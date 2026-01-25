Cờ vua dẫn đầu thành tích huy chương của đoàn Việt Nam tại ASEAN Para Games 13

Sau thành tích vang dội trong môn cờ tiêu chuẩn, các kỳ thủ Việt Nam bước vào các nội dung thi đấu cờ nhanh và cờ chớp và giành những chiến thắng xuất sắc trong ngày thi đấu cuối cùng của ASEAN Para Games 13 tại Nakhon Ratchasima, Thái Lan.

Theo phóng viên TTXVN tại Thái Lan, cụ thể, đội tuyển Cờ của Việt Nam đã giành được 8 Huy chương Vàng ở các nội dung: Cờ chớp cá nhân nam hạng thương tật B1 (Đào Tuấn Kiệt), Cờ chớp đồng đội nam hạng thương tật B1, Cờ chớp cá nhân nữ hạng thương tật PI (Trần Thị Bích Thủy), Cờ chớp đồng đội nữ hạng thương tật B1, Cờ chớp đồng đội nữ hạng thương tật PI, Cờ nhanh đơn nữ hạng thương tật B1 (Trần Ngọc Loan), Cờ nhanh đồng đội nữ hạng thương tật PI và Cờ nhanh đơn nữ hạng thương tật PI (Trần Thị Bích Thủy).

Kết quả chung cuộc, đội tuyển Cờ người khuyết tật Việt Nam giành được 15 Huy chương Vàng, 4 Huy chương Bạc, 11 Huy chương Đồng ở cả 3 nội dung thi đấu, xếp hạng nhất toàn đoàn môn Cờ vua.

Đây là môn thi đấu thành công nhất và đóng góp nhiều huy chương nhất vào thành tích chung của đoàn tại kỳ ASEAN Para Games 13, đồng thời cũng là kỳ đại hội mà môn Cờ vua giành được nhiều Huy chương Vàng nhất từ trước đến nay. Đây là thành tích đầy tự hào của các kỳ thủ Việt Nam./.

