Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng

Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Hà Nhật Lệ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng.

Lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng hoa chúc mừng Tân Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nhật Lệ. (Ảnh: Báo Điện tử Chính phủ)
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình ký Quyết định số 188/QĐ-TTg ngày 28/1/2026 phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2021-2026.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Hà Nhật Lệ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng.

Trước đó, tại Kỳ họp thứ 40 (chuyên đề) Hội đồng Nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đối với bà Hà Nhật Lệ; đồng thời, bầu bà Hà Nhật Lệ giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Bà Hà Nhật Lệ sinh năm 1975 tại xã Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng; trình độ Cao cấp lý luận chính trị; Thạc sỹ Quản lý công, Cử nhân báo chí.

Trước khi được bầu làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, bà Hà Nhật Lệ từng kinh qua các chức vụ Bí thư Huyện ủy Bảo Lạc (cũ), Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Cao Bằng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh./.

