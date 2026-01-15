Chính trị

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản

Chiều 15/1, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Hayashi Yoshimasa, Bộ trưởng Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản.

ttxvn-thu-tuong-pham-minh-chinh-tiep-bo-truong-noi-vu-va-truyen-thong-nhat-ban-1.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính và ông Hayashi Yoshimasa, Bộ trưởng Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
ttxvn-thu-tuong-pham-minh-chinh-tiep-bo-truong-noi-vu-va-truyen-thong-nhat-ban-2.jpg
ttxvn-thu-tuong-pham-minh-chinh-tiep-bo-truong-noi-vu-va-truyen-thong-nhat-ban-3.jpg
