ASEAN Para Games 13: Tuyển bơi Việt Nam bứt tốc với cơn mưa HCV

Đường đua xanh tại ASEAN Para Games 13 trong ngày thi đấu 25/1 chứng kiến những màn bứt tốc ngoạn mục của các kình ngư Việt Nam với 4 huy chương Vàng cá nhân, mang lại thành quả ngọt ngào cho các nỗ lực không ngừng nghỉ của các vận động viên suốt thời gian qua.

Ở nội dung 50m bơi ếch nam hạng thương tật SB11, Nguyễn Văn Hanh xuất sắc cán đích đầu tiên, mang về tấm huy chương Vàng danh giá với thành tích 36,37 giây.

Ở nội dung 50m bơi ếch nam hạng thương tật S8, kình ngư Võ Huỳnh Anh Khoa một lần nữa tỏa sáng để về đích đầu tiên, xuất sắc giành huy chương Vàng với thành tích 34,73 giây. Cùng nội dung này, vận động viên Hồ Văn Đao giành huy chương Đồng với thành tích 39,42 giây.

Trước đó cùng ngày, Võ Huỳnh Anh Khoa cũng đã về nhì ở nội dung 100m tự do nam hạng thương tật S8 với thành tích 1 phút 5,20 giây, giành huy chương Bạc.

Các vận động viên nữ của Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam cũng đóng góp quan trọng vào thành tích chung. Kình ngư Vi Thị Hằng xuất sắc giành tấm huy chương Vàng thứ tư của cô ở đại hội năm nay khi về đích đầu tiên ở nội dung bơi tự do nữ hạng thương tật S7 với thành tích 37,75 giây.

Ở nội dung 50m bơi ếch nữ hạng thương tật SB4-SB5, kình ngư Trịnh Thị Bích Nhu đóng góp thêm 1 huy chương Vàng nữa cho thành tích chung của đội tuyển với thành tích 54,54 giây. Huy chương Đồng cùng nội dung này thuộc về Nguyễn Thị Sari với thành tích 1 phút 8,92 giây.

Sau tấm huy chương Đồng đạt được ngày 24/1, Lê Thị Dung đã nỗ lực vượt qua chính mình trong ngày thi đấu hôm nay ở nội dung 50m tự do nữ hạng thương tật S8 và xuất sắc “đổi màu” huy chương sang huy chương Bạc, với thành tích 37,89 giây.

Các nữ kình ngư Lê Thị Trâm góp thêm huy chương Đồng ở nội dung 50m tự do nữ hạng thương tật S10 với thành tích 37,47 giây và Hoàng Thị Mỹ Lệ giành huy chương Đồng ở nội dung 50m bơi ếch nữ hạng thương tật SB8, với thành tích 50,20 giây.

Trở lại với các nam kình ngư, Hán Quang Thoại có thêm một huy chương Đồng ở nội dung 50m bơi ếch hạng thương tật S7 với thành tích 44,84 giây, trong khi Trương Quang Gôn cũng giành huy chương Đồng ở nội dung 50m bơi ngửa nam hạng thương tật S10./.

