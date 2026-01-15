Nguyên Tư lệnh Quân khu 9 nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân

Sáng 15/1, tại thành phố Cần Thơ, Quân khu 9 tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân cho Trung tướng Huỳnh Tiền Phong, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Tư lệnh Quân khu 9.

Đây là sự ghi nhận của Đảng và Nhà nước đối với những cống hiến, hy sinh và thành tích đặc biệt xuất sắc của đồng chí trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng Quân đội.

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; các đồng chí là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Quân khu 9; lãnh đạo thành phố Cần Thơ, tỉnh Vĩnh Long... cùng đông đảo cán bộ, chiến sỹ Lực lượng vũ trang Quân khu dự lễ.

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt, Tư lệnh Quân khu 9 đã trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân cho Trung tướng Huỳnh Tiền Phong, nguyên Tư lệnh Quân khu 9.

Tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt khẳng định danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân được trao tặng cho Trung tướng Huỳnh Tiền Phong không chỉ là niềm vinh dự, tự hào lớn lao của cá nhân đồng chí và gia đình, mà còn là niềm vui chung của toàn quân, của cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Quân khu 9 và nhân dân địa phương.

Nhìn lại chặng đường lịch sử vẻ vang hơn 80 năm của Quân đội nhân dân Việt Nam và Lực lượng vũ trang Quân khu 9, các thế hệ hôm nay luôn trân trọng những đóng góp và hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh đi trước, mà đồng chí Huỳnh Tiền Phong là một minh chứng tiêu biểu.

Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt đã ôn lại quá trình tham gia cách mạng đầy gian khổ nhưng rất đỗi tự hào của "Anh Ba Tiền Phong" - tên gọi thân mật của Trung tướng Huỳnh Tiền Phong.

Tham gia cách mạng từ năm 16 tuổi với vai trò du kích địa phương, đồng chí đã kinh qua những năm tháng ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ cứu nước trên chiến trường miền Tây Nam Bộ.

Với lòng yêu nước và căm thù giặc sâu sắc, đồng chí cùng đồng đội vượt qua muôn vàn hiểm nguy, trực tiếp tham gia và chỉ huy nhiều trận đánh với tinh thần mưu trí, táo bạo.

Phương châm chiến đấu "có địch là đánh, một mình cũng đánh, một tổ cũng đánh, đánh là phải giành thắng lợi" của đồng chí đã trở thành động lực mạnh mẽ cho đồng đội, góp phần cùng quân và dân Khu 9 lập nên những chiến công lưu danh sử sách.

Sau khi đất nước thống nhất, khi biên giới Tây Nam của Tổ quốc vang tiếng súng, đồng chí Huỳnh Tiền Phong lại tiếp tục có mặt nơi tuyến đầu. Đồng chí đã sát cánh cùng đồng đội chiến đấu bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ quốc gia và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả, giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng.

Trên cương vị Tư lệnh Quân khu 9, đồng chí đã cùng tập thể Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh toàn diện, nâng cao sức mạnh chiến đấu và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tư lệnh Quân khu 9 nhấn mạnh, Trung tướng Huỳnh Tiền Phong không chỉ là một người cán bộ mưu lược trong chiến đấu, một chỉ huy quyết đoán trong lãnh đạo, mà còn là một tấm gương về đạo đức, lối sống.

Trong cuộc sống đời thường, đồng chí luôn giữ cốt cách của người dân Nam Bộ gần gũi, hào sảng và khoáng đạt, luôn là tấm gương sáng để các thế hệ cán bộ, chiến sỹ noi theo.

Việc phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân cho đồng chí chính là minh chứng cho truyền thống đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc ta.

Để tiếp tục phát huy truyền thống của các thế hệ cha anh, Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt đề nghị cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Quân khu 9 đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ."

Tư lệnh Quân khu yêu cầu toàn Quân khu lấy tấm gương của Trung tướng Huỳnh Tiền Phong làm động lực phấn đấu, thường xuyên nâng cao cảnh giác cách mạng, nắm chắc tình hình, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Đồng thời, Quân khu tập trung xây dựng lực lượng vũ trang tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại, giữ vững mối quan hệ máu thịt với nhân dân và là điểm tựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Trong niềm xúc động khi nhận phần thưởng cao quý, Trung tướng Huỳnh Tiền Phong bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 9.

Trung tướng Huỳnh Tiền Phong khẳng định, những vinh dự cá nhân có được ngày hôm nay chính là nhờ sự giáo dục, rèn luyện của Đảng, Quân đội; sự đồng cam cộng khổ của đồng chí, đồng đội và đặc biệt là sự yêu thương, đùm bọc của nhân dân. Đồng chí nhấn mạnh, danh hiệu Anh hùng được phong tặng ngày hôm nay có một phần xương máu cao quý của những người đồng đội đã hy sinh.

Dù đã gần 80 tuổi đời, Trung tướng Huỳnh Tiền Phong khẳng định sẽ tiếp tục tin tưởng và đi theo con đường cách mạng mà Đảng đã chọn, mãi mãi là người đảng viên trung kiên trong những năm tháng còn lại của cuộc đời. Đồng chí cũng đặt niềm tin tuyệt đối vào thế hệ cán bộ, chiến sỹ hôm nay sẽ kế tục xứng đáng và phát huy cao nhất truyền thống vẻ vang để xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong kỷ nguyên mới./.

