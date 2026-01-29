Thành phố Hồ Chí Minh triển khai vườn hoa tạm tại 9 khu đất trống​

Ngày 29/1, tại cuộc họp cung cấp thông tin về tình hình kinh tế-xã hội trên địa bàn, ông Nguyễn Văn Hoan, đại diện Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thực hiện chủ trương của Ủy ban Nhân dân Thành phố về cải tạo, chỉnh trang đô thị, tăng cường mảng xanh và mở rộng không gian công cộng phục vụ người dân vui xuân, đón Tết, các đơn vị chức năng đã đề xuất triển khai vườn hoa tạm tại 9 khu đất trống trên địa bàn.

Theo ông Hoan, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, đề xuất các vị trí phù hợp, gồm một số khu đất tại các phường Xuân Hòa, Sài Gòn, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh và Chợ Quán.

Việc triển khai các vườn hoa tạm nhằm tận dụng hiệu quả quỹ đất trống, góp phần cải thiện cảnh quan đô thị, tăng không gian sinh hoạt cộng đồng và tạo điểm nhấn mỹ quan cho Thành phố trong dịp Tết Nguyên đán.

Đến nay, 2 khu đất đã hoàn thành công tác chỉnh trang, gồm khu đất số 8 Võ Văn Tần (phường Xuân Hòa) và khu đất số 2-4-6 Hai Bà Trưng (phường Sài Gòn).

7 khu đất còn lại đang được các đơn vị quản lý sử dụng đất phối hợp với các nhà tài trợ triển khai thực hiện, dự kiến hoàn thành trước ngày 10/2/2026, theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân Thành phố.

Song song với việc chỉnh trang các khu đất trống, đại diện Sở Xây dựng cho biết, đơn vị đang tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm bảo đảm tính đồng bộ, thẩm mỹ trên các tuyến vỉa hè đô thị.

Thời gian qua, nhiều dự án cải tạo, nâng cấp vỉa hè đã được các chủ đầu tư thực hiện, cơ bản phù hợp với các quy định hiện hành, góp phần nâng cao an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và diện mạo đô thị.

Sau sáp nhập, Sở Xây dựng sẽ tiếp tục rà soát, xây dựng và ban hành các mẫu kết cấu thống nhất để áp dụng đồng bộ trên toàn địa bàn, hướng tới mục tiêu phát triển đô thị xanh, văn minh, hiện đại và thân thiện với người dân.

Liên quan đến công tác xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, theo ông Hoan, qua đánh giá bước đầu, nhiều khu vực trên địa bàn Thành phố đã có chuyển biến tích cực.

Một số điểm nóng như khu vực chợ Bà Chiểu, chợ Nguyễn Tri Phương, đường Nguyễn Trãi, đường Cách Mạng Tháng Tám… đã từng bước được lập lại trật tự, tạo sự thông thoáng cho người dân và phương tiện lưu thông.

Về định hướng lâu dài, Sở Xây dựng sẽ ưu tiên đầu tư nâng cấp, mở rộng các tuyến đường, xây dựng vỉa hè, lối đi bộ bảo đảm đúng quy chuẩn, đồng thời phát triển các bãi đỗ xe công cộng, nhất là tại khu vực trung tâm, gần chợ, trường học.

Đồng thời, đơn vị sẽ nghiên cứu, triển khai thí điểm phần mềm quản lý việc sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè, tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân đăng ký sử dụng theo đúng quy định; phối hợp với Ban An toàn giao thông Thành phố tham mưu xây dựng mô hình "Thành phố An toàn"./.

