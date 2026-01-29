Lần đầu tiên tổ chức chương trình Ngày hội Người khuyết tật Việt Nam

Chiều nay, 29/1, Trung ương Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam đã tổ chức giới thiệu Chương trình “Ngày hội Người khuyết tật Việt Nam - INSPIRE FEST 2026”.

Sự kiện sẽ được tổ chức xuyên suốt tại ba miền Bắc-Trung-Nam, góp phần chăm lo cho cộng đồng hơn 8 triệu người khuyết tật tại Việt Nam nhân kỷ niệm Ngày người khuyết tật Việt Nam 18/4.

Ban tổ chức cho biết sẽ tổ chức sự kiện này thành hoạt động thường niên.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Hội thanh niên khuyết tật Việt Nam Phạm Văn Thành cho hay người khuyết tật cần không gian mở, nơi họ được lắng nghe, được trao cơ hội và được nhìn nhận như những chủ thể tích cực của sự phát triển chứ không chỉ là đối tượng cần hỗ trợ. INSPIRE FEST 2026 ra đời từ chính khát vọng đó.

Ngày hội dự kiến được tổ chức với 5 không gian: Khu hướng nghiệp (hướng nghiệp, dạy nghề, gian hàng doanh nghiệp); khu trải nghiệm (triển lãm công nghệ hỗ trợ và trí tuệ nhân tạo sáng tạo, gian hàng trải nghiệm, truyền cảm hứng); khu giải trí; khu trưng bày các sản phẩm của người khuyết tật; khu sức khỏe và phục hồi với các hoạt động chăm sóc sức khỏe; khu sân khấu biểu diễn các chương trình nghệ thuật.

Hoạt động điểm nhấn là chương trình đêm nhạc kết nối Inspire night; giải thưởng The Inspire nhằm tôn vinh gia đình, người thân đã luôn đồng hành và truyền cảm hứng cho người yếu thế vượt qua rào cản. Ban tổ chức cũng sẽ phát hành ấn phẩm đặc biệt tập hợp những câu chuyện và kinh nghiệm chăm sóc người khuyết tật từ các gia đình.

Ban tổ chức chương trình cũng dự kiến thực hiện chiến dịch trao tặng các suất quà thiết thực từ các doanh nghiệp, tổ chức đồng hành với các mục tiêu cụ thể như 100.000 suất học bổng ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo; 10.000 người khuyết tật và người thân được khám chữa bệnh miễn phí; 20.000 thanh niên khuyết tật được tư vấn và giới thiệu việc làm; 1.000 suất học bổng tiếp sức đến trường cho học sinh, sinh viên khuyết tật; 1.000 dụng cụ hỗ trợ người khuyết tật; 100 suất phẫu thuật chỉnh hình và mổ tim miễn phí; hỗ trợ 20 dự án thanh niên khuyết tật khởi nghiệp; 10 căn nhà dành cho người khuyết tật khó khăn…

Ban tổ chức thông tin về chương trình. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Chủ tịch Hội Thanh niên khuyết tật Việt Nam Phạm Văn Thành cho biết INSPIRE FEST 2026 được xác định là dấu mốc khởi động chiến lược, thể hiện tầm nhìn dài hạn và cách tiếp cận mới trong công tác chăm lo, hỗ trợ và phát huy vai trò của cộng đồng người khuyết tật trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Thông qua sự kiện, Hội thanh niên khuyết tật Việt Nam mong muốn tạo ra một không gian đối thoại cởi mở, nơi các cơ quan quản lý, tổ chức xã hội, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế cùng chia sẻ góc nhìn, kết nối nguồn lực và đồng hành trong công tác xây dựng, lan tỏa một hệ sinh thái hỗ trợ người khuyết tật theo hướng toàn diện, bền vững và có chiều sâu.

“Chúng tôi tiếp cận người khuyết tật bằng niềm tin vào năng lực, ý chí và giá trị nội tại của mỗi con người. Thông qua INSPIRE FEST, Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam mong muốn thúc đẩy sự chuyển dịch mạnh mẽ trong tư duy xã hội: từ ‘trợ giúp’ sang ‘trao quyền’, từ ‘bảo trợ’ sang ‘đồng hành’, từ nhìn vào khiếm khuyết sang nhìn thấy tiềm năng. Người khuyết tật không đứng ngoài tiến trình phát triển, mà là một phần quan trọng của tiến trình đó, với vai trò là người lao động, người sáng tạo và người truyền cảm hứng,” Chủ tịch Hội Thanh niên khuyết tật Việt Nam Phạm Văn Thành nói.

Cũng theo Chủ tịch Hội Thanh niên khuyết tật Việt Nam Phạm Văn Thành, thông qua việc kết nối đa chiều các nguồn lực về công nghệ số, giáo dục đào tạo, việc làm bền vững, văn hoá, nghệ thuật sáng tạo và tri thức xã hội, INSPIRE FEST 2026 hướng tới tháo gỡ các rào cản hữu hình và vô hình, từ rào cản nhận thức, môi trường tiếp cận cho đến cơ hội nghề nghiệp và sinh kế lâu dài. Qua đó, chương trình góp phần lan tỏa tinh thần hòa nhập, tôn trọng sự khác biệt và đề cao giá trị con người, từng bước xây dựng một xã hội phát triển bao trùm, nhân văn và không để ai bị bỏ lại phía sau./.

