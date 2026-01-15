Phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình ký Quyết định số 86/QĐ-TTg ngày 14/1/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021-2026.

Cụ thể, tại Quyết định số 86/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Đặng Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình.

Trước đó, tại kỳ họp thứ bảy Hội đồng Nhân dân tỉnh Ninh Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đối với ông Đặng Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh; đồng thời, bầu ông Đặng Thanh Sơn giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Ninh Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Đặng Thanh Sơn kể từ ngày 1/1/2026.

Ông Đặng Thanh Sơn sinh ngày 5/11/1980; quê quán: tỉnh Ninh Bình; trình độ: Thạc su tiếng Anh, Đại học Ngoại thương, Đại học Ngoại ngữ; cao cấp lý luận chính trị./.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Ngày 25/12/2025, Hội đồng Nhân dân tỉnh Điện Biên đã bầu ông Nguyễn Văn Đoạt giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2021-2026.