Đồng Nai triển khai 2 cầu chiến lược kết nối Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 15/1, tỉnh Đồng Nai tổ chức lễ khởi công, động thổ, thông xe kỹ thuật 7 dự án giao thông, nhà ở xã hội quy mô lớn chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Tổng vốn đầu tư 7 dự án khoảng 50.000 tỷ đồng.

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ động thổ Dự án cầu Cát Lái (xã Đại Phước, tỉnh Đồng Nai).

Phát biểu tại lễ động thổ cầu Cát Lái, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính khẳng định Đảng, Nhà nước luôn xác định phát triển kết cấu hạ tầng giao thông là một trong những đột phá chiến lược nhằm thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, tăng cường liên kết vùng, phát huy hiệu quả các động lực phát triển.

Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhiều lần nhấn mạnh phát triển đất nước trong giai đoạn mới phải đặt trong tổng thể không gian phát triển quốc gia và vùng. Hạ tầng giao thông phải đi trước một bước, tạo liên kết thực chất giữa các địa phương, khắc phục tình trạng phát triển manh mún, cục bộ, thiếu kết nối.

Theo Phó Thủ tướng Mai Văn Chính, việc khởi công dự án cầu Cát Lái có ý nghĩa quan trọng, thể hiện quyết tâm chính trị và hành động cụ thể của Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh trong việc hiện thực hóa chủ trương phát triển liên kết vùng Đông Nam Bộ.

Cầu Cát Lái không chỉ là một công trình giao thông đơn lẻ, mà là trục kết nối chiến lược, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng, liên thông giữa Thành phố Hồ Chí Minh-Đồng Nai, kết nối hiệu quả với sân bay Long Thành, hệ thống cảng biển, khu công nghiệp, khu đô thị và các tuyến giao thông huyết mạch quốc gia.

Dự án cầu Cát Lái cũng là minh chứng sinh động cho tư duy cùng quy hoạch - cùng đầu tư - cùng phát triển - cùng hưởng lợi, phù hợp với yêu cầu phát triển vùng trong giai đoạn mới.

Phó Thủ tướng đề nghị, các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ trong công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân; tập trung tối đa nguồn lực, áp dụng công nghệ hiện đại, tổ chức thi công khoa học; lấy chất lượng, tiến độ, an toàn lao động và bảo vệ môi trường làm tiêu chí hàng đầu; tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, lãng phí, thất thoát.

Ban tổ chức trao quà cho hộ dân có phần đất dự án đi qua. (Ảnh: Nhật Bình/TTXVN)

Cụ thể, Đồng Nai động thổ 2 dự án cầu Cát Lái và cầu Long Hưng với tổng vốn đầu tư khoảng 30.000 tỷ đồng. Đây là 2 dự án giao thông chiến lược bắc qua sông Đồng Nai, kết nối Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh - hai địa phương giáp ranh có quy mô kinh tế lớn nhất khu vực phía Nam.

Ngoài ra, tỉnh còn thông xe kỹ thuật Dự án đường ven sông Đồng Nai; khởi công dự án cầu Nha Bích trên Quốc lộ 14 và 3 dự án nhà ở xã hội gồm: Dự án nhà ở xã hội diện tích hơn 2ha, với quy mô 1.800 căn hộ tại xã Phước An; Dự án nhà ở xã hội với diện tích trên 3ha tại xã Phước An với gần 1.500 căn hộ và Dự án nhà ở xã hội chung cư, nhà ở thương mại tại Khu dân cư Long Hưng (phường Long Hưng) quy mô khoảng 3.000 căn hộ.

Theo Tổng Công ty xây dựng số 1 - CTCP (đại diện liên danh nhà đầu tư Dự án cầu Cát Lái và cầu Long Hưng), cầu Cát Lái nối xã Đại Phước, tỉnh Đồng Nai và phường Cát Lái, Thành phố Hồ Chí Minh có tổng chiều dài gần 12km (gồm cầu và đường dẫn 2 đầu cầu), quy mô 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ. Phần cầu chính là cầu dây văng với nhịp chính dài 450m, đáp ứng yêu cầu thông thuyền và khai thác lâu dài.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 20.600 tỷ đồng, triển khai theo hình thức đối tác công tư (PPP), dự kiến hoàn thành vào năm 2029.

Cầu Long Hưng nối xã An Phước, tỉnh Đồng Nai và phường Long Phước, Thành phố Hồ Chí Minh. Dự án có chiều dài gần 12km, vốn đầu tư khoảng 11.500 tỷ đồng, tốc độ thiết kế 80km/giờ với 8 làn xe. Dự án được triển khai theo hình thức PPP, dự kiến hoàn thành vào năm 2028.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, dự án cầu Cát Lái và Long Hưng không chỉ mang ý nghĩa về hạ tầng kỹ thuật mà còn là biểu tượng của tư duy kết nối mới, khát vọng phát triển bền vững và tầm nhìn dài hạn cho toàn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Việc động thổ cầu Cát Lái đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong tiến trình phát triển hạ tầng giao thông vùng Đông Nam Bộ. Công trình không chỉ thay thế tuyến phà Cát Lái tồn tại hàng trăm năm mà còn mở ra một trục giao thông hiện đại, góp phần giảm tải cho cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây; đồng thời thúc đẩy phát triển đô thị, công nghiệp, logistics và dịch vụ giữa Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh.

Cầu Long Hưng sẽ góp phần giảm tải cho các tuyến giao thông hiện hữu, tăng cường liên kết vùng và là “mảnh ghép” quan trọng trong định hướng phát triển đô thị sân bay Long Thành theo mô hình Aerotropolis và Thành phố song sinh (Twin City) gắn kết chặt chẽ với Thành phố Hồ Chí Minh./.

