Chương trình 'Xây Tết' đến với công nhân tại dự án Nhà hát Ngọc Trai

Sáng 29/1, Báo Nhân Dân đã tổ chức Chương trình “Xây Tết 2026” dành cho hơn 1.100 công nhân xây dựng đang làm việc tại Dự án Nhà hát Ngọc trai và Công viên văn hóa Nghệ thuật chuyên đề; Dự án Cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới Khu nhà khách Hồ Tây, Hà Nội.

Tại chương trình, công nhân được trao tặng quà Tết và tham gia nhiều hoạt động chăm lo thiết thực miễn phí như: Cắt tóc, chụp ảnh kỷ niệm, thăm khám sức khỏe… Đồng thời, trực tiếp tham gia các hoạt động tuyên truyền văn hóa an toàn lao động gồm các trò chơi trải nghiệm góp phần nâng cao nhận thức phòng tránh rủi ro như an toàn làm việc trên cao, phòng chống cháy nổ, an toàn điện và an toàn trong vận hành máy móc, thiết bị...

Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động của Xây Tết 2026 với chủ đề "Cảm ơn người bảo vệ hạnh phúc" do Báo Nhân Dân và Coteccons tổ chức trong không khí chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và đón xuân Bính Ngọ 2026.

Ngoài quà Tết, công nhân xây dựng còn được cắt tóc, khám bệnh miễn phí. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Hoạt động cũng góp phần cụ thể hóa Chỉ thị số 55-CT/TW ngày 22/12/2025 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Bính Ngọ năm 2026 và Nghị quyết số 366/NQ-CP ngày 12/11/2025 của Chính phủ về triển khai công tác chuẩn bị, chăm lo đời sống Nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Phát biểu tại chương trình, nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho hay Báo Nhân Dân luôn chú trọng triển khai các hoạt động xã hội mang tính nhân văn sâu sắc, nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp và cổ vũ tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng. Chương trình "Xây Tết 2026" là sự tiếp nối nỗ lực đó, góp phần chăm lo thiết thực cho người lao động trong ngành xây dựng và các lĩnh vực lao động nặng nhọc, qua đó khích lệ đội ngũ công nhân yên tâm gắn bó với nghề, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, mang đến một mùa xuân Bính Ngọ 2026 an toàn, ấm áp và trọn vẹn.

Bà Nguyễn Trình Thùy Trang, đại diện Ban Tổ chức, chia sẻ: "Mỗi người lao động không chỉ góp sức xây dựng một công trình, mà còn đang trực tiếp tham gia vào quá trình kiến tạo không gian văn hóa, phục vụ phát triển đô thị và các nhiệm vụ chính trị-xã hội của Thủ đô. Chúng tôi mong muốn tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ văn hóa an toàn trên công trường, để mỗi người lao động có thể yên tâm làm việc hôm nay và trở về an lành bên gia đình."

Đây là năm thứ tư chương trình "Xây Tết" được triển khai trên phạm vi toàn quốc. Năm nay, chương trình sẽ tổ chức cho hơn 33.000 công nhân gồm công nhân xây dựng tại 73 công trường trên cả nước và mở rộng đến công nhân vệ sinh môi trường, thoát nước đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Hà Nội./.

Sẵn sàng hoàn thành xây dựng hơn 1.600 căn nhà mới cho người dân trước Tết Nguyên đán Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, nhấn mạnh có 2 mốc về nhà ở cho bà con gồm: Sửa chữa trên 34.000 căn hoàn thành trước ngày 31/12 và xây mới trên 1.600 căn trước ngày 31/1/2026.