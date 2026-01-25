ASEAN Para Games 13: “Ngày Vàng” của Thể thao Người khuyết tật Việt Nam

Ngày 25/1 - ngày thi đấu cuối cùng của ASEAN Para Games 13 - tiếp tục ghi dấu ấn đậm nét của đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam, với những màn trình diễn xuất sắc và 13 Huy chương Vàng ở các môn Bơi, Điền kinh và Cờ vua, qua đó đóng góp quan trọng vào thành tích chung của đoàn tại đại hội.

Trên “đường đua xanh”, các “kình ngư” Việt Nam thi đấu bùng nổ, giành thêm 4 Huy chương Vàng ngay trong buổi sáng.

Ở nội dung bơi ếch 50m nam hạng thương tật SB11, vận động viên Nguyễn Văn Hanh xuất sắc cán đích đầu tiên với thành tích 36 giây 37, mang về Huy chương Vàng.

Trong phần thi chung kết, Văn Hanh thể hiện phong độ vượt trội khi bỏ xa nhóm bám đuổi - trong đó có 3 vận động viên Thái Lan - để giành chiến thắng thuyết phục. Đây là Huy chương Vàng thứ hai của anh tại đại hội năm nay.

Tại nội dung bơi ếch 50m nam hạng thương tật S8, Võ Huỳnh Anh Khoa tiếp tục phong độ ấn tượng, giành Huy chương Vàng với thời gian 34 giây 73 , trong khi Hồ Văn Đao đoạt Huy chương Đồng (39 giây 42).Trước đó, Anh Khoa còn giành Huy chương Bạc ở nội dung bơi 100m tự do nam hạng S8 với thành tích 1 phút 5 giây 20.

Như vậy, kết thúc ASEAN Para Games 13, “kình ngư” 35 tuổi đã giành tổng cộng 3 Huy chương Vàng và 2 Huy chương Bạc.

Đáng chú ý, Anh Khoa còn phá kỷ lục đại hội ở nội dung bơi ngửa 100m nam hạng S7-S8 với thành tích 1 phút 12 giây 94, vượt qua chính kỷ lục do anh lập trước đó.

Ở các nội dung dành cho nữ, vận động viên Vi Thị Hằng tiếp tục khẳng định vị thế khi giành Huy chương Vàng nội dung bơi 50m tự do nữ hạng thương tật S7 (37 giây 75), nâng tổng số Huy chương Vàng của cô tại đại hội lên 4 tấm.

Đặc biệt, nữ “kình ngư” này còn hai lần phá kỷ lục ASEAN Para Games ở các nội dung 50m và 100m bơi ngửa, qua đó khẳng định bản lĩnh và sự bền bỉ trong thi đấu đỉnh cao.

Tại nội dung bơi ếch 50m nữ hạng thương tật SB4-SB5, Trịnh Thị Bích Như giành Huy chương Vàng với thành tích 54 giây 54 . Đây là Huy chương Vàng thứ hai của cô tại đại hội, sau chiến thắng ở nội dung 100m bơi ngửa hạng SB4-SB5. Ở nội dung này, Nguyễn Thị Sari giành Huy chương Đồng (1 phút 8 giây 92).

Bên cạnh đó, Lê Thị Dung đoạt Huy chương Bạc nội dung bơi tự do 50m nữ hạng S8 (37,89 giây); Lê Thị Trâm giành Huy chương Đồng nội dung bơi tự do 50m nữ hạng S10 (37giây 47); Hoàng Thị Mỹ Lệ đoạt Huy chương Đồng nội dung bơi ếch 50m nữ SB8 (50 giây 20).

Ở các nội dung dành cho nam, Hán Quang Thoại và Trương Quang Gôn cùng giành Huy chương Đồng lần lượt ở các nội dung bơi ếch 50m hạng S7 và bơi ngửa 50m hạng S10.

Võ Huỳnh Anh Khoa giành HCV và Hồ Văn Đao giành HCĐ nội dung 50m bơi ếch nam S8. (Ảnh: TTXVN phát)

Ở môn Điền kinh, vận động viên Võ Văn Tùng xuất sắc giành Huy chương Vàng nội dung ném lao nam hạng thương tật F33-F34 với thành tích 21,73m. Với cú ném quyết định này, Võ Văn Tùng không chỉ giành chiến thắng mà còn phá kỷ lục đại hội, vượt qua các đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Đồng đội Nguyễn Viết Đại đoạt Huy chương Bạc với thành tích 20,63m.

Trên đường chạy, Vũ Tiến Mạnh giành Huy chương Bạc nội dung 5.000m nam T11 (20 phút 39 giây 04). Ở nội dung 5.000m nam T12, Nguyễn Văn Bình đoạt Huy chương Bạc (21 phút 3 giây 27), trong khi Nguyễn Tùng Giang giành Huy chương Đồng (22 phút 49 giây 29).

Nội dung đẩy tạ cũng ghi nhận nỗ lực đáng khen của các vận động viên Việt Nam với Huy chương Bạc của Ngô Thị Lan Thanh (hạng F55, thành tích 5,83m) cùng Huy chương Đồng của Trần Thị Thúy Hằng (hạng F44, thành tích 7,45m) và Võ Thị Thu Thuận (hạng F63-F64, thành tích 6,13m).

Đội tuyển Cờ vua Người khuyết tật Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế số 1 khu vực khi giành thêm 8 Huy chương Vàng ở các nội dung cờ nhanh và cờ chớp.

Tính chung cả 3 nội dung thi đấu, đội tuyển Cờ Việt Nam giành tổng cộng 15 Huy chương Vàng, 4 Huy chương Bạc và 11 Huy chương Đồng, xếp nhất toàn đoàn môn Cờ vua. Đây cũng là môn thi đấu mang về nhiều huy chương nhất cho đoàn Việt Nam tại ASEAN Para Games 13.

Khép lại kỳ đại hội tổ chức ở Nakhon Ratchasima (Thái Lan), Thể thao Người khuyết tật Việt Nam đã hoàn tất những mục tiêu đề ra trước ngày lên đường. Những thành tích ấn tượng này tiếp tục khẳng định ý chí, bản lĩnh và tinh thần vượt lên nghịch cảnh của các vận động viên Người khuyết tật Việt Nam, đồng thời góp phần nâng cao vị thế thể thao nước nhà tại đấu trường khu vực./.

Bảng tổng sắp huy chương của ASEAN Para Games 13 (cập nhật tới 21h30 ngày 25/1): 1. Thái Lan: 175 Huy chương Vàng, 155 Huy chương Bạc, 157 Huy chương Đồng 2. Indonesia: 134 Huy chương Vàng, 143 Huy chương Bạc, 114 Huy chương Đồng 3. Malaysia: 64 Huy chương Vàng, 64 Huy chương Bạc, 73 Huy chương Đồng 4. Philippines: 45 Huy chương Vàng, 37 Huy chương Bạc, 52 Huy chương Đồng 5. Việt Nam: 38 Huy chương Vàng, 48 Huy chương Bạc, 58 Huy chương Đồng 6. Myanmar: 20 Huy chương Vàng, 17 Huy chương Bạc, 20 Huy chương Đồng 7. Singapore: 13 Huy chương Vàng, 7 Huy chương Bạc, 9 Huy chương Đồng 8. Timor Leste: 3 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc, 1 Huy chương Đồng 9. Lào: 2 Huy chương Vàng, 5 Huy chương Bạc, 9 Huy chương Đồng 10. Brunei: 1 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc, 2 Huy chương Đồng

Cờ vua dẫn đầu thành tích huy chương của đoàn Việt Nam tại ASEAN Para Games 13 Với màn trình diễn xuất sắc ở các nội dung thi đấu, đội tuyển Cờ vua người khuyết tật Việt Nam giành 15 HCV, xếp nhất toàn đoàn và đóng góp lớn nhất vào thành tích chung tại ASEAN Para Games 13.