Đại hội Đảng: Kỳ vọng mới về sự phát triển của vùng biên giới, dân tộc thiểu số

Trải qua 40 năm kiên định thực hiện đường lối đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo (1986-2026), Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, tạo nền tảng vững chắc để bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng phồn vinh, hạnh phúc.

Trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, phóng viên TTXVN đã có cuộc trao đổi với ông Dương Đức Huy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh Lào Cai.

- Là một cán bộ công tác tại vùng cao, biên giới, ông đánh giá như thế nào về thành tựu 40 năm đổi mới của đất nước và những kết quả đạt được trong giai đoạn 2020-2025?

Ông Dương Đức Huy: Sau 40 năm thực hiện đường lối đổi mới, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình cao với định hướng xã hội chủ nghĩa được giữ vững; vai trò, vị thế và uy tín quốc tế của quốc gia được nâng cao. Chuyển đổi thành công mô hình kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đây là bước tiến đột phá về tư duy lý luận và thực tiễn.

Quy mô nền kinh tế tăng trưởng vượt bậc; từ một quốc gia nông nghiệp nghèo nàn với GDP chỉ khoảng 26,3 tỉ USD đầu thập niên 1980, đến năm 2025 đạt 514 tỷ USD, vươn lên vị trí thứ 32 thế giới. Tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2016-2020 đạt 6%/năm; giai đoạn 2021-2025 đạt 6,2%; nhiều giai đoạn GDP tăng trưởng bình quân 7%/năm, trở thành một trong những nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng ấn tượng nhất khu vực Đông Nam Á. Cơ cấu nền kinh tế đã chuyển đổi mạnh mẽ theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Nếu năm 1986 khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng lớn nhất trong GDP, đến nay khu vực công nghiệp và dịch vụ đã trở thành động lực chính, đóng góp phần lớn vào tăng trưởng kinh tế. Tỷ trọng nông nghiệp giảm từ hơn 40% xuống dưới 15% GDP, trong khi công nghiệp và dịch vụ chiếm tỷ trọng ngày càng lớn. Ở lĩnh vực đối ngoại, Việt Nam đã thiết lập quan hệ thương mại với hơn 230 quốc gia và vùng lãnh thổ, tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do, mở rộng cánh cửa cho hàng hóa, dịch vụ và đầu tư. Nước ta đã trở thành một trong 20 nền kinh tế có quy mô thương mại lớn nhất thế giới và là điểm đến hấp dẫn của vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).

Nhờ tăng trưởng bền vững, Việt Nam đã đạt được các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Liên hợp quốc trước thời hạn, đặc biệt là trong giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ hơn 58% vào đầu thập niên 1990 xuống còn 1,1% vào năm 2025, là hình mẫu thành công về giảm nghèo theo đánh giá của Liên hợp quốc. Chỉ số Phát triển con người (HDI) liên tục được cải thiện, đạt mức cao so với các nước cùng trình độ phát triển, phản ánh tiến bộ về giáo dục, tuổi thọ và chất lượng sống của người dân. Chỉ số hạnh phúc của con người Việt Nam tăng 48 bậc, từ vị trí thứ 94/149 quốc gia năm 2016, lên vị trí 46 năm 2025.

Việt Nam cũng đã phổ cập giáo dục tiểu học vào năm 2000; phổ cập giáo dục trung học cơ sở vào năm 2010; hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em dưới 5 tuổi vào năm 2017. Có thể khẳng định, sau 40 năm đổi mới, cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của đất nước được nâng lên, là nền tảng quan trọng để đất nước vươn mình trong kỷ nguyên mới.

Đặc biệt, giai đoạn 2020-2025 diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khó khăn, với những cú sốc chưa từng có tiền lệ như đại dịch COVID-19, xung đột địa chính trị và suy giảm kinh tế toàn cầu, bão lũ thiên tai chưa từng có trong lịch sử. Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành quyết liệt, linh hoạt của Chính phủ, đất nước ta đã giữ vững ổn định vĩ mô, phục hồi và duy trì đà tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Cải cách thể chế, cải cách hành chính, chuyển đổi số được đẩy mạnh; môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện.

Thành tựu nổi bật nhất và mang tính đột phá của nhiệm kỳ XIII là công cuộc tổ chức lại không gian phát triển, hay còn được nói một cách hình tượng là “sắp xếp lại giang sơn." Cả nước giảm 46% đơn vị hành chính cấp tỉnh, 100% đơn vị hành chính cấp huyện, 66,9% đơn vị hành chính cấp xã. Đây không đơn thuần là việc lồng ghép cơ học các đơn vị hành chính mà là một cuộc cách mạng với nhiều mục tiêu chưa từng có tiền lệ, tạo ra một dấu mốc trong tiến trình phát triển của dân tộc Việt Nam.

- Là một cán bộ tuyên giáo, ông nhận thấy Đảng viên và nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai có những kỳ vọng gì về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV sẽ diễn ra ít ngày nữa tại Thủ đô Hà Nội ?

Ông Dương Đức Huy: Nhiệm kỳ Đại hội XIII sắp khép lại cũng là thời điểm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đây không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta, mà còn là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, khơi dậy mạnh mẽ lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đây là kỳ Đại hội hội tụ trí tuệ, ý chí và khát vọng của cả dân tộc, khẳng định quyết tâm đưa đất nước bứt phá, tăng tốc trong kỷ nguyên mới dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; hướng tới mục tiêu xây dựng một Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc.

Nhân dân và Đảng viên của tỉnh Lào Cai kỳ vọng Đại hội sẽ tiếp tục quan tâm hoàn thiện thể chế, đột phá về khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phát triển kinh tế gắn với bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; củng cố quốc phòng-an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội. Đặc biệt, mong muốn các chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước tiếp tục hướng mạnh về cơ sở, ưu tiên đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, giáo dục, y tế, hạ tầng số, tạo điều kiện thuận lợi để người dân và doanh nghiệp yên tâm sản xuất, kinh doanh, đầu tư lâu dài.

Cán bộ, Đảng viên và nhân dân tỉnh Lào Cai cũng đặt nhiều kỳ vọng vào công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện. Nhân dân mong muốn Đại hội XIV sẽ lựa chọn được đội ngũ cán bộ lãnh đạo thật sự tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, trí tuệ, đạo đức, uy tín và tinh thần trách nhiệm; đồng thời tiếp tục quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ ở cơ sở đủ phẩm chất, năng lực, gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến nhân dân và chịu trách nhiệm trước nhân dân.

Trong bối cảnh đất nước đang triển khai đồng bộ cải cách mạnh mẽ về thể chế, tổ chức bộ máy và quản lý nhà nước, từ thực tiễn địa phương, nhân dân mong muốn cải cách về thủ tục hành chính tiếp tục đi vào thực chất, giảm phiền hà, tăng tính công khai, minh bạch; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu chính đáng của người dân và doanh nghiệp.

Người dân xã Quy Mông, Lào Cai chăn nuôi gia súc. (Ảnh: Đinh Thùy/TTXVN)

Nhân dân các dân tộc Lào Cai cũng mong Đại hội XIV tiếp tục quan tâm xây dựng hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới; chú trọng giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống, bồi đắp bản lĩnh chính trị, tinh thần yêu nước, khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ. Cán bộ và Đảng viên tỉnh Lào Cai cũng kỳ vọng Đại hội XIV sẽ tiếp tục coi trọng yếu tố bền vững trong phát triển, xác định lấy con người làm trung tâm, chủ thể, vừa là mục tiêu, vừa là động lực; phát triển hài hòa, bao trùm, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Trong chiến lược tổng thể, phát triển kinh tế đi đôi với phát triển hài hòa văn hóa-xã hội-môi trường; gắn tăng trưởng với giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Đặc biệt quan tâm phát triển vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, coi đây vừa là nhiệm vụ an sinh xã hội, vừa là nhiệm vụ chiến lược về quốc phòng-an ninh và phát triển bền vững; phát huy văn hóa làm nguồn lực nội sinh của phát triển.

Tin tưởng vào thành công của Đại hội XIV, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai đang tràn đầy khí thế quyết tâm, sẽ đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm cao, nỗ lực trong thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ I để tạo bước đột phá mạnh mẽ, vững tin cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

- Xin trân trọng cảm ơn ông./.

