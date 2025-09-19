Dự án trọng điểm cải tạo Quốc lộ 14B: Công trường vắng bóng công nhân

Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14B qua thành phố Đà Nẵng, khởi công từ năm 2023, đến nay đã gần ba năm nhưng vẫn đang gặp phải tình trạng thi công ì ạch, mặc dù nhiều mặt bằng đã được bàn giao. Trong khi đó, đây là công trình trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng nhằm góp phần nâng cao năng lực khai thác giao thông và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội quan trọng của thành phố Đà Nẵng.

Công trường vắng bóng công nhân

Một trong những vấn đề đáng lo ngại là dù mặt bằng đã được giải tỏa và bàn giao tại nhiều đoạn, nhưng công trường thi công lại vắng vẻ.

Theo Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng, về mặt bằng, tính đến tháng 7/2025, đã có khoảng 5,2 km/7,58 km (đạt 68,6%) mặt bằng bên phải tuyến và 4,8 km/7,58 km (đạt 63,33%) bên trái tuyến đã được bàn giao cho đơn vị thi công.

Tuy nhiên, thực tế ghi nhận cho thấy, diện tích mặt bằng đã bàn giao không được triển khai thi công kịp thời, nhiều hạng mục thi công dang dở, các vật liệu xây dựng được tập kết ngổn ngang trên toàn tuyến công trường gây mất an toàn, ảnh hưởng đời sống người dân, nhất là khi mùa mưa đang đến gần.

Nhiều hạng mục thi công đều trong tình trạng dang dở và vắng bóng công nhân. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Ông Phạm Thế Quý, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Hương Lam, xã Hòa Tiến, cho biết: "Mặc dù thôn Hương Lam đã giải tỏa đến 90% số nhà bị ảnh hưởng, nhưng nhiều mặt bằng đã bàn giao lại không được thi công. Những khu vực đã giải tỏa mặt bằng để trống, nhà thầu xây dựng dang dở, để lại nhiều hố sâu rất nguy hiểm. Mùa mưa tới, đây sẽ là điểm ngập lụt, gây nguy cơ đuối nước cho trẻ em."

Ghi nhận của phóng viên ngày 18/9, trên tổng thể chiều dài công trường dự án chỉ lác đác vài công nhân và phương tiện thi công. Thậm chí nhiều hạng mục đắp nền đường dài cả vài km không bị vướng mặt bằng, nhưng vài tháng qua vẫn bỏ dở và cỏ mọc xung quanh.

Tại một số đoạn tuyến kéo dài hàng ki lô mét không vướng mặt bằng, thế nhưng vẫn không hề có phương tiện hay công nhân trên công trường dự án. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

"Đặc biệt, nhà thầu rất lơ là thi công, làm mất lòng tin của người dân, gián tiếp ảnh hưởng đến công tác vận động bàn giao mặt bằng của chính quyền địa phương” ông Quý bức xúc.

Dự án trọng điểm gặp nhiều vướng mắc

Theo Sở Xây dựng, đơn vị thi công báo cáo hiện chỉ mới tiếp cận thi công được 3,4 km bên trái tuyến và 4,2 km bên phải tuyến. Tuy nhiên, theo người dân địa phương, thực tế rất nhiều khu vực đủ điều kiện mặt bằng để thi công nhưng không thấy “bóng dáng” của các nhà thầu.

"Khu vực chúng tôi đã bàn giao mặt bằng từ đầu năm nay, nhưng sau khi thi công phá dỡ, đào đất và mở cống thoát nước, công nhân dừng lại suốt 8 tháng qua. Mưa thì nước đọng, nắng thì bụi bặm, ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống người dân," ông Nguyễn Văn Thuận, người dân thôn Phú Sơn Tây, xã Hòa Tiến, bức xúc.

Bên cạnh vấn đề mặt bằng, việc cung cấp vật liệu xây dựng cũng đang gặp khó khăn. Các mỏ vật liệu trong khu vực không đủ trữ lượng, nhà thầu phải vận chuyển đất từ các địa phương lân cận, gia tăng chi phí và kéo dài thời gian thi công. Các vật liệu như đá dăm và cát xây dựng cũng khan hiếm, ảnh hưởng đến tiến độ của dự án.

Cần giải pháp quyết liệt để đảm bảo tiến độ

Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14B khởi công năm 2023, có tổng chiều dài hơn 7,5 km, tổng mức đầu tư 788 tỷ đồng, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng làm đại diện Chủ đầu tư và Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng Đông Sơn và Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4 làm đơn vị thi công.

Vật liệu xây dựng được tập kết ngỗn ngang khắp dọc tuyến công trường gây nguy hiểm và mất an toàn giao thông. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Dự án cải tạo Quốc lộ 14B có vai trò quan trọng trong việc nâng cấp hệ thống giao thông của thành phố Đà Nẵng và giảm tai nạn giao thông.

Tuy nhiên, sự chậm trễ trong thi công đã tạo ra các điểm nguy hiểm dọc tuyến đường, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, đặc biệt trong mùa mưa khi nước không thể thoát kịp, gây ngập lụt và ùn tắc giao thông. Mặt đường không hoàn thiện, hố sâu và cống thoát nước chưa thi công xong là những yếu tố khiến các phương tiện gặp khó khăn khi lưu thông.

Với tình hình hiện tại, các cơ quan chức năng cần có giải pháp quyết liệt để đẩy nhanh tiến độ thi công, xử lý kịp thời các vướng mắc, đồng thời yêu cầu các đơn vị thi công phải quyết liệt triển khai xây dựng.

Đồng thời, cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhất là kịp thời triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho công trường đặc thù “vừa thi công, vừa lưu thông” như Quốc lộ 14B hiện nay, bởi nguy cơ mất an toàn sẽ tăng cao trong mùa mưa bão sắp đến./.