Hai tuyến Metro Hà Nội phục vụ gần 1,8 triệu khách dịp Quốc khánh 2/9

Trong thời gian diễn ra các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 năm nay (từ ngày 21/8 đến hết ngày 2/9), theo thống kê của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đường sắt Hà Nội (Hà Nội Metro), hai tuyến đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội đã vận chuyển an toàn gần 1,8 triệu lượt hành khách.

Riêng 4 ngày (ngày 30/8 đến hết ngày 2/9), thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Công ty đã tổ chức phục vụ miễn phí cho hành khách và đã phục vụ gần 690.000 lượt hành khách.

Trong đó, tuyến Cát Linh-Hà Đông phục vụ miễn phí trên 468.000 lượt hành khách và Nhổn-Ga Hà Nội (đoạn trên cao Nhổn-Cầu Giấy) trên 217.000 lượt hành khách.

Đặc biệt, trong ngày 1/9, tuyến Cát Linh-Hà Đông đã thiết lập kỷ lục mới khi vận chuyển hơn 165.000 lượt hành khách chỉ trong một ngày, đây là mức sản lượng hành khách cao nhất từ trước đến nay của tuyến này.

"Con số này tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của đường sắt đô thị trong việc giảm ùn tắc, đảm bảo giao thông thông suốt trong những ngày Lễ lớn của Đất nước," lãnh đạo Hà Nội Metro thông tin thêm.

Trong dịp Quốc khánh 2/9, Hà Nội Metro cũng đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, góp phần phục vụ người dân và du khách đến Thủ đô tham dự, theo dõi các chương trình diễu binh, diễu hành trọng đại của Đất nước.

Để lan tỏa thông điệp “an toàn-thuận tiện-thân thiện môi trường”, Hà Nội Metro đã phối hợp cùng các đơn vị đồng hành như Grab, VietABank, Coca-Cola, Bánh Mì Phố, Bảo Ngọc và Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội, triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa phục vụ người dân.

Cụ thể, trong 4 ngày (từ ngày 30/8 đến hết ngày 2/9), Hà Nội Metro cùng các đơn vị đồng hành đã tổ chức phát miễn phí gần 40.000 chai nước và hơn 2.000 suất bánh mì, bánh ngọt các loại đến tay hành khách tham gia các hoạt động trong chuỗi sự kiện A80.

Phía Hà Nội Metro cũng gửi lời xin lỗi chân thành tới những hạn chế, bất cập và những điểm chưa trọn vẹn trong quá trình hành khách sử dụng dịch vụ của đơn vị, đặc biệt trong những thời gian cao điểm, khi nhu cầu đi lại tăng cao.

Với định hướng phát triển lâu dài, Hà Nội Metro mong muốn ngày càng có nhiều người dân Thủ đô lựa chọn đường sắt đô thị như một phương tiện di chuyển thường xuyên trong đời sống hằng ngày. Đây không chỉ là giải pháp an toàn, thuận tiện và tiết kiệm thời gian cho mỗi hành khách, mà còn góp phần giảm ùn tắc giao thông, bảo vệ môi trường và xây dựng một Thủ đô văn minh, hiện đại./.