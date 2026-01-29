Sắc vàng hồi sinh nơi "thủ phủ" quất cảnh Hội An sau mưa lũ lịch sử

Vượt qua những khó khăn của đợt mưa lũ lịch sử miền Trung năm 2025, những vườn quất tại phường Hội An Tây (Đà Nẵng) đã hồi sinh mạnh mẽ, kịp thời khoe sắc đón Tết Bính Ngọ 2026 với niềm hy vọng mới.

Sức sống mãnh liệt từ vùng đất khó

Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, không khí tại phường Hội An Tây (được sáp nhập từ các xã Cẩm Hà, Thanh Hà, Tân An và Cẩm An cũ) nhộn nhịp hơn hẳn. Ít ai nghĩ rằng, để có được màu xanh bạt ngàn và sắc vàng trĩu quả hôm nay, người nông dân nơi đây đã phải nỗ lực gấp bội để vực dậy vườn tược sau những diễn biến thời tiết khắc nghiệt của năm 2025.

Trên tuyến đường trục chính nối trung tâm Đà Nẵng và phố cổ Hội An, từng đoàn xe tải của thương lái nối đuôi nhau dừng, đỗ chuẩn bị chuyên chở quất cho các thương lái từ khắp nơi đến đây thu mua. Tạo nên nhịp tất bật, hối hả của một mùa vụ quất cảnh Tết sôi động mang theo nhiều niềm vui cho nhân dân trồng quất.

Người dân tất bật tập kết các chậu quất đẹp được thương lái chọn mua đưa lên xe tải nhằm đưa quất cảnh Thanh Hà (Hội An Tây) đi mọi miền đất nước. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Theo người dân địa phương, dù thời tiết năm qua có nhiều bất lợi, nhưng nhờ sự chủ động và kinh nghiệm dày dạn, người dân Hội An Tây vẫn giữ được thương hiệu quất cảnh nức tiếng miền Trung.

Bà Nguyễn Thị Bé (trú tổ 9, khối phố Trảng Suối, phường Hội An Tây) đang tất bật tỉa lá, tưới cây cho biết giai đoạn "nước rút" quảng bá, sàng lọc cây quất đẹp để định giá chuẩn cho các thương lái và người dân thu mua.

"Nông dân phải đi từng cây, cắt từng quả thừa, lá sâu. Dù công việc đơn giản nhưng đòi hỏi phải kiểm tra tỉ mỉ, không thể làm qua loa, bởi nếu không để ý thì sẽ ảnh hưởng đến cây và giá bán khi xuất vườn", bà Bé chia sẻ.

Thành quả sau một năm vất vả

Không phụ công người chăm bón, vụ quất năm nay được đánh giá là đạt cả về chất lượng lẫn sản lượng. Theo các nhà vườn, dù trải qua nhiều vất vả do thiên tai, nhưng nhờ áp dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật, cây quất vẫn sinh trưởng tốt, tán tròn đều và màu sắc đẹp.

Những chậu quất cao lớn vẫn luôn được người dân chăm sóc kỹ lưỡng hàng ngày, đảm bảo chất lượng cây quất cảnh luôn mang sắc xuân tươi mới đến mọi nhà. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Anh Nguyễn Trung Kiên, một chủ vườn tại địa phương cho biết, đến thời điểm này, toàn bộ số quất trong vườn đã được thương lái các nơi về tận vườn đặt thu mua hết. Niềm vui hiện rõ trên gương mặt người nông dân khi những lo toan về thời tiết đã lùi xa, nhường chỗ cho sự phấn khởi được mùa.

"Thương lái đã đặt cọc, hẹn khoảng ngày 15 tháng Chạp sẽ đến lấy hàng. Sau một năm vất vả, gia đình tôi đã hái quả ngọt, Tết năm nay xem như đủ đầy", anh Kiên bộc bạch.

Theo thống kê từ Trung tâm Cung ứng sự nghiệp công phường Hội An Tây, vụ Tết Bính Ngọ 2026, toàn phường có diện tích trồng quất cảnh lên đến hơn 272.000m2. Dự kiến thị trường sẽ đón nhận khoảng 145.000 cây quất giống, hơn 104.000 quất chậu và khoảng 23.000 chậu quất mini.

Không khí giao thương tại các nhà vườn diễn ra tấp nập. Nhiều thương lái từ các tỉnh lân cận như Quảng Trị, Huế, Quảng Ngãi... đã có mặt từ sớm để chọn những cây đẹp nhất.

Anh Trần Mạnh Tuấn, một thương lái đến từ tỉnh Quảng Trị đánh giá cao chất lượng quất năm nay. Anh cho biết mình đã gắn bó với quất Hội An nhiều năm và quyết định thu mua 100 chậu để phục vụ bà con tỉnh Quảng Trị dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 này.

Trang trí cho cây quất cũng là một trong những biện pháp giúp những cây quất cảnh tại đây thu hút người mua hơn. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

"Quất ở đây có dáng cân đối, quả to, bền màu, để được lâu nên rất được khách hàng ưa chuộng", anh Tuấn nhận xét.

Sự hồi sinh của làng quất Hội An Tây sau thiên tai không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn là minh chứng cho sức sống bền bỉ của người dân miền Trung. Những chuyến xe chở sắc vàng của quất vẫn tiếp tục lăn bánh, mang theo hương vị Tết và niềm tin về một năm mới Bính Ngọ 2026 bình an, thuận hòa đi khắp mọi miền tổ quốc./.