Hơn 300 cán bộ y tế phục vụ Đại hội lần thứ XIV của Đảng

Ngày 15/1, tại Bộ Y tế, Giáo sư, Tiến sỹ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa, Trưởng Tiểu ban Y tế phục vụ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã chủ trì cuộc họp rà soát tiến độ thực hiện công tác y tế phục vụ Đại hội.

Tham dự cuộc họp có Tiến sỹ Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia; đại diện Ban Tổ chức Trung ương; Cục Phòng bệnh; Cục An toàn thực phẩm; Cục Y tế (Bộ Công an); Cục Quân y (Bộ Quốc phòng); Sở Y tế Hà Nội; Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Hữu nghị, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Tham dự còn có các thành viên Hội đồng chuyên môn: Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Gia Bình, Ủy viên Hội đồng chuyên môn Bảo vệ sức khỏe cán bộ miền Bắc, Chủ tịch Hội Hồi sức cấp cứu và Chống độc Việt Nam; Giáo sư, Tiến sỹ Phạm Mạnh Hùng, Ủy viên Hội đồng chuyên môn Bảo vệ sức khỏe cán bộ miền Bắc, Chủ nhiệm Bộ môn Tim mạch; cùng các thành viên của tổ chuyên môn cấp cứu đột quỵ, hồi sức tim mạch, thần kinh; tổ chuyên môn hồi sức tích cực, chống độc, bệnh nhiệt đới và tổ chuyên môn cấp cứu, hồi sức ngoại chung.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã rà soát tiến độ thực hiện hơn 30 đầu mục công việc nhằm bảo đảm công tác y tế phục vụ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV. Đại diện Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, đơn vị thường trực công tác y tế cho biết, đến thời điểm hiện tại, Bộ Y tế đã huy động hơn 300 cán bộ y tế tham gia phục vụ Đại hội.

Tại Hà Nội, để bảo đảm công tác y tế cho Đại hội, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị các bệnh viện, viện có giường bệnh trên địa bàn bố trí sẵn sàng từ 5 đến 10 giường cấp cứu, bảo đảm tiếp nhận bệnh nhân khi được yêu cầu.

Mỗi bệnh viện, viện bố trí tối thiểu một tổ y tế và một xe cứu thương trực 24/24 giờ tại chỗ từ 13 giờ ngày 18/1/2026 đến khi kết thúc Đại hội, sẵn sàng tham gia cấp cứu ngoại viện.

Trong thời gian diễn ra Đại hội, các thành viên Hội đồng chuyên môn sẽ luân phiên trực tại Trung tâm để kịp thời ứng phó và chỉ đạo các hoạt động chuyên môn y tế.

Bên cạnh đó, Cục Quân y (Bộ Quốc phòng) bố trí 9 tổ y tế và 1 đội cứu trợ thảm họa; Cục Y tế (Bộ Công an) bố trí 1 tổ y tế. Cục An toàn thực phẩm và Cục Phòng bệnh đã phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội trong việc giám sát an toàn thực phẩm, phòng, chống dịch và kiểm tra nguồn nước tại các cơ sở lưu trú, địa điểm tổ chức Đại hội. Các phương án phòng, chống dịch và ngộ độc thực phẩm đã được chuẩn bị sẵn sàng.

Tiến sỹ Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia, Chủ tịch Hội đồng chuyên môn về công tác khám, chữa bệnh phục vụ Đại hội cho biết, Tiểu ban Y tế đã xây dựng và phát hành Sổ tay Y tế đến các đơn vị liên quan nhằm bảo đảm công tác thông tin, điều phối thuận tiện. Tiến sỹ Hà Anh Đức đề nghị các thành viên tổ y tế thực hiện nghiêm túc vai trò, trách nhiệm và nhiệm vụ được phân công trong thời gian diễn ra Đại hội.

Sau khi nghe báo cáo và ý kiến từ các đơn vị, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn ghi nhận và cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ, tinh thần trách nhiệm của các đơn vị, các giáo sư, chuyên gia đầu ngành đã tích cực tham gia công tác chuẩn bị của Tiểu ban Y tế.

Thứ trưởng đề nghị các đơn vị tiếp tục rà soát công việc theo kế hoạch đã được phân công; thực hiện nghiêm túc Kế hoạch bảo đảm công tác y tế do Bộ Y tế ban hành từ năm 2025 và cập nhật nội dung mới. Lịch trực của các thành viên Hội đồng chuyên môn và tổ y tế được quy định rõ ràng; lãnh đạo Hội đồng chuyên môn là người chịu trách nhiệm quyết định cuối cùng trong các tình huống phát sinh.

Sổ tay Y tế được biên soạn ngắn gọn, đầy đủ thông tin, bảo đảm tính linh hoạt trong ứng phó. Công tác hậu cần và danh mục thuốc được chuẩn bị, bổ sung kịp thời nhằm đáp ứng yêu cầu chăm sóc y tế toàn diện.

Trưởng Tiểu ban Y tế đề nghị các chuyên gia, cán bộ y tế phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ và chuyên môn để bảo đảm công tác y tế phục vụ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra an toàn, hiệu quả và chu đáo nhất./.

Đáp ứng y tế phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Hà Nội đã xây dựng kế hoạch y tế chi tiết để đảm bảo an toàn, phòng chống dịch, vệ sinh thực phẩm và cấp cứu cho Đại hội Đảng lần thứ XIV diễn ra từ ngày 19-25/1.