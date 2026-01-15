Đà Nẵng ban hành lệnh xây dựng khẩn cấp khắc phục sạt lở trên hai quốc lộ

Nhằm đảm bảo an toàn giao thông và thông suốt trên các trục huyết mạch, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp đối với các dự án khắc phục hậu quả thiên tai trên tuyến Quốc lộ 14D và Quốc lộ 14G.

Đây là nỗ lực nhằm xử lý dứt điểm các điểm sạt lở, hư hỏng do bão số 12 và các đợt mưa lũ kéo dài cuối năm 2025 gây ra, giúp việc lưu thông giữa vùng đồng bằng ven biển lên các xã miền núi của Đà Nẵng được thuận lợi.

Theo Quyết định số 252/QĐ-Ủy ban Nhân dân do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Nam Hưng ký, dự án khắc phục trên Quốc lộ 14D có tổng kinh phí dự kiến khoảng 11,7 tỷ đồng.

Công trình tập trung tại địa bàn các xã Bến Giằng, Nam Giang và La Dêê. Dự án nhằm xử lý, khắc phục tạm thời các vị trí sạt lở taluy âm để bảo đảm kết cấu nền đường; sửa chữa mặt đường tại các khu vực ưu tiên như: trường học, cơ quan Nhà nước và khu dân cư đông đúc nhằm xóa bỏ các điểm nguy cơ ùn tắc.

Thời hạn hoàn thành trước ngày 30/4/2026.

Đối với Quốc lộ 14G, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cũng ban hành Quyết định số 74/QĐ-Ủy ban Nhân dân triển khai dự án khẩn cấp với kinh phí khoảng 5 tỷ đồng. Công trình thực hiện tại địa bàn các xã Hòa Vang, Sông Vàng, Sông Kôn và Đông Giang.

Các hạng mục chính bao gồm: xử lý sạt lở taluy âm ăn sâu vào nền đường tại 3 vị trí trọng yếu (Km39+040, Km41+400 và Km47+190); sửa chữa, khôi phục 4 cống bị xói lở và hơn 356m rãnh dọc, lề đường; sửa chữa khoảng 8.700m2 mặt đường, ưu tiên bê tông nhựa tại khu vực trường học và láng nhựa tại khu dân cư. Thời hạn hoàn thành trước ngày 15/4/2026.

Sở Xây dựng được giao làm chủ đầu tư cho cả hai dự án khẩn cấp này. Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu Sở Xây dựng chủ động lựa chọn nhà thầu có năng lực để triển khai ngay công tác khảo sát, thiết kế và thi công; đồng thời chịu trách nhiệm toàn diện về quản lý chất lượng và hồ sơ hoàn công theo quy định.

Ủy ban Nhân dân thành phố cũng chỉ đạo Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu bố trí kinh phí kịp thời.

Chính quyền các xã có tuyến đường đi qua có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư trong việc giải phóng mặt bằng (nếu có) và hỗ trợ thi công để sớm đưa công trình vào khai thác, phục vụ nhu cầu đi lại an toàn của nhân dân, đặc biệt là học sinh tại các vùng chịu ảnh hưởng của thiên tai.

Hệ thống biển báo, an toàn giao thông trên các tuyến này cũng sẽ được hoàn trả và bổ sung mới theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 41:2024/BGTVT./.

