuật, vệ sinh môi trường, an toàn lao động, tạo cảnh quan không gian phát triển của dự án sau khi hoàn thành; thi đua đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo sự thông thoáng, thuận lợi trong triển khai thực hiện dự án; thi đua nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin, phương pháp quản lý hiện đại trong thiết kế, thi công, xây dựng, khai thác và quản lý các dự án để nâng cao hiệu quả lao động, rút ngắn thời gian thực hiện,…

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Văn Gấu nhấn mạnh: Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh xác định dự án chỉ có thể triển khai thuận lợi nếu nhận được sự ủng hộ của các vị chức sắc tôn giáo, các cụ cao niên, cựu chiến binh, những người uy tín trong cộng đồng - những tấm gương có sức lan tỏa để vận động nhân dân đồng thuận vì mục tiêu chung.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh cần tập trung cao nhất việc lãnh đạo, chỉ đạo, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2025 và năm 2026; tập trung chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ được giao; trong đó, việc phân công nhiệm vụ phải “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền.”

Việc kiểm tra, giám sát thường xuyên; các khó khăn, vướng mắc phải tháo gỡ ngay tại công trường. Việc tuyên truyền, đối thoại, vận động người dân phải tiếp tục được triển khai sâu rộng, nhất là ở cấp xã, thôn, tạo sự đồng thuận, bảo đảm 100% diện tích mặt bằng sạch bàn giao cho chủ đầu tư đúng hạn.

Chủ đầu tư, nhà thầu thi công huy động tối đa nhân lực, máy, phương tiện, tổ chức thi công khoa học, “3 ca, 4 kíp,” cả ngày nghỉ, phát huy tinh thần “vượt nắng, thắng mưa,” bảo đảm kỹ thuật, mỹ thuật, vệ sinh môi trường và an toàn lao động.

Trên cơ sở đó, từ ngày 6/9 đến 12/9, các tổ công tác tổ chức họp dân ở các thôn của 2 xã Gia Bình và Lương Tài. Nội dung chính là thông tin về dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các dự án liên quan; chủ trương, chính sách của Nhà nước về giải phóng mặt bằng. Đồng thời, tiến hành rà soát, đối chiếu thông tin thửa đất của từng hộ dân, chuẩn bị hồ sơ cho công tác giải phóng mặt bằng.

Đến ngày 12/9, đã có 31/35 thôn tại hai xã Gia Bình và Lương Tài tổ chức họp dân. 5.876/7.365 hộ gia đình được kê khai diện tích đất nông nghiệp (478,47 ha).

Đặc biệt, tại thôn Thủ Pháp, xã Gia Bình - nơi dự kiến xây dựng nhà ga VIP có 137/141 hộ được ứng tiền bồi thường. Điều này cho thấy sự đồng thuận và hợp tác cao từ phía người dân./.

