Đại hội XIV của Đảng: Kỳ vọng sự về phát triển bền vững trong nhiệm kỳ mới

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ diễn ra từ 19-25/1/2025.

Gửi gắm niềm tin, sự kỳ vọng vào sự kiện chính trị trọng đại của quốc gia, đại diện các tổ chức tôn giáo, dân tộc, các thành phần kinh tế, người Việt Nam ở nước ngoài đều thể hiện tin tưởng các định hướng chiến lược của Đảng được đề ra tại Đại hội sẽ góp phần đưa đất nước phát triển, nhanh, mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.

Đại hội của sự đổi mới

Tiến sỹ Trần Hải Linh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc (VKBIA) khẳng định bản thân ông và cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc luôn có sự mong mỏi, kỳ vọng đối với Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Đây là một Đại hội của sự đổi mới, với sự tham gia góp ý vào dự thảo văn kiện của các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước, trong đó có cộng đồng người Việt Nam ở Hàn Quốc.

Tin tưởng vào thành công của Đại hội, Tiến sỹ Trần Hải Linh cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục có sự lãnh đạo sáng suốt để đưa đất nước ngày càng phát triển phồn vinh và thịnh vượng. Trong những năm qua, Việt Nam đã có sự phát triển rất mạnh mẽ, những thành tựu đó là nhờ sự lãnh đạo của Đảng.

Ông tin tưởng và kỳ vọng Đại hội Đảng lần thứ XIV sẽ mang lại một luồng sinh khí mới, đặc biệt là các đổi mới trong văn kiện Đại hội, cũng như những Nghị quyết sắp tới của Đại hội đề ra sẽ được thực hiện trong 5 năm tiếp theo và đến năm 2045, Việt Nam sẽ trở thành quốc gia hùng cường, hưng thịnh, hạnh phúc.

Quan tâm đến các Nghị quyết chiến lược được Bộ Chính trị ban hành trong thời gian qua, Tiến sỹ Trần Hải Linh cho biết cộng đồng người Việt Nam ở Hàn Quốc đã nghiên cứu và đặc biệt chú ý đến Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, bởi đây là những Nghị quyết trụ cột phát triển đất nước, cũng như có ảnh hưởng rộng rãi đến cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có cộng đồng người Việt Nam ở Hàn Quốc.

Đối với công tác nhân sự tại Đại hội, Tiến sỹ Trần Hải Linh nêu rõ thời gian vừa qua, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã có sự lựa chọn, cũng như chuẩn bị chu đáo cho công tác nhân sự Đại hội XIV. Cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc tin tưởng những nhân sự được lựa chọn tới đây sẽ là những người đại diện xứng đáng, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, đưa đất nước Việt Nam phát triển thịnh vượng, bền vững.

Quang cảnh một buổi thảo luận góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng tại Chi bộ Khu phố 1 Trần Hưng Đạo, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN)

Khẳng định Đại hội XIV là Đại hội của sự đổi mới, ông Nguyễn Quang Huân, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam, Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, nêu rõ việc đổi mới được thể hiện ngay từ cách thức dự thảo, cách thức lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Văn kiện Đại hội. Cách thức lấy ý kiến góp ý được thực hiện rất dân chủ, rộng rãi. Tiểu ban Văn kiện rất cầu thị, tiếp thu rất nhiều ý kiến, các văn bản sau được cập nhật hơn nhiều so với các văn bản trước.

"Tinh thần về phát triển bền vững đã có sự 'chuyển mình', nếu trước đây chúng ta chỉ nói đến phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, còn hiện nay, 3 trụ cột: môi trường, kinh tế, xã hội được coi trọng như nhau. Đây là một tư duy rất mới và nếu chúng ta làm được việc này, thì việc giữ nhịp tăng trưởng cao mới có thể thành công; còn nếu không để ý đến sự bền vững thì chỉ phát triển cao được 1-2 năm sẽ nảy sinh hàng loạt các hệ lụy về môi trường. Vấn đề về xã hội và môi trường cần được xác định ngay từ đầu nhiệm kỳ, với sự quyết liệt, làm đúng, làm thật với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, chứ không phải 'đánh trống bỏ dùi'. Đây là điều tôi kỳ vọng rất lớn về phát triển bền vững trong nhiệm kỳ sắp tới" - ông Nguyễn Quang Huân nói.

Lựa chọn những người có đức, có tài

Thiếu tướng Vũ Hùng Vương, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội cựu Công an nhân dân Việt Nam khẳng định 15 vạn hội viên Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam trên khắp mọi miền đất nước phấn khởi, vui mừng chào đón Đại hội lần thứ XIV của Đảng; đồng thời tin tưởng, kỳ vọng Đại hội sẽ đề ra những quyết sách, chủ trương, đường lối đúng đắn để đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Nhắc đến nội dung liên quan đến Hội cựu Công an nhân dân Việt Nam được đề cập đến trong dự thảo văn kiện Đại hội Đảng, Thiếu tướng Vũ Hồng Vương mong muốn sau khi được Đại hội thông qua, các cấp hội sẽ triển khai triển khai toàn diện, sâu sắc các chỉ đạo tại Nghị quyết, để hội viên Hội cựu Công an nhân dân Việt Nam - thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có thể đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm và tiếp tục cống hiến cho xã hội, cho sự bình yên của Tổ quốc, đặc biệt là góp phần triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết XIV của Đảng.

Đại hội XIV của Đảng diễn ra trong bối cảnh đất nước ta vừa thực hiện một cuộc cách mạng về tinh gọn bộ máy nhằm nâng cao hiệu quả trong thực thi các đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Với mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, sự tinh gọn của các bộ, bộ ngành và các tổ chức chính trị, xã hội.

Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Đồng Xoài, tỉnh Đồng Nai. (Ảnh: Nhật Bình/ TTXVN.)

Thiếu tướng Vũ Hồng Vương cho rằng sau Đại hội Đảng lần thứ XIV, với các Nghị quyết được ban hành, định hướng những vấn đề về chiến lược, sách lược, vấn đề quan trọng nhất là việc hành động.

"Cần hành động để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, cũng như các Nghị quyết của Bộ Chính trị, đặc biệt là những Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị được ban hành gần đây để đạt được mục tiêu đưa đất nước ta chuyển biến mạnh mẽ, có bước đột phá trong phát triển kinh tế, văn hóa và xã hội" - Thiếu tướng Vũ Hồng Vương nêu rõ đồng thời tin tưởng Đại hội Đảng lần thứ XIV sẽ lựa chọn được nhân sự có sức khỏe, đạo đức, trí tuệ, hành động để đưa các Nghị quyết của Đại hội Đảng đi vào cuộc sống.

Khẳng định niềm tin của các tổ chức tôn giáo, trong đó có Phật giáo Việt Nam vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Hòa thượng Thích Huệ Phước, Ủy viên Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Huế, trụ trì chùa Phước Lâm (Huế) cho biết thời gian qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn động viên, khuyến khích tăng ni, phật tử nghiên cứu, tìm hiểu các dự thảo văn kiện của Đại hội Đảng lần thứ XIV để có sự nhận định chính xác, cũng như củng cố niềm tin đối với Đảng, Nhà nước, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, góp phần xây dựng đất nước ngày càng tốt đẹp hơn.

"Bằng trí tuệ, sự sáng suốt và các định hướng rõ ràng cho phát triển đất nước, vai trò tôn giáo cũng rất quan trọng. Chúng tôi tin tưởng Đảng, Nhà nước sẽ có những chủ trương, chính sách đặc biệt, góp phần xây dựng, phát triển các tôn giáo, để các tổ chức tôn giáo, trong đó có Phật giáo - tôn giáo luôn đồng hành cùng dân tộc phát triển mạnh hơn nữa về tiềm năng và nguồn lực đóng góp cho đất nước" - Hòa thượng Thích Huệ Phước chia sẻ.

Thể hiện sự cảm ơn đối với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với công tác dân tộc thời gian qua, ông Điểu Mbrâng, Trưởng ban Công tác Mặt trận Tổ dân phố Đắk R'Moan, phường Nam Giang Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng cho biết tại các làng xóm, tổ dân phố tại các địa phương, trong đó có Lâm Đồng luôn hướng tới Đại hội Đảng lần thứ XIV với sự phấn khởi, mong mỏi. Đồng thời, người dân cũng tin tưởng Đại hội sẽ thành công tốt đẹp, bầu ra được những nhân sự có đức, có tài, có hiếu với nhân dân, bám sát nhân dân, làm tất cả mọi việc để phục vụ cho lợi ích của nhân dân./.

