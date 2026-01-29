Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Văn Chiến tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo tại Bắc Ninh

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngày 29/1, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách và hộ nghèo tại tỉnh Bắc Ninh.

Cùng đi có đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban MTTQ tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh.

Tại phường Bắc Giang, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến cùng lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh đã trao 263 suất quà trị giá 263 triệu đồng cho Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày tỉnh Bắc Ninh; 31 suất quà trị giá 31 triệu đồng cho cựu chiến binh Trung đoàn Đề Thám, tỉnh Bắc Ninh. Dịp này, đoàn cũng trao 48 suất quà trị giá 62,4 triệu đồng cho các hộ nghèo trên địa bàn phường Bắc Giang.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến gửi tới các gia đình chính sách, cựu chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày, cựu chiến binh và các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh lời chúc mừng năm mới Bính Ngọ 2026 sức khỏe, hạnh phúc, gia đình an khang, thịnh vượng.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh, truyền thống “uống nước nhớ nguồn” là giá trị tốt đẹp, bền vững của dân tộc Việt Nam. Dân tộc ta là dân tộc anh hùng; để có được hòa bình, độc lập, tự do và những thành tựu phát triển hôm nay, các thế hệ đi trước đã không tiếc máu xương, cống hiến cả tuổi thanh xuân cho sự nghiệp cách mạng. Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn trân trọng, ghi nhớ và biết ơn sâu sắc những đóng góp to lớn đó.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến cùng lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh trao quà cho Hội Chiến sỹ cách mạng bị địch bắt, tù đày; cựu chiến binh Trung đoàn Đề Thám. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực còn nhiều biến động, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với các cựu chiến binh, những người đã góp phần làm nên lịch sử vẻ vang của đất nước; đồng thời mong muốn các cựu chiến binh tiếp tục phát huy phẩm chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ,” giữ vững ý chí, bản lĩnh, là tấm gương sáng để giáo dục con cháu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực lao động sản xuất, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Chia sẻ với những khó khăn của các hộ nghèo, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cho biết, Đảng và Nhà nước, trong đó có Bộ Chính trị và Quốc hội luôn quan tâm hoàn thiện, triển khai nhiều chính sách nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người có công, cựu chiến binh và các hộ nghèo; mong các hộ nghèo tiếp tục nỗ lực, vươn lên trong cuộc sống, chủ động phát triển kinh tế, từng bước thoát nghèo bền vững.

Đánh giá cao sự chủ động của tỉnh Bắc Ninh và phường Bắc Giang trong việc triển khai công tác chăm lo Tết cho các đối tượng theo tinh thần Chỉ thị số 55-CT/TW ngày 22/12/2025 của Ban Bí thư về "việc tổ chức Tết Bính Ngọ năm 2026," Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo chu đáo hơn nữa để mọi người, mọi nhà đều được đón Tết vui tươi, đầm ấm; ngay sau Tết, phát động phong trào thi đua lao động, sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương và cả nước./.

