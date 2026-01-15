Giới thiệu Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Ngày 15/1, Bộ Công Thương đã triển khai các Hội nghị trong quy trình các bước giới thiệu nhân sự tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 theo quy định của pháp luật về bầu cử.

Hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm phát huy quyền làm chủ của cử tri nơi công tác; đảm bảo việc giới thiệu người ứng cử được thực hiện dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, đúng quy trình, quy định của pháp luật, làm cơ sở tổng hợp báo cáo các cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Bộ Công Thương đã tổ chức các hội nghị gồm: Hội nghị tập thể Lãnh đạo Bộ Công Thương để dự kiến người giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI; Hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi công tác đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI; Hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng để thảo luận, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Tại hội nghị, các đại biểu dự đã thảo luận, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội trên tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm tham gia đóng góp ý kiến nhận xét toàn diện, khách quan, tập trung làm rõ bản lĩnh chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của người được dự kiến giới thiệu ứng cử.

Các ý kiến phát biểu tại hội nghị đều bày tỏ sự đồng thuận và nhất trí cao trong việc giới thiệu đồng chí Lê Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương, Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Các đại biểu đánh giá đồng chí Lê Mạnh Hùng là cán bộ có kinh nghiệm lâu năm trong ngành năng lượng, được đào tạo bài bản, bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy đổi mới, giàu kinh nghiệm quản lý nhà nước và điều hành doanh nghiệp. Đồng chí luôn gương mẫu, gần gũi, lắng nghe cán bộ và nhân dân, đủ điều kiện làm cầu nối giữa cử tri với Quốc hội.

Hội nghị nhất trí giới thiệu đồng chí Lê Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương, Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: Bộ Công Thương)

Theo đó, 100% đại biểu tham dự Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, cũng như Hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng thảo luận, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đã biểu quyết nhất trí giới thiệu Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Phát biểu tại hội nghị, Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng cho biết việc được giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội là vinh dự lớn, đồng thời là trách nhiệm chính trị trước Đảng, Nhà nước, cử tri ngành Công Thương, cử tri và nhân dân cả nước.

Quyền Bộ trưởng cũng khẳng định sẽ nỗ lực thực hiện tốt vai trò đại biểu nhân dân, tham gia tích cực vào các hoạt động của Quốc hội, chủ động nghiên cứu đóng góp vào các Dự án luật, Nghị quyết, quyết sách lớn của Quốc hội để thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, duy trì sự kết nối chặt chẽ giữa đại biểu Quốc hội với cử tri và nhân dân.

Trên cương vị là Bí thư Đảng ủy, người đứng đầu Bộ Công Thương và đại biểu Quốc hội, Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương tin tưởng sẽ có nhiều cơ hội tiếp nhận nhiều thông tin đa chiều và có tư duy phản biện đối với các vấn đề của đất nước, của ngành Công Thương, từ đó đưa ra được định hướng, quyết sách kịp thời cho sự phát triển của ngành, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao phó./.

Quyền Bộ trưởng Bộ Công thương Lê Mạnh Hùng Ông Lê Mạnh Hùng, sinh ngày 24/10/1973, từng giữ nhiều vị trí quan trọng như Phó Tổng Giám đốc PVN, Tổng Giám đốc PVN, Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN và các chức vụ lãnh đạo tại các công ty con.