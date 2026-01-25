Chính trị

Nghị quyết Đại hội XIV là cẩm nang hành động của Đảng và cả hệ thống chính trị

Đặc biệt, lần đầu tiên trong lịch sử các kỳ đại hội, Đại hội XIV ban hành Chương trình hành động kèm theo Nghị quyết - một bước đột phá nhằm bảo đảm Nghị quyết đi ngay vào cuộc sống.

2501-bai-viet-tong-bi-thu-1.jpg
2501-bai-viet-tong-bi-thu-2.jpg
2501-bai-viet-tong-bi-thu-3.jpg
2501-bai-viet-tong-bi-thu-4.jpg
2501-bai-viet-tong-bi-thu-5.jpg

Trong bài viết: “Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!” viết tháng 1/2026, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: Nghị quyết Đại hội XIV thực sự trở thành một cẩm nang hành động của Đảng và cả hệ thống chính trị, là “ngọn đuốc soi đường” trên con đường phát triển mới.

Nghị quyết Đại hội XIV đề ra mục tiêu tổng quát cho giai đoạn 2026-2030 và tầm nhìn đến 2045 hết sức rõ ràng, táo bạo nhưng khả thi: giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phát triển đất nước nhanh và bền vững; nâng cao toàn diện đời sống Nhân dân; tăng cường tự chủ, tự cường để tiến mạnh trong kỷ nguyên mới của dân tộc.

Đặc biệt, lần đầu tiên trong lịch sử các kỳ đại hội, Đại hội XIV ban hành Chương trình hành động kèm theo Nghị quyết - một bước đột phá nhằm bảo đảm Nghị quyết đi ngay vào cuộc sống. Chương trình hành động kèm theo Nghị quyết đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu “lựa chọn đúng-triển khai nhanh- làm đến nơi đến chốn-đo lường bằng kết quả” đối với mọi nhiệm vụ./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Nghị quyết Đại hội XIV #Tổng Bí thư Tô Lâm #phát triển đất nước TP. Hà Nội
ĐẠI HỘI ĐẢNG XIV

TỔNG BÍ THƯ TÔ LÂM

