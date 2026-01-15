Từ Saudi Arabia tới Thường Châu: Những VCK U23 châu Á tạo bước ngoặt cho bóng đá Việt Nam

Để sánh ngang với thành tích của thế hệ Thường Châu năm 2018, Đình Bắc và các đồng đội cần tiếp tục thể hiện bản lĩnh thi đấu kiên cường ở các trận đấu vòng knock-out của Giải U23 châu Á 2026.

Đội tuyển U23 Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Kim Sang-sik vừa tạo nên cột mốc lịch sử cho bóng đá nước nhà khi lần đầu tiên "Những Chiến binh Sao Vàng" giành quyền vào tứ kết Giải U23 châu Á với vị trí nhất bảng.

Ở chiến dịch Vòng chung kết U23 châu Á 2026 tại Saudi Arabia, Đình Bắc và các đồng đội toàn thắng cả 3 trận trước những đối thủ mạnh như U23 Jordan (2-0), U23 Kyrgyzstan (2-1) và chủ nhà U23 Saudi Arabia (1-0).

Phong độ ấn tượng của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik khiến các cổ động viên liên tưởng đến đội hình U23 Việt Nam năm 2018 - thế hệ của những ngôi sao như Quang Hải, Công Phượng, Duy Mạnh, Bùi Tiến Dũng... đã cùng huấn luyện viên Park Hang-seo tạo nên "kỳ tích Thường Châu" với ngôi Á quân.

Nếu chỉ xét giai đoạn vòng bảng, U23 Việt Nam năm 2026 với 3 chiến thắng tuyệt đối là phiên bản có thống kê ấn tượng hơn. Tuy nhiên, bản lĩnh là yếu tố mà đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik được kỳ vọng sẽ phát huy ở vòng đấu knock-out.

Đây cũng là khía cạnh "ăn điểm" của đội hình U23 Việt Nam năm 2018, khi Quang Hải cùng các đồng đội lần lượt vượt qua những "ông lớn" của bóng đá châu lục như Iraq hay Qatar.

Vào 20 giờ 30 ngày mai 16/1, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ thi đấu trận tứ kết với đối thủ U23 UAE trên sân Prince Abdullah Al-Faisal Sports City.

Theo phân nhánh đấu, nếu đánh bại U23 UAE, U23 Việt Nam sẽ đối đầu đội thắng ở cặp U23 Uzbekistan và U23 Trung Quốc./.

Ngôi sao U23 Việt Nam Đình Bắc và hành trình xóa bỏ "ảo tưởng về bản thân" Một trong những cầu thủ đáng xem nhất của U23 Việt Nam Nguyễn Đình Bắc đang cho thấy sự tiến bộ vượt bậc và dần được nhắc tới như một ngôi sao mới của bóng đá Việt Nam.