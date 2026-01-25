Đình Bắc đoạt danh hiệu "Vua phá lưới" Vòng chung kết U23 châu Á 2026

Tối 24/1, trận chung kết của Giải U23 châu Á 2026 khép lại với chiến thắng tưng bừng 4-0 của U23 Nhật Bản trước đối thủ U23 Trung Quốc.

Trong số 4 bàn thắng của "Samurai Xanh" ở trận đấu này, tiền vệ Ryūnosuke Satō đóng góp 1 pha lập công, nâng tổng số bàn thắng ở kỳ giải lần này lên con số 4, bằng với số pha lập công của tiền đạo Đình Bắc.

Theo quy chế xét Vua phá lưới các giải AFC, nếu nhiều cầu thủ có cùng số bàn thắng và số kiến tạo, tiêu chí tiếp theo được xét đến là số phút thi đấu.

Ở kỳ giải năm 2026, Đình Bắc thi đấu tổng cộng 361 phút, ít hơn so với con số 446 phút của tiền vệ bên phía U23 Nhật Bản (số liệu thống kê trên trang chủ của AFC).

Như vậy, tiền đạo của U23 Việt Nam chính thức đoạt danh hiệu "Vua phá lưới" Vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Với cá nhân Đình Bắc, tiền đạo quê Nghệ An cũng đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên nhận danh hiệu "Vua phá lưới" tại Vòng chung kết U23 châu Á.

Ở kỳ giải năm nay, Đình Bắc sắm vai "đầu tàu" của U23 Việt Nam với 4 bàn thắng và 2 pha kiến tạo sau 6 trận đấu, trực tiếp in dấu giày vào 6/10 bàn thắng của "Binh đoàn Rồng Vàng."

Thống kê của Đình Bắc ở Vòng chung kết U23 châu Á 2026 là một trong những màn trình diễn cá nhân xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam. (Ảnh: afc)

Cũng trong tối 24/1, Đình Bắc đã cùng 25 thành viên của đội tuyển U23 Việt Nam trở về Hà Nội sau hành trình tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Tiền đạo sinh năm 2004 sẽ có một quãng nghỉ ngắn ngày trước khi trở lại hội quân cùng Công an Hà Nội để chuẩn bị cho giai đoạn 2 mùa giải 2025/26 cấp câu lạc bộ./.

