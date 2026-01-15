Thể thao

Bóng đá

Lịch thi đấu của U23 Việt Nam tại tứ kết U23 châu Á 2026

Trận U23 Việt Nam-U23 UAE tại tứ kết U23 châu Á 2026 sẽ diễn ra vào ngày 16/1 (theo giờ Việt Nam) trên sân Prince Abdullah Al-Faisal Sports City.

U23 Việt Nam đối đầu U23 UAE ở tứ kết. (Nguồn: AFC)
U23 Việt Nam đối đầu U23 UAE ở tứ kết. (Nguồn: AFC)

Tứ kết U23 châu Á 2026 đã chính thức xác định xong 8 đội bóng cùng 4 cặp đấu hấp dẫn sau khi vòng bảng khép lại.

8 đội bóng đã vượt qua vòng bảng gồm Việt Nam, Jordan, Nhật Bản, UAE, Uzbekistan, Hàn Quốc, Australia và Trung Quốc.

Tại giải đấu năm nay, U23 Việt Nam thi đấu ấn tượng và chiếm ngôi đầu bảng A với thành tích toàn thắng khi lần lượt đánh bại U23 Jordan (2-0), U23 Kyrgyzstan 2-1 và chủ nhà Saudi Arabia 1-0.

Với tư cách nhất bảng A, đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ đối đầu UAE (nhì bảng B) tại tứ kết.

Theo lịch thi đấu, trận U23 Việt Nam-U23 UAE sẽ diễn ra vào lúc 22g30 ngày 16/1 (theo giờ Việt Nam) trên sân Prince Abdullah Al-Faisal Sports City.

Trước khi cuộc chạm trán này diễn ra, tứ kết U23 châu Á 2026 sẽ được mở màn bằng trận đấu giữa U23 Nhật Bản (nhất bảng B) và U23 Jordan lúc 18g30 ngày 16/1.

Trận tứ kết thứ 3 chính là màn đối đầu giữa U23 Uzbekistan (nhất bảng C) và U23 Trung Quốc (nhì bảng D) vào lúc 18g30 ngày 17/1.

Vòng tứ kết sẽ khép lại bằng trận đấu giữa U23 Australia (nhất bảng A) và U23 Hàn Quốc (nhì bảng C) vào lúc 22g30 ngày 17/1.

Theo phân nhánh đấu, nếu đánh bại U23 UAE, U23 Việt Nam sẽ đối đầu đội thắng ở cặp U23 Uzbekistan và U23 Trung Quốc.

Lịch thi đấu tứ kết U23 châu Á 2026

Ngày 16/1
18g30 U23 Nhật Bản-U23 Jordan
22g30 U23 Việt Nam-U23 UAE

Ngày 17/1
18g30 U23 Uzbekistan-U23 Trung Quốc
22g30 U23 Australia-U23 Hàn Quốc

(Vietnam+)
#U23 Việt Nam #U23 UAE #Tứ kết U23 châu Á 2026 UAE
U23, Tuyển Việt Nam

