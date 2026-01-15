Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản

Thương mại Việt Nam-Nhật Bản lần đầu vượt mốc 50 tỷ USD
Dẫn số liệu thống kê của Cục Hải quan Việt Nam, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam-Nhật Bản năm 2025 đạt hơn 51,43 tỷ USD, tăng 11,28% so với năm 2024.
Chiều 15/1, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Hayashi Yoshimasa, Bộ trưởng Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản.
Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương khẳng định sẽ nỗ lực thực hiện tốt vai trò đại biểu nhân dân, tích cực tham gia hoạt động của Quốc hội để đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
Tiếp Đại sứ Campuchia Chea Kimtha đến chào từ biệt, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Campuchia tạo thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh tại Campuchia.
Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga, coi Nga là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam.
Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình.
TTXVN xin trân trọng giới thiệu nội dung bài viết: “Đối ngoại góp phần tạo đà vững chắc đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới” của Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ.
Theo Tổng Thư ký ASEAN, Việt Nam đã thể hiện vai trò tiên phong trong việc huy động các bên liên quan ủng hộ những sáng kiến của ASEAN, đặc biệt là thúc đẩy thông qua Kế hoạch Tổng thể Số ASEAN 2030.
Chiều 15/1/2026, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Eduard Stiphout - Phó Chủ tịch Cấp cao Tập đoàn ASML (Hà Lan).
Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam cam kết luôn đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có ASML, đầu tư kinh doanh thành công lâu dài tại Việt Nam.
Ngày 15/1, Đoàn kiểm tra số 4 của Ban Chỉ đạo tỉnh Đồng Tháp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Triển khai sổ tay điện tử với mục tiêu đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới sẽ nâng cao chất lượng sinh hoạt, phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình trong môi trường số
Thủ tướng đề nghị Bộ trưởng Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản tiếp tục quan tâm thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản, tăng cường tin cậy chính trị giữa hai nước.
Giáo sư Shimizu Masaki nhận định dự thảo văn kiện Đại hội XIV phản ánh bước chuyển quan trọng trong tư duy phát triển và đối ngoại, đưa Việt Nam từ vị thế cân bằng sang vai trò kiến tạo khu vực.
Cuối năm 2024 và năm 2025 đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy và hành động chiến lược của Đảng khi Bộ Chính trị ban hành liên tiếp nhiều nghị quyết lớn, tập trung vào các lĩnh vực then chốt.
Giai đoạn 1976-1986, Đảng đã lãnh đạo nhân dân khôi phục kinh tế, tiến hành hai cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới, bảo vệ độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; thực hiện cách mạng XHCN trên cả nước.
Đại diện tổ chức tôn giáo, dân tộc, các thành phần kinh tế, người Việt Nam ở nước ngoài đều thể hiện tin tưởng các định hướng chiến lược của Đảng đề ra tại Đại hội sẽ góp phần đưa đất nước phát triển.
Tại Quyết định số 86/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Đặng Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình.
Ông Phạm Khánh Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Hương Việt, kỳ vọng Đại hội XIV đề ra chiến lược dài hạn tập trung phát triển con người, văn hóa và sức mạnh mềm của Việt Nam trong hội nhập toàn cầu.
Năm 2025, công tác phổ biến pháp luật đã đạt nhiều kết quả tích cực, nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân, doanh nghiệp, theo đó, phải kể đến vai trò của TTXVN, Đài Truyền hình Việt Nam...
Sáng 15/1 tại Hà Nội, Hội nghị Bộ trưởng số ASEAN lần thứ 6 đã chính thức khai mạc với chủ đề chuyển từ kết nối hạ tầng sang kết nối trí tuệ, thúc đẩy hợp tác số và đổi mới sáng tạo trong khu vực.
Trải qua 76 năm kể từ ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (18/1/1950-2026), quan hệ Việt Nam-Trung Quốc không ngừng được củng cố, tăng cường tin cậy chính trị, mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực.
40 năm sau công cuộc Đổi mới, Cao Bằng từ một tỉnh miền núi biên giới còn nhiều khó khăn, thiếu thốn mọi bề, nay Cao Bằng đã vươn lên, khẳng định vị thế trong tiến trình phát triển chung của cả nước.
Trí thức Việt tại Mỹ khẳng định, Ðảng và Nhà nước Việt Nam đã có chính sách rất sớm tới bà con Việt kiều, nhằm thu hút bà con Việt kiều và giới trí thức đóng góp cho sự phát triển của đất nước.
Tỉnh Tuyên Quang hướng tới Đại hội XIV của Đảng với quyết tâm chính trị cao và sự đồng thuận xã hội sâu rộng, góp phần cùng cả nước hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh.
Hướng tới Đại hội XIV, người dân xã Vĩnh Lộc (tỉnh Cà Mau) kỳ vọng Đại hội sẽ có những quyết sách mạnh mẽ, sát thực tiễn hơn đối với phát triển kinh tế vùng và giải quyết các vấn đề dân sinh.
Với 39/44 phiếu đồng ý (đạt 88,6%, tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh), bà Hà Nhật Lệ được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2021-2026.
Cựu Đại sứ Venezuela tại Việt Nam gửi bức thư tay chúc mừng Đại hội XIV - sự kiện chính trị mà ông đã dõi theo từng dòng tin trong những ngày qua với sự quan tâm và tình cảm tri kỷ đặc biệt.
Nhân dân và Đảng viên Lào Cai mong Đại hội XIV tiếp tục quan tâm phát triển vùng biên giới, đồng bào dân tộc thiểu số, coi đây là nhiệm vụ an sinh xã hội, vừa là nhiệm vụ chiến lược quốc phòng.
Trong năm 2025, tỉnh Đồng Tháp đạt nhiều thành tựu về kinh tế-xã hội, vượt kế hoạch đề ra, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển bứt phá 2026-2030.
Việc Đảng khẳng định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế là bước đổi mới tư duy sâu sắc, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trong việc tạo điều kiện cho khu vực này phát triển.
Trong kỷ nguyên số, sự phát triển bền vững của Việt Nam càng gắn kết mật thiết với sự ổn định, hòa bình và thịnh vượng của Cộng đồng ASEAN.