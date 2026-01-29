Bí thư Đà Nẵng: "Thay thế nhà thầu Quốc lộ 14B nếu tiếp tục thi công cầm chừng"

Ngày 29/1, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang đã dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra thực tế tiến độ các công trình động lực, trọng điểm trên địa bàn thành phố. Trong đó, trọng tâm là việc tháo gỡ vướng mắc tại Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14B, công trình đang gây nhiều bức xúc trong dư luận do chậm tiến độ kéo dài.

Tại hiện trường, Bí thư Thành ủy chỉ rõ dự án có chiều dài hơn 7,5km nhưng sau hơn 2 năm triển khai vẫn chưa hoàn thành. Việc thi công ì ạch không chỉ ảnh hưởng lớn đến đời sống, giao thông đi lại của người dân mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Thực trạng này đã từng được Báo điện tử VietnamPlus phản ánh trong bài viết "Dự án trọng điểm cải tạo Quốc lộ 14B: Công trường vắng bóng công nhân". Vào thời điểm đó, ghi nhận của phóng viên cho thấy công trường vắng lặng, thiếu hụt trầm trọng cả nhân lực lẫn máy móc thiết bị, dẫn đến tiến độ bị đình trệ.

Trước thực tế liên danh nhà thầu còn hạn chế về năng lực thi công, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang yêu cầu chủ đầu tư phải làm việc nghiêm túc, buộc nhà thầu tập trung đầy đủ nguồn lực, tổ chức tăng ca, tăng kíp. Người đứng đầu Đảng bộ thành phố đưa ra "tối hậu thư": Trường hợp đơn vị tiếp tục thi công cầm chừng, không đáp ứng yêu cầu, thành phố sẽ xem xét chấm dứt hợp đồng và thay thế nhà thầu khác để bảo đảm kỷ cương.

Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14B đoạn qua địa bàn thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Về công tác giải phóng mặt bằng, hiện cơ bản đã hoàn thành, tuy nhiên xã Hòa Tiến vẫn còn một số trường hợp vướng mắc. Lãnh đạo thành phố yêu cầu các đơn vị phối hợp với địa phương giải quyết dứt điểm các tồn tại này.

Cũng trong sáng nay, đoàn công tác đã kiểm tra Dự án hoàn thiện đường ven biển 129 (Võ Chí Công) có tổng mức đầu tư hơn 2.056 tỷ đồng. Đây là trục giao thông chiến lược kết nối Đà Nẵng – Hội An – Chu Lai – Quảng Ngãi.

Tại đây, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh quan điểm xuyên suốt trong giải phóng mặt bằng là nơi ở mới của người dân phải bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ. Tuy nhiên, đối với các trường hợp cố tình chây ì, không chấp hành sau khi đã thực hiện đầy đủ chính sách, cơ quan chức năng cần kiên quyết áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định pháp luật. Ngoài ra, đoàn cũng kiểm tra và đôn đốc tiến độ tại Dự án đầu tư xây dựng Luồng Cửa Lở, công trình luồng hàng hải quan trọng phục vụ phát triển kinh tế biển và logistics của thành phố./.