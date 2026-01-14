Hà Nội Metro đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số về hành khách và doanh thu

Với sản lượng hành khách liên tục tăng trưởng nhanh qua từng năm, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đường sắt Hà Nội (Hà Nội Metro) đặt mục tiêu năm nay sẽ vận hành an toàn, từng bước làm chủ nội địa hóa công nghệ.

Vận chuyển an toàn gần 21 triệu khách

Tại Hội nghị tổng kết năm 2025 và triển khai nhiệm công tác năm 2026 của Hà Nội Metro vào chiều 14/1, ông Lê Bằng An, Tổng Giám đốc Hà Nội Metro cho biết năm 2025, sản lượng vận chuyển hành khách đạt hơn 20,68 triệu lượt hành khách, vượt 7,13% so với kế hoạch. Trong đó, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông vận chuyển hơn 13,68 triệu lượt hành khách, vượt 7,4% so với kế hoạch năm và tăng 15,3% so với thực hiện năm 2024.

Đặc biệt, doanh thu từ vé đạt trên 143 tỷ đồng, vượt 29,09% so với kế hoạch được giao, qua đó góp phần giảm trên 31 tỷ đồng trợ giá từ ngân sách thành phố Hà Nội. Tuyến đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông đạt doanh thu 97,78 tỷ đồng, tăng 26,6% so với kế hoạch và tăng 28,9% so với năm 2024.

Ngoài ra, Hà Nội Metro đã bảo đảm an toàn tuyệt đối với 161.611 lượt tàu chở khách, tổng quãng đường vận hành đạt 1.756.495km, vận hành an toàn trong suốt 365 ngày; công tác bảo trì, bảo dưỡng định kỳ được thực hiện gần 100% theo kế hoạch đề ra; thu nhập bình quân của người lao động đạt 13,5 triệu tăng 26,08% so với năm 2024, góp phần nâng cao đời sống và tạo động lực cho đội ngũ cán bộ, nhân viên.

Năm 2025 đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình chuyển đổi số của Hà Nội Metro khi triển khai thành công hệ thống định danh, xác thực điện tử và nhận diện sinh trắc học trên tuyến đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông từ ngày 5/12/2025. Tiếp nối dấu ấn này, hệ thống công nghệ hiện đại tiếp tục được áp dụng thử nghiệm trên tuyến đường sắt đô thị Nhổn-Ga Hà Nội từ ngày 1/1/2026, dự kiến đưa vào vận hành liên thông 2 tuyến từ 1/2/2026, hướng tới xây dựng Metro thông minh, thuận tiện và an toàn cho hành khách.

“Những kết quả đạt được là kết tinh của tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và nỗ lực không ngừng của tập thể Hà Nội Metro trong năm 2025, đồng thời khẳng định sự tin tưởng, đồng hành và lựa chọn ngày càng lớn của người dân Thủ đô trên hành trình phát triển bền vững,” ông An khẳng định.

Rất đông người dân đã lựa chọn tàu Cát Linh-Hà Đông làm phương tiện đi lại, góp phần giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường Thủ đô. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Với những kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng tích cực, bước sang năm 2026, Hà Nội Metro xác định 5 mục tiêu trọng tâm gồm: vận hành an toàn, hiệu quả tuyến đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội (đoạn trên cao); từng bước làm chủ công nghệ vận hành, bảo trì, từng bước phát triển năng lực đầu tư, kinh doanh, nghiên cứu và nội địa hóa sản phẩm công nghệ, công nghiệp đường sắt đô thị; hoàn thiện mô hình tổ chức tinh gọn, hiệu lực gắn với chuyển đổi số; khai thác hiệu quả tài sản kết cấu hạ tầng các tuyến được giao và sẵn sàng tiếp nhận tuyến số 2, số 5 khi được thành phố giao; xây dựng thương hiệu Hà Nội Metro uy tín trong nước và quốc tế.

Hà Nội Metro phấn đấu tăng trên 11% sản lượng vận chuyển hành khách và doanh thu vé; doanh thu từ khai thác hạ tầng, thương mại-dịch vụ đạt trên 30 tỷ đồng; năng suất lao động tăng 8-10%, thu nhập người lao động ở mức khá.

Tăng tốc, bứt phá và chuẩn bị nguồn nhân lực

Phát biểu tại hội nghị, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả toàn diện mà Hà Nội Metro đạt được trong năm 2025, ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng chỉ rõ những thách thức lớn như thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao, năng lực bảo trì, đại tu đoàn tàu còn hạn chế, trong bối cảnh Hà Nội sẽ khởi công tuyến số 5, tuyến số 2 dự kiến khai thác trước năm 2030 với tiến độ rút ngắn.

“Hà Nội Metro tập trung vận hành tuyệt đối an toàn hai tuyến hiện hữu, đổi mới mạnh mẽ dịch vụ vận tải lấy hành khách làm trung tâm; khẩn trương kiện toàn mô hình tổ chức, thành lập Xí nghiệp quản lý bảo trì hạ tầng và Trung tâm đào tạo nghiên cứu phát triển đường sắt đô thị, đồng thời khai thác hiệu quả không gian thương mại tại các nhà ga để tăng nguồn thu ngoài vé,” ông Dương Đức Tuấn yêu cầu.

Nhân viên kỹ thuật kiểm tra bảo trì đoàn tàu Cát Linh-Hà Đông. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Ông Dương Đức Tuấn cũng đánh giá từ nay đến năm 2030, thành phố Hà Nội sẽ tập trung triển khai những dự án metro được xem là xương sống như hoàn thiện tuyến Nam Thăng Long-Trần Hưng Đạo, Văn Cao-Hoà Lạc, kéo dài tuyến đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông lên Xuân Mai, kéo dài tuyến Nhổn-Ga Hà Nội đến Hoàng Mai.

“Hà Nội Metro phải có sự chuẩn bị, bởi khi hoàn thành các dự án đưa vào khai thác đều bàn giao cho Hà Nội Metro, nếu không chuẩn bị điều kiện, nhân lực, vật lực thì sẽ khó hoàn thành được nhiệm vụ. Năm 2026 là thời điểm để Hà Nội Metro tăng tốc, bứt phá, khẳng định vị thế là doanh nghiệp quản lý kết cấu hạ tầng và vận hành đường sắt đô thị hàng đầu trong nước, có uy tín quốc tế,” ông Tuấn nhấn mạnh./.

