Đại sứ Venezuela đầu tiên tại Việt Nam: Lá thư nghĩa tình mừng sự kiện trọng đại

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong khuôn viên yên tĩnh của Đại sứ quán Việt Nam tại thủ đô Caracas, Venezuela có một vị khách đặc biệt lặng lẽ gõ cửa.

Ông không đến với nghi thức ngoại giao trang trọng, cũng không mang theo thông điệp chính thức nào từ một cơ quan nhà nước. Ông đến bằng tình cảm của một người bạn cũ, một người từng dành hơn nửa sự nghiệp ngoại giao để gắn bó với Việt Nam. Đó là cựu Đại sứ Venezuela tại Việt Nam Jorge Rondón Uzcátegui.



Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, người đàn ông tóc đã bạc theo năm tháng ấy nói rằng ông đến để gửi bức thư tay chúc mừng Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam - sự kiện chính trị mà ông đã dõi theo từng dòng tin, từng bình luận trên truyền thông Venezuela trong những ngày qua với sự quan tâm đặc biệt.

Ông cũng muốn hỏi thêm về Việt Nam hôm nay, về những nghị quyết lớn sắp được thông qua, về con đường mà Đảng và nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục lựa chọn trong giai đoạn phát triển mới. Nhưng trên tất cả, ông đến để gửi lại một thông điệp của lòng tin, sự trân trọng và tình cảm thủy chung.



Trong thư, người từng giữ vị trí Đại sứ Venezuela đầu tiên tại Việt Nam nhấn mạnh, ông tin tưởng rằng Đảng Cộng sản Việt Nam - “kiến trúc sư” và là nhân tố thực hiện thành công quá trình “Đổi mới” - sẽ đặt nền tảng vững chắc cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV để đạt các mục tiêu chiến lược trong kỷ nguyên phát triển kinh tế-xã hội trong nhiệm kỳ 2026-2030, cũng như định hình tầm nhìn quốc gia dài hạn đến năm 2045.

Ông đánh giá cao kết quả của việc đổi mới, sắp xếp, tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị, sáp nhập đơn vị hành chính các cấp, nhất là tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp mà Việt Nam thực hiện thành công trong thời gian qua.



Trong suốt hơn 15 năm công tác tại Hà Nội, từ năm 2006 đến 2022 - một nhiệm kỳ được xem là hiếm có trong đời sống ngoại giao, Đại sứ Jorge Rondón Uzcátegui đã trở thành một phần quen thuộc của đời sống chính trị, văn hóa và xã hội Việt Nam.

Ông không chỉ là đại diện của Venezuela, mà còn đóng vai trò là “Trưởng đoàn Ngoại giao,” đại diện cho toàn bộ các phái đoàn ngoại giao quốc tế tại Hà Nội, là gương mặt thân quen trong các sự kiện đối ngoại lớn nhỏ, là người luôn có mặt với nụ cười hiền hậu và phong thái điềm đạm, chuẩn mực.



Nhưng điều khiến ông được nhớ đến nhiều hơn cả không phải là thời gian công tác kỷ lục, mà là cách ông sống cùng Việt Nam. Ông hiểu Việt Nam không chỉ qua văn kiện, báo cáo hay phòng họp, mà qua từng chuyến đi thực địa, từng lần trò chuyện với người dân, từng khoảnh khắc lắng nghe nhịp sống đời thường từ miền núi đến đồng bằng, từ đô thị sôi động đến làng quê yên ả.

Ông học tiếng Việt để hiểu người Việt, để cảm nhận trọn vẹn những vui buồn, trăn trở và khát vọng rất đỗi đời thường mà cũng vô cùng lớn lao.



Trong các cuộc trao đổi, ông thường nhắc đến Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự kính trọng đặc biệt. Với ông, lịch sử đấu tranh giành độc lập của Việt Nam không chỉ là một trang sử hào hùng, mà còn là nguồn cảm hứng sâu sắc cho cuộc cách mạng Bolivarian tại Venezuela.

Ông nhìn thấy ở Việt Nam một sự tương đồng hiếm có: lòng kiên định với độc lập, chủ quyền dân tộc; niềm tin vào con đường mà nhân dân đã lựa chọn; và sự bền bỉ trong xây dựng một xã hội công bằng, nhân văn hơn.



Chính từ sự đồng điệu ấy, Đại sứ Uzcátegui đã dành nhiều tâm huyết vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa 2 quốc gia ở 2 nửa bán cầu. Trong nhiệm kỳ của mình, ông chứng kiến và trực tiếp thúc đẩy việc đưa quan hệ Venezuela-Việt Nam phát triển theo chiều sâu, mở rộng hợp tác trên những lĩnh vực then chốt như dầu khí, nông nghiệp, thương mại, đồng thời làm dày thêm nền tảng chính trị-tư tưởng giữa 2 đảng cầm quyền.



Ngoài những cuộc gặp cấp cao, Đại sứ Jorge Rondón Uzcátegui còn là một “sứ giả văn hóa” đúng nghĩa. Nhà ngoại giao “mê” phở Hà Nội này mang Venezuela đến Việt Nam qua các triển lãm ảnh, tuần lễ ẩm thực, những đêm nhạc Mỹ Latinh rộn ràng sắc màu, và ngược lại, ông mang hình ảnh Việt Nam về quê hương mình bằng sự kể lại chân thành, đầy cảm xúc của một người đã coi Việt Nam như quê hương thứ hai.

Với ông, ngoại giao không chỉ là lợi ích, mà còn là sự kết nối giữa con người với con người, giữa những giá trị chung vượt lên khác biệt địa lý.



Sự trân trọng mà Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho ông được ghi nhận bằng những phần thưởng cao quý như Huân chương Hữu nghị, Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc.”

Nhưng có lẽ, phần thưởng lớn nhất đối với ông lại là ký ức về một Việt Nam nghĩa tình, kiên cường và đổi mới không ngừng - một Việt Nam mà ông vẫn dõi theo từng bước đi, ngay cả khi đã rời nhiệm sở.



Bởi vậy, trước thềm Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, chuyến thăm của cựu Đại sứ Jorge Rondón Uzcátegui tới Đại sứ quán Việt Nam tại Caracas không đơn thuần là một cử chỉ xã giao.

Đó là sự trở lại của một người bạn, mang theo niềm tin rằng Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục chèo lái con thuyền đất nước vượt qua thách thức, giữ vững độc lập, tự chủ, và đưa Việt Nam tiến xa hơn trên con đường phát triển vì con người.



“Việt Nam không chỉ là một nhiệm sở, mà là một phần máu thịt trong cuộc đời ngoại giao của tôi” - câu nói ấy, ông từng thổ lộ khi chia tay Hà Nội năm 2019.

Và hôm nay, trong thông điệp gửi tới Đại hội XIV, tình cảm ấy vẫn vẹn nguyên: một niềm tin lặng lẽ nhưng bền bỉ, như sợi chỉ đỏ nối liền những người bạn cách xa nửa vòng Trái Đất, cùng chung khát vọng về hòa bình, độc lập và công bằng xã hội./.

Việt Nam-Venezuela: Nghĩa tình cách mạng vượt lên mọi biến thiên thời cuộc Hơn 3 thập kỷ qua, bất chấp những biến động phức tạp, khó lường của tình hình khu vực và quốc tế, tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Venezuela tiếp tục được bồi đắp.