Trí thức người Việt tại Mỹ: "Nhịp cầu yêu thương" hướng về Tổ quốc

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự kiện thu hút sự quan tâm đặc biệt của đông đảo kiều bào, trí thức Việt tại Mỹ. Nhân dịp này, phóng viên TTXVN tại New York (Mỹ) đã có cuộc trao đổi với ông Trần Thắng, Chủ tịch Viện Văn hóa và Giáo dục Việt Nam tại New York, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ năm 2014-2026.

Đánh giá về chính sách của Việt Nam với bà con Việt kiều, ông Trần Thắng cho biết Ðảng và Nhà nước Việt Nam đã có chính sách rất sớm liên quan tới bà con Việt kiều, từ đầu những năm 2000, nhằm thu hút bà con Việt kiều về thăm quê hương và giới trí thức đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Ðó là cội nguồn khơi dậy tình yêu thương, niềm tự hào và trách nhiệm đối với đất nước cộng đồng người Việt qua hàng chục năm xa đất nước, đặc biệt là bà con Việt kiều sống tại Mỹ và các nước phương Tây. Chính sách với Việt kiều như những "nhịp cầu tình thương" kết nối người Việt sống xa quê hương trước và sau chiến tranh.

Ông Trần Thắng cho rằng Đảng và Nhà nước đã ban hành rất kịp thời các chính sách, đúng hoàn cảnh để Việt Nam mở cửa ra thế giới bên ngoài và tạo điều kiện để người Việt xa xứ có niềm tin hướng về quê cha, đất Tổ.

Theo ông Trần Thắng, dù chính sách chưa thật sự thu hút mạnh mẽ giới trí thức tại Mỹ và các nước phương Tây, cũng như các dự án của giới trí thức Việt kiều đóng góp cho đất nước, nhưng Việt Nam thành công trong việc kêu gọi bà con Việt kiều hướng nhiều hơn về "quê cha, đất Tổ," đặc biệt vào mỗi dịp Tết đến, Xuân về hay các chương trình như "Xuân Quê Hương" có Chủ tịch nước tham dự.... Từ năm 2000 đến nay, mỗi năm số lượng Việt kiều về thăm quê hương luôn tăng đều đặn.

Ông Trần Thắng nhấn mạnh bà con Việt kiều luôn mong muốn nền kinh tế nước nhà phát triển tốt, tạo điều kiện mọi người có công việc ổn định, gia đình có thu nhập để chăm lo cuộc sống hằng ngày. Nền kinh tế phát triển ổn định là niềm tin vững chắc cho mọi người Việt trong và ngoài nước.

Bà con Việt kiều quan tâm đến các lĩnh vực như y tế-giáo dục, làm thế nào để tầng lớp lao động và yếu thế trong xã hội được hưởng đầy đủ các quyền lợi về giáo dục, y tế.

Ðầu tư giáo dục để sản sinh đội ngũ tri thức trẻ, nâng cao tri thức cho xã hội. Ngành y tế phục vụ người dân để đảm bảo có sức khoẻ tốt nhất. Người dân có tri thức và có sức khoẻ tốt là nền tảng phục vụ tốt cho xã hội.

Chuyên gia này cho rằng chính sách Việt kiều cũng nên thay đổi để sát với thực tế và đúng với nhu cầu hơn, như nhu cầu về nước, nhu cầu về sở hữu nhà cửa đất đai, nhu cầu mở doanh nghiệp,...

Bên cạnh đó, Nhà nước cần xây dựng các chính sách đặc biệt cho giới trí thức Việt kiều về tham gia công tác lãnh đạo tại một số lĩnh vực chuyên môn, như giáo dục.

Trong bối cảnh Việt Nam sắp tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, ông Trần Thắng bày tỏ mong muốn Đại hội sẽ bầu ra ban lãnh đạo mới hội tụ mọi phẩm chất cần thiết để lãnh đạo đất nước trong giai đoạn mới và vạch ra được đường hướng phát triển kinh tế-xã hội sát với tình hình trong nước, thế giới.

Ông Trần Thắng đề xuất phát triển kinh tế-xã hội theo hướng phát triển bền vững cũng rất quan trọng và cần có 3 yếu tố. Thứ nhất, Việt Nam cần xây dựng con người có tri thức, theo đó cần cải tổ hệ thống giáo dục từ cấp tiểu học cho đến đại học và sau đại học.

Thứ hai, để xây dựng con người có sức khỏe tốt, nhà nước cần tăng cường hơn nữa các giải pháp về quản lý trong lĩnh vực an toàn thực phẩm và môi trường.

Cuối cùng, để giải quyết triệt để bài toán ô nhiễm môi trường hiện nay, Việt Nam cần sớm tăng cường quản lý nhà nước về môi trường ở mức độ chuyên nghiệp./.

